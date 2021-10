Sanna Wikströmin romaanissa kuoleman läheisyys kirkastaa elämän ytimen.

Sanna Wikström on kirjoittanut kymmenen tietokirjaa ennen esikoisromaaniaan.

Romaani

Sanna Wikström: Elämä ensin. Otava. 318 s.

Hidasta elämää -median perustaja Sanna Wikström on ennen esikoisromaaniaan kirjoittanut kymmenen tietokirjaa, muun muassa unelmakartoista, lempeydestä ja lasten antamista opeista äidille.

Nyt Wikström hyppää kaunokirjallisuuden puolelle tarinalla, jossa lapsuuden kirjoista tutut Tommi, Annika ja Peppi ovat aikuistuneet nelikymppisiksi. Heillä on käsillään kriisi, sillä Annika on raskaana ja sairastaa syöpää.

Päähenkilöiden luonteenpiirteet ja temperamentit jäljittelevät Astrid Lindgrenin luomia hahmoja.

Peppi on varhain itsenäistymään joutunut selviytyjä ja oman tiensä kulkija, sisarukset Tommi ja Annika ovat eläneet porvarillisessa turvallisessa perheessä, jossa he ovat oppineet suorittamaan elämää, eivät niinkään etsimään omaa polkuaan tai tunnistamaan omia intohimojaan.

Nyt, kun Annika on paitsi sairas myös raskaana, koko kolmikon elämä mullistuu. Kaikki tähänastinen kyseenalaistuu, kaikki aiemmin tehdyt valinnat asettuvat suurennuslasin alle.

Tällainen asioiden uudelleen tarkastelu on tuttua kaikille, jotka ovat kokeneet itse tai läheltä vakavan sairauden ja lähestyvän kuoleman. Ketä ja mitä varten elän?

Elämä ensin on raskaasta teemastaan huolimatta viihdyttävää luettavaa. Teos on paketoitu kokonaisuudeksi, jonka kyydissä lukijan on huoletonta olla.

Mutta uskottava se ei tarinana ole, pikemminkin fantasia tai ajatusleikki: kuolemaa tekevä Annika etsimässä Peppi-ystävälleen puolisoa, jonka kanssa tämä asettuisi hänen vielä syntymättömän lapsensa vanhemmiksi. Jonkinlainen aikuisten satukirja, siis.

Tokihan treffeillä käyvästä Pepistä saa hauskoja tilanteita kehiteltyä. Peppi pelaa avoimilla korteilla, eikä se sovi miesten pirtaan. Mies toisensa jälkeen katoaa paikalta kesken treffien jälkeä jättämättä.

Paikoitellen romaanin eetos lähentelee itsehoito-oppaista tuttuja kiteytyksiä. Lukijana olen ainoastaan ottamassa vastaan valmiiksi pureskeltuja elämänohjeita, minulta ei vaadita omia oivalluksia.

Näin käy ennen kaikkea niissä kohdissa, kun Annika reflektoi elämäänsä vatsassaan kasvavalle lapselle kirjoittamissaan kirjeissä. Annika toivoo, että lapsi eläisi äitiään täydemmin, ei keskittyisi elämässä suorittamaan ja toteuttamaan pelkästään toisten odotuksia ja tarpeita.

Wickström rakentaa juonensa ennalta-arvattavasti ja laskelmoidusti, mutta sen ei välttämättä tarvitse antaa häiritä, kun tarina rullailee niin jouhevasti eteenpäin.

