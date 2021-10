”Wien ja sen taideinstituutiot ovat muiden joukossa tämän uuden tekosiveyden uhreja”, Wienin matkailutoimisto kirjoittaa sivuillaan.

Maailmankuulut Wienin museot esittelevät kokoelmiaan nyt Onlyfans-sivustolla, koska muut sosiaalisen median alustat eivät salli alastomuutta ja täten taiteellista vapautta.

Onlyfans-tilin perustaminen museoiden ”18+-sisällölle” on Wienin matkailutoimiston tempaus, markkinointia pandemiarajoitusten ja matkustamisen romahtamisen jälkeen mutta myös vastalause muiden alustojen sensuurille.

Yli sata vuotta sitten Wienin sesessionistit julistivat taiteen vapautta ”Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit” -sloganilla. Tänä kesänä Wienin Albertina-museon Tiktok-tili poistettiin sen jälkeen, kun siellä oli esitelty japanilaisen valokuvataiteilijan Nobuyoshi Arakin ottamaa alastonkuvaa.

Vuonna 2018 Facebook poisti Wienin luonnontieteellisen museon tililtä kuvan noin 25 000 vuotta vanhasta Willendorfin Venuksesta.

Tänä vuonna Facebook ja Facebookin omistama Instagram puolestaan estivät Wienin Leopold-museota julkaisemasta videota, jossa esiintyi Koloman Moserin Liebespaar-teos vuodelta 1913.

Myös Egon Schielen yli sata vuotta sitten tehdyt teokset ovat joutuneet sensuurin hampaisiin, eivät vain sosiaalisessa mediassa vaan myös kaupunkitilassa esimerkiksi Lontoossa.

”Wien ja sen taideinstituutiot ovat muiden joukossa tämän uuden tekosiveyden uhreja”, Wienin matkailutoimisto kirjoittaa sivuillaan.

Nyt Schielen, Moserin, Richard Gerstlin, Amedeo Modiglianin, Heinrich von Ferstelin ja muiden teokset ovat nähtävissä sensuroimatta virtuaalisesti Onlyfansissa, ja toki paikan päällä Wienin museoissa.

Ensimmäisten joukossa Wienin museoiden ”sisältöä” Onlyfansissa tilanneet saavat myös joko Wienin City Cardin (ilmainen joukkoliikenne ja alennetut pääsylippujen hinnat moniin turistikohteisiin) tai pääsylipun yhteen tempauksessa mukana olevaan museoon, joko Albertinaan, Leopoldiin, Wienin taidehistorialliseen museoon tai luonnontieteelliseen museoon.

Amedeo Modigliani: Istuva malli, 1916.

Wienin matkailutoimiston tiedottaja Helena Hartlauer kertoi brittilehti The Guardianille, että kaupungin ja sen kulttuuri-instituutioiden on ollut ”lähes mahdotonta” käyttää alastonkuvia markkinointimateriaaleissaan.

”Kun ajattelee Schielen omakuvaa vuodelta 1910, sehän on yksi ikonisimmista taideteoksista. Jos niitä ei voi käyttää sosiaalisen median kaltaisessa valtavan suuressa viestintävälineessä, se on epäreilua ja turhauttavaa”, Hartlauer sanoi The Guardianille.

Hartlauer myönsi lehdelle, että Wienin matkailutoimisto ja kaupungin taidekokoelmat ovat selvästi paremmassa asemassa kuin yksittäiset taiteilijat, jotka joutuvat kestämään sosiaalisen median alustojen sensuuria.

Onlyfans perustettiin vuonna 2016. Alusta on tarjonnut kaikenlaisille tekijöille mahdollisuuden julkaista vapaasti alastonkuvia ja pornografista sisältöä tilaajille. Parin viime vuoden aikana sen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä yhtiö maksaa yli miljoonalle sisällöntuottajalle yhteensä yli 300 miljoonaa dollaria eli noin 260 miljoonaa euroa kuussa.

Kesällä Onlyfans ehti jo päättää kieltää pornografisen sisällön julkaisun lokakuusta lähtien maksupalveluntarjoajilta tulleen lisääntyneen paineen vuoksi, mutta seuranneen kohun jälkeen meni vain muutama päivä ja yhtiö pyörsi päätöksensä.

Lue lisää: Onlyfans perui päätöksensä pornon kieltämisestä – toimitus­johtaja selitteli alkuperäistä päätöstä vielä tiistaina