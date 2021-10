Esine, jolla ei ole yhteyttä omaan alkuperään, on pelkkä kuori, sanoo saamelaiskäsitöiden taitaja Heini Wesslin. Kansallismuseossa avautuva saamelaisesineiden näyttely on pieni osa 2200 esineen kokoelmasta, joka palautettiin juuri Saamelaismuseo Siidaan Inariin.

Tänä syksynä Suomessa tehtiin alkuperäiskansojen ja kulttuuriperinnön palauttamisen historiaa.

Syyskuun ensimmäisenä päivänä Vantaalta Kansallismuseon varastotiloista lähti liikkeelle rekkasaattue, jonka päämääränä oli Inarissa sijaitseva Saamelaismuseo Siida. Lastina oli ainutlaatuinen kokoelma saamelaisesineitä, jotka on kerätty eri puolilta Lappia vuosien 1830–1998 aikana.

Keräilijöinä ovat toimineet kielitieteilijät, matkailijat, papit ja virkamiehet. Kokoelman ensimmäinen esine oli lapsen kehto eli komsio, joka saatiin vuonna 1830 lahjoituksena Oulun läänin silloiselta maaherralta Johan Abraham Stjernschantzilta.

Kokoelman laajuus, yhteensä noin 2 200 esinettä, ja niiden kattama aikaperspektiivi, 170 vuotta, tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen. Koska kyseessä on poikkeuksellisen arvokas kokoelma, teki palautuspäätöksen Valtioneuvosto. Palautettujen esineiden joukossa on kulkuvälineitä, kuten kolttasaamelainen nuoravene, lasten leluja, vaatteita ja käyttöesineitä. Esineiden joukossa oli myös harvinaisuuksia, kuten käytöstä poistunut naisten sarvilakki, ládjogahpir.

Saamelaiskäsitöiden taitaja ja opettaja, kolttasaamelainen Heini Wesslin iloitsee kokoelman palautuksesta.

”Käsityöläisille, kuten minulle, palautettujen esineiden tietomäärä on valtava. Niiden tulkitsemiseen tarvitaan luontoon liittyvää herkkyyttä ja ymmärrystä. Tulkitseminen on helpompaa täällä esineiden alkuperäisessä ympäristössä kuin pääkaupunkiseudulla”, Wesslin sanoo ja jatkaa:

”Esine, jolla ei ole yhteyttä omaan alkuperään, on pelkkä kuori.”

Sevettijärvi jäätyi lokakuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna niin, että kumahtelu kuului Heini Wesslinin kotiin sisälle.

Osa Heini Wesslinin käsitöistä kulkee tekijänäs mukana joka paikkaan. Helmikuvion tekeminen vyöhön on Wesslinin mukaan hidasta työtä.

Kansallismuseon vitriineissä ja kokoelma- ja varastotiloissa saamelaisesineet ovat olleet omasta ympäristöstään irrotettuja museoesineitä, tutkimuskohteita ja kuriositeettejä. Saamelaisille niiden merkitys on aivan toinen, ne ovat osa yhteisöä ja elävää kulttuuriperintöä.

Wesslin opettaa kolttasaamelaisten käsitöiden tekemistä eri puolilla Suomen saamelaisaluetta ja toisinaan myös Norjassa ja Venäjällä. Hänen mukaansa saamelaiskulttuuri eroaa länsimaisesta kulttuurista muun muassa siinä, että länsimaisessa kulttuurissa asiat ovat pitkälle sanallistettuja ja läpeensä analysoituja.

”Saamelaiskulttuurissa kommunikoidaan paljon ei-sanallisesti. Varsinkin sellaisista asioista, jotka ovat yhteisölle vaikeita ja herkkiä, käytetään sanatonta viestintää. Näitä ovat esimerkiksi asiat, jotka koetaan pyhiksi ja jotka liittyvät yhteisön ja yksilön voimaan, kykyyn ja hengissä selviämiseen”, Wesslin kertoo.

Saamelaisten käsityöt ovat täynnä kätkettyjä merkityksiä ja hiljaisia koodeja. Saamelainen runoilija ja kääntäjä Rauni Magga Lukkari käyttääkin niistä nimitystä kieli.

Hopeisia lusikoita ja kullattuja hopeanappeja Kansallismuseossa.

Ajoahkio, jolla kuljettiin poron vetämänä. Suomalaisten alueiden läpi kulkiessa matkustajan piti pitää kirvestä mukana, jotta suomalaisten hevoset eivät ajaneet aivan kiinni ahkiossa.

Käsitöihin on taltioitu tietoa saamelaisten historiasta, perinteistä ja tavoista. Yhtenä esimerkkinä tästä on saamenpuku gakti, joka on koltansaameksi sääʹmpihttâz. Saamelaisille puvun ja siihen liittyvien asusteiden väritys ja koristeet kertovat muun muassa sen, mistä puvun kantaja ja hänen sukunsa ovat kotoisin sekä mikä hänen siviilisäätynsä on.

Palautetut esineet edustavat kolttasaamelaisille menetettyjä kotiseutuja, asioita, joista yhteisö joutui luopumaan, kun se toisen maailmansodan jälkeen uudelleen asutettiin Sevettijärvelle, Keväjärvelle ja Nellimiin Petsamon jäätyä Neuvostoliitolle.

”Kansamme on pieni ja pirstaloitunut. Osa asuu Inarin kunnassa koltta-alueella ja osa muualla, kuten etelän kaupungeissa. Esineiden avulla pääsemme yhteyteen esivanhempiemme kanssa”, Wesslin kertoo.

Heini Wesslinin käsityövälinekassi.

Wesslinin mukaan helmityöt ovat varsin tyypillinen käsityöaihe. Työn alla oleva helmivyö on kuitenkin epätyypillisen värinen ja tavallista leveämpi.

Saamelaiskokoelman palautus liittyy ajankohtaiseen ilmiöön, josta käytetään nimitystä repatriaatio. Siinä museoiden kokoelmia, kuten kansatieteellistä aineistoa, palautetaan alkuperäiskansoille tai valtioille, joilta ne on aikoinaan hankittu.

Kulttuuriperinnön palauttamisen taustalla on siirtomaavaltapolitiikan ja kolonialismin purkaminen, toisen maailmansodan aikana tapahtuneet esineryöstöt, joihin kuuluu esimerkiksi juutalaisten omaisuutta, 1960-luvulla Yhdysvalloissa alkanut mustien ihmisoikeusliike sekä alkuperäiskansojen voimaantuminen.

Vaikka Suomi ei ole kuulunut siirtomaavaltoihin, voidaan valtion suhdetta vähemmistöihin, kuten saamelaisiin, tarkastella samasta näkökulmasta. Tätä mieltä on arkeologi ja väitöskirjatutkija Eeva-Kristiina Harlin, jonka mukaan saamelaisten suhde Suomen valtioon on aina ollut jännitteinen. Se ilmenee muun muassa maanomistukseen ja poronhoitoon liittyvissä asioissa: esimerkiksi suunniteltua Jäämeren radan rakentamista on vastustettu muun muassa siksi, että se rikkoisi saamelaisten oikeutta perinteisiin maihinsa.

”Repatriaatio on vaikea ja monisyinen asia. Se on tilintekoa menneen kanssa – mikä on meidän yhteinen jaettu historiamme ja miten se on muodostunut. Se vaatii rohkeutta katsoa menneisyyttä kriittisesti”, Harlin pohtii.

Esineiden palauttaminen vaatii ajattelun muutosta myös museokentällä. Harlinin mukaan on syytä pohtia sitä, mikä museoiden rooli ja tehtävä on nykymaailmassa.

”Onko enää tarkoituksenmukaista kerätä esineitä maailman toiselta puolelta ja laittaa niitä esille museoihin? Entä jos nähtäville asetettaisiin tyhjä vitriini ja museovieraalle kerrottaisiin, miksi se on tyhjä. Se voisi olla aika avartavaa.”

Saamelaismuseo Siidan remontin aikana ulkomuseoalue on avoinna. Kaamosajan vierailijoita varten alueelle asennettiin lokakuussa valaistusta.

Palautus on Suomen kansallismuseon ja Saamelaismuseo Siidan monivuotinen yhteishanke. Konkreettinen keskustelu kokoelman palautuksesta käynnistyi vuonna 2017 Siidan johtajan Sari Valkosen aloitteesta. Esimerkkejä vastaavista palautusprosesseista on muun muassa Norjasta.

Palautuksella on suuri merkitys koko saamelaisyhteisölle, sen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle. Osa merkityksistä on symbolisia, osa käytännöllisiä.

Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila toteaa, että palauttamalla valtion kokoelmaan kuuluvat esineet Saamenmaalle tunnustamme saamelaisten kulttuuriperinnön kuuluvan saamelaisille itselleen.

”Kun saamelaiskulttuuria jatkossa esitellään Kansallismuseossa, lainaa Siida meille esineitä. Tähän mennessä me olemme lainanneet niitä Siidalle”, hän summaa ja jatkaa:

”Esineiden palauttaminen lisää saamelaisten mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää omaa kulttuuriaan. Kulttuurin monimuotoisuuden säilyminen on itseisarvoista. Museoiden tärkein työ on edistää kaikkien mahdollisuuksia olla yhteydessä omaan kulttuuriperintöönsä.”

Konservaattori Saara-Maija Pesosen ja amanuenssi Anni Guttormin mukaan suurin osa Kansallismuseon palauttamista esineistä on hyvin arkisia työkaluja ja muita esineitä.

Siidan kokoelma-amanuenssi Anni Guttorm korostaa palautuksen käytännöllistä puolta symbolisen ohella.

”Sillä, sijaitsevatko kokoelmat Inarissa vai Helsingissä, on suuri merkitys saavutettavuuden kannalta. Meillä käy paljon käsityöläisiä ja alan harrastajia, koululaisia sekä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita esivanhempiensa käsitöistä.”

Uusien kokoelmatilojen ja entistä laajemman, nyt noin 10 000 saamelaisesinettä käsittävän kokoelman myötä Siida pyrkii aiempaa parempaan vuorovaikutteisuuteen kokoelmatyössään.

”Kokoelmatiloissa vierailevilla on paljon esineisiin, niiden valmistukseen ja käyttöön liittyvää hiljaista tietoa, jota ei ole kirjattu mihinkään ylös. Me saamme heiltä sitä liitettäväksi osaksi esineiden taustatietoja, ja he pääsevät tutustumaan esineisiin ja meille jo tallennettuun tietoon”, Guttorm kertoo.

Termi repatriaatio muodostuu englanninkielisestä sanasta return eli palauttaa sekä latinankielisestä sanasta patria eli isänmaa. Kansainvälisissä keskusteluissa termiä on kritisoitu, sillä alkuperäiskansoilla maa on feminiininen käsite ja viittaa äitiin. Tutkija Eeva-Kristiina Harlin on ryhtynyt käyttämään sen rinnalla nimitystä rematriaatio.

”Sillä viitataan äitimaa-käsitteeseen ja naisten voimaantumiseen yhteisössä. Kuvaan sillä prosessia, jossa tutkitaan jonkin jo käytöstä poistuneen esineen uudelleen sosiaalistamista yhteisöön”, Harlin valottaa.

Esimerkkinä siitä, mitä rematriaatio voi käytännössä tarkoittaa, Harlin kertoo tutkimusprojektista, jonka hän toteutti yhdessä saamelaisen kuvataiteilija Outi Pieskin kanssa. Kyseessä on hanke, jossa Harlin ja Pieski tutkivat saamelaisnaisen kadonnutta ládjogahpiria eli sarvilakkia tieteen ja taiteen keinoin.

Ennen kristinuskon ja sen tuoman maailmankuvan vahvistumista saamelaisyhteisöissä ihmiset elivät vastavuoroisessa suhteessa kaikkien elävien ja ympäristön kanssa. Vaikka jokaisella oli oma roolinsa ja tehtävänsä, kaikki olevaiset nähtiin kuitenkin samanarvoisina. Esimerkiksi saamelaisissa paikannimissä näkyy edelleen naisjumaliin Máttaráhkkáan, Sáráhkkáan, Uksáhkkáan ja Juksáhkkáan liittyvä elämänfilosofia.

Saamelaisnaisen sarvilakki.

Saamelaisnaiset käyttivät ládjogahpir-lakkia saamelaisalueen pohjoisosissa Suomessa ja Norjassa noin 150 vuoden ajan, vuosina 1750–1910. Lakin erikoisuutena on männystä, koivusta tai haavasta tehty puinen kruunumainen osa fierra, jota kutsutaan myös sarveksi. Sen arvellaan kuvastavan naisen valtaa ja asemaa yhteisössä.

”Ládjogahpir nostaa käyttäjänsä olemusta. Kuvataiteilijana minua kiinnostaa se, miten kolonialismin historia heijastuu lakin muodonmuutoksessa ja saamelaisen naisen ulkomuodossa”, Pieski kertoo.

Syytä sarvilakin katoamiseen ei tiedetä. Yhden teorian mukaan samaan aikaan saamelaisten keskuudessa levinnyt lestadiolaisuus vaikutti siihen, että lakki hylättiin. Lestadiolaispapit kielsivät lakin käyttämisen, sillä he olivat sitä mieltä, että sen sarvessa asui piru. Herännäisliike tunnetaan asketismistaan, joten pelkkä lakin koristeellisuuskin on ollut tuomittavaa. Harlinin ja Pieskin mielestä lakin katoaminen voi liittyä siihen, että kristinuskon myötä naisen asema saamelaisyhteisössä muuttui.

Sarvilakin jälkeen käyttöön tuli jollegahpir-niminen lakki, josta kruunumainen osa oli poistettu ja sen tilalle oli ommeltu kangaspala.

”Päänmyötäinen lakki kuvastaa kristillistä kuvaa naisen roolista. Nöyrää ja alistuvaa”, Pieski valottaa.

Harlin ja Pieski matkustivat Euroopassa tutkien ja kartoittaen museoissa olevia sarvilakkeja ja niihin liittyviä tietoja. Ulkomaisista kokoelmista löytyi yhteensä 54 lakkia ja Suomesta viisi. Yksi neljästä Suomen kansallismuseon kokoelmassa olevasta sarvilakista, niin sanottu Dalvádaksen päähine, osoittautui kuuluneen naiselle nimeltä Golle-Gáddjá Boine.

Dálvadaksen kylässä Tenojokilaaksossa asunut nainen oli Outi Pieskin esiäiti. Taiteilija kertoo nimen tarkoittavan suomeksi Kulta-Katjaa, joka viittaa siihen, että suvun johtohahmo ja matriarkka pukeutui näyttävästi ja rakasti kiiltäviä ja heliseviä koruja.

Pieski on nähnyt Dálvadaksen päähineen monta kertaa, sillä se on ollut esillä Kansallismuseon näyttelyissä viimeiset sata vuotta. Pieskin suhtautuminen lakkiin kuitenkin muuttui sen jälkeen, kun hän sai tietää sen kuuluneen esiäidilleen.

”Lakin koskettaminen herätti minussa voimakkaita tunteita. Tuntui, että pääsin lähemmäksi esiäitiäni. Koska teen töitä käsillä, pystyn tuntemaan ja näkemään kaikki ne pistot, tunteet. Sen rakkauden ja huolellisuuden, mitä siihen on ommeltu”, Pieski sanoo.

Outi Pieski Linnan juhlissa vuonna 2017.

Pieski on ommellut itselleen useita sarvilakkeja. Hänen tulkintansa saamelaisnaisten perinteisestä päähineestä nähtiin Itsenäisyyspäivän Linnan juhlissa vuonna 2017.

”Lakin myötä Golle-Gáddjá pääsi mukaani presidentinlinnan juhliin. Prameudesta ja loistosta pitävänä hän olisi varmasti nauttinut niistä”, Pieski kertoo iloisena.

Kuvataiteilijan mukaan saamelaiskokoelman esineiden kotiinpaluu on tärkeää, sillä menetysten ja surun ohella ne kertovat siitä, miten saamelaisilla on ollut keinoja selviytyä ja elää täysipainoista elämää.

”Muistamisen avulla voidaan luoda tulevaisuutta”, Pieski summaa.

Pieski ja Harlin ovat järjestäneet myös käsityöpajoja, joissa he ovat kertoneet saamelaisnaisille sarvilakin historiasta.

Osa saamelaiskokoelmasta, noin 150 esinettä, on nähtävillä Kansallismuseossa Helsingissä tänään avatussa Kotiinpaluu-näyttelyssä. Esineiden ohella esillä on arkistoaineistoa, valokuvia, taidetta ja audiovisuaalista materiaalia. Näyttelyn jälkeen esineet palautetaan Saamelaismuseo Siidaan.

Näyttelyn sisällöllisestä ohjauksesta vastaa saamelaisaktivisti Petra Laiti ja taidevalinnoista ja visuaalisesta ohjauksesta Outi Pieski.

Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu -näyttely on esillä Kansallismuseossa Helsingissä 31.10.2021–27.2.2022.