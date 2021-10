Jonathan Franzen kulkee 1800-luvun suurten kertojien jalanjäljissä ja matkustaa ajassa taaksepäin kohti klassisen realismin ihanteita.

March 20, 2016 - Paris, France - American writer Jonathan Franzen. (Credit Image: © Ulf Andersen/Aurimages via ZUMA Press)

Romaani

Jonathan Franzen: Crossroads. Suom. Raimo Salminen. Siltala. 626 s.

Kun puhumme George Orwellista, puhumme esseististä tai prosaistista. Harvemmin tulee mieleen, että hän oli myös kirjallisuuskriitikko.

Muistamattomuus ei yllätä, sillä modernismi jyräsi Orwellin väärälle puolelle historiaa. Hän ei osannut tai halunnut nähdä James Joycen Ulyssesta samanlaisena taiteellisena murskavoittona kuin ajan hermolla olleet kollegansa.

Orwell piti anteeksiantamattomana, että Joyce laittoi sanat sisällön edelle. Hyvät prosaistit kertovat tarinoita ja kuvaavat ihmisiä, eivät kikkaile kielellä ja muodolla.

Kunnon romaani oli Orwellille sellainen, jonka parissa sydämeltään sivistynyt tavallinen ihminen voi jalostaa itseään raskaan työpäivän päätteeksi.

En tiedä, onko Jonathan Franzen lukenut Orwellin ajatuksia romaanin taiteesta, mutta hänen mietteensä ovat niille läheistä sukua.

Ulysses ei lukeudu Franzeninkaan suosikkeihin. Hän on nimittänyt Joycen suurtyötä lukijoiden pelotustekstiksi, joka luo vaarallisen mielikuvan siitä, että tasokkaan kirjallisuuden on oltava vaikeaa.

Franzen kulkee 1800-luvun suurten kertojien jalanjäljissä. Tuotantonsa karttuessa hän on johdonmukaisesti riisunut romaaneistaan huikentelevan taiteellisia elementtejä, matkustanut ajassa taaksepäin kohti klassisen realismin ihanteita.

Suomentamaton esikoisteos The Twenty-Seventh City (1988) sisälsi vahvoja vaikutteita Thomas Pynchonin postmodernista paranoiasta. Läpimurtoromaani Muutoksia (2001) puolestaan rakensi samantyyppistä järjestelmätason näkemystä yhdysvaltalaisen kulttuurin psykopatologioista kuin Don DeLillon hypnoottiset romaanit.

Vuonna 2010 ilmestynyt Vapaus nosti Franzenin maailmanmaineeseen. Se oli puhdasoppinen realistinen romaani, joka tarkensi henkilöhahmoihin ja heidän elämismaailmaansa. Franzen kirjoitti kuin ei olisi kuullutkaan modernismista tai postmodernismista.

Tavoitteena oli kuvata, kuinka aika ja aatteet ilmenevät henkilöhahmoissa, ei typistää heitä sepitteiksi, joiden läpi kulttuuri virtaa. Särmikkyyttä toi Thomas Mannilta periytyvä ironinen kertojan ääni.

Orwellin haamu olisi varmaan peukuttanut innoissaan Vapauden saavuttamalle suosiolle. Sadat kriitikot ja miljoonat lukijat kiittelivät sitä lukuelämykseksi, josta jää pitkä täyteläinen jälkimaku.

Franzenin uusi romaani Crossroads toistaa Vapauden menestyskaavaa, mutta pienellä hienosäädöllä. Sen kerronta ottaa etäisyyttä ironisuuteen jonkinlaisen uusvilpittömyyden nimissä. Tähtäimessä on pikemminkin lukijan sydän kuin aivot.

”En usko, että äitini piti aiemmista kirjoistani, mutta Crossroadsista hän olisi varmaan pitänyt”, Franzen sanoi Wall Street Journalin haastattelussa syyskuussa.

Edesmennyt äiti edustaa Franzenille ihannelukijaa, lämminhenkistä ja ihmisrakasta, egalitarismin hengessä elitismiä vastustanutta persoonaa. ”Rakastan kaikkia henkilöhahmoja enkä ole ilkeä kellekään”, Franzen kuvaili suhdettaan Crossroadsin sivuille luomiinsa mielikuvitusolentoihin.

Ne, jotka pitivät Franzenin ajoittain myrkyllisestä kerronnasta Vapaudessa ja Muutoksissa, eivät välttämättä innostu kiltimmästä ja lempeämmästä linjasta. Kuulun heihin.

Paljastaessaan aikaisemmissa romaaneissaan ironisesti henkilöhahmojensa noloja puolia Franzen teki samalla teräviä ja tarkkoja havaintoja elämästä jälkiteollisessa ajassa.

Empaattisuus kaunistaa ketä tahansa, mutta jos sen tavoittelu ylenee kirjalliseksi ohjelmaksi, katse rajoittuu ja ymmärrys kapenee.

Eipä silti, kyllä Franzenilla on edelleen silmää inhimilliselle noloudelle.

Erääksi Crossroadsin jännityksen aiheeksi muodostuu se, pääseekö apulaispastori Russ Hildebrandt harrastamaan seksiä seurakuntaansa kuuluvan nuoren kauniin lesken Frances Cottrellin kanssa.

Seksin hinkua ruokkii rakkauden kylmeneminen Marion-vaimoon sekä keski-ikäisen miehen ahdistus siitä, kuinka paljon erotiikkaa on jäänyt kokematta. Russilla on ollut vain Marion nuorena ja Marion vanhana, ei ketään muuta.

Jääköön paljastamatta, miten Russin haaveille käy, mutta sen verran voin kertoa, että todellisuus osoittaa kykynsä tuottaa pettymyksiä.

Crossroads seurailee Hildebrandtin perheen vaiheita vuodesta 1971 vuoteen 1974. He elävät Chicagon vauraalla esikaupunkialueella, ja tapahtumien keskipisteessä on First Reformed -kirkko, jossa kokoontuu nuorisoryhmä. Sen nimestä juontuu romaaninkin nimi.

Tuttuun tapaansa Franzen kuljettaa rinnakkain useampaa tarinalinjaa. Kukin niistä ankkuroituu Hildebrandtin perheen jäseniin. Russin ja Marionin lisäksi mukana ovat lapset Clem, Becky ja Perry, ainoastaan nuorimmainen Judson jää sivuhenkilöksi.

Olennaista kaikissa tarinalinjoissa on näkökulmahenkilön eksistentiaalinen kriisi.

Russ ja Marion kokevat tahoillaan houkutusta aviorikokseen ja etsivät samalla ulospääsyä elämänvalheestaan. Marionia vaivaavat lisäksi nuoruuden kokemukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja mielenterveysongelmista.

Sisäisten demoniensa kanssa taistelee myös teini-ikäinen Perry, joka on paitsi poikkeuksellisen älykäs myös poikkeuksellisen ontto sisältä. Perry myy ja käyttää huumeita ja ajaa lopulta koko perheen perikadon partaalle.

Vanhemmat sisarukset Clem ja Becky käyvät läpi sydämen oppivuosiaan samalla kun ympärillä velloo Vietnamin sota ja vastakulttuurinen liikehdintä. Clem löytää elämäänsä lujuutta ateismistaan, Becky Jumalasta.

Jos henkilöhahmot ovat Franzenin proosan tärkeimpiä rakennuspalikoita, perhe muodostaa ensisijaisen sosiaalisen yksikön. Suuren esikuvansa Leo Tolstoin hengessä Franzenin kirjallisena missiona tuntuu olevan romaanista toiseen tutkia perheitä, jotka ovat onnettomia omalla tavallaan.

The Twenty-Seventh Cityssä hänen katseensa seurasi Probsteja, Alkuvoimissa Hollandeja, Muutoksissa Lamberteja, Vapaudessa Berglundeja ja nyt Hildebrandteja.

Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että tarkastelemalla perheitä avautuu myös horisontti yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin murroksiin. Se on valkoinen, keskiluokkainen näkökulma. Epäilemättä myös nostalginen.

Crossroadsissa silmiinpistävää on, kuinka suljetussa piirissä Hildebrandtit elävät. Watergaten kaltaiset sisäpoliittiset katastrofit jäävät taustakohinaksi, eivätkä kansalaisoikeusliikkeetkään pahemmin järkytä esikaupunki-idylliä.

Franzenin suunnitelmissa on kirjoittaa Crossroadsin jatkoksi vielä kaksi muuta romaania.

Ehkä trilogia täydentyessään ja nykyaikaa lähestyessään saa painokkaampia sävyjä. Itsenäisenä teoksena Crossroads jättää ristiriitaiset tuntemukset. Se tuntuu lukiessa rikkaammalta ja kiehtovammalta kuin lukemisen jälkeen eriteltynä.