Elävä rock-legenda Elton John on ottanut sympaattisen roolin nousevien nuorten artistien tukijana.

Albumi / pop

Elton John: The Lockdown Sessions

EMI ja Mercury Records. ★★

Kun raspikurkkuiseksi rock-laulajaksi muuttunut Miley Cyrus tulkitsee Metallican Nothing Else Mattersia, ja sitä säestää maailman kuuluisimpiin sellisteihin kuuluva Yo-Yo Ma kenties kappaleen mahtipontisimmassa sovituksessa koskaan, on selvää, ettei Elton Johnin viime perjantaina julkaistulla albumilla ole sijaa ironialle.

The Lockdown Sessions on pandemian poikkeusaikana etänä nauhoitetettu yhteistyöalbumi, jossa on mukana melkoinen liuta keskenään hyvin erilaisia artisteja, muun muassa Dua Lipa, Nicki Minaj, Eddie Vedder, Brandi Carlile, Charlie Puth, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Gorillaz, Years & Years...

Lopputulos on iloinen sekamelska räppiä, balladeja, edm-poppia, countrya ja retroilu-rockia. On kuin tienoon suosituin musafaija olisi kutsunut nuoret autotalliinsa vähän jammailemaan ja rokkailemaan kalliilla soittimillaan, mutta kaliiberi on maailmanluokan suuruuksissa. Albumilta kuuluu korona-ajan tylsyys huonolla tavalla.

Muistatteko, kun julkkikset kokoontuivat yhteen laulamaan John Lennonin kappaletta Imagine? Levyllä on paikoin samaa henkeä. Kun rikkaat ja kuuluisat kokevat kutsumusta nostattaa ihmisiä ankeuden keskellä, se kuulostaa sellaiselta lastenelokuvamusiikilta kuin Elton Johnin ja Surfaces-yhtyeen laimea soulpop, jossa lauletaan: ”All the lonely people / put your hands up high”.

Ja kun ihmiset elävät jo vaihetta, jossa koko painajaisen haluaisi vain unohtaa, kappale on yhtä tarpeellinen kuin mauttomaksi jauhettu purkka.

Mutta sellainen albumi on huonoimmillaan. Sir Elton Johnin kaltaisen legendan ennakkoluulottomassa bondailussa nuorten muusikoiden kanssa on toki jotain todella sympaattista – etenkin silloin kun kyse on nuorista queer-artisteista.

Iso osa kappaleista on julkaistu jo aiemmin, kuten myös alussa mainittu Metallica-tribuutti. Tähän joukkoon kuuluu levyn parhaimpiin kappaleisiin kuuluva Years & Years -yhtyeen kanssa tehty Pet Shop Boys -cover It’s a Sin. Kappaleen versiointi ei sinänsä tuo mitään uutta, mutta samannimisessä aids-kriisistä kertovassa sarjassa näytelleen laulajan Olly Alexanderin ja Elton Johnin yhteistyö on koskettava LGBTQ-hetki.

Ihan messevältä kuulostaa myös Dua Lipan kanssa tehty single Cold Heart, jolla Elton John palasi Billboard Hot 100 -listalle kahden vuosikymmenen tauon jälkeen. Rocket Mania ja muita vanhoja Elton John -kappaleita on suodatettu simppelin mutta toimivan disco-biitin läpi.

Levyllä on mukana myös räppäri Lil Nas X:n debyyttialbumilla syyskuussa julkaistu emo rap -balladi One Of Me, jossa Elton John soittaa pianoa.

Vuoden vanha on puolestaan Gorillazin, Elton Johnin ja Atlanta-räppäri 6lackin kappale The Pink Phantom, jossa kenties kappaleen aavemaisesta tunnelmasta johtuen Johnin kaikuisa laulu muistuttaa Blackstar-albumin David Bowieta. Mutta biisin elementit autotune-mutinoineen eivät vain istu yhteen, ja sellaisenaan se sopii allegoriaksi koko albumille.

Jotkut levyn kappaleista olisivat voineet toimia herkempinä ja riisutumpina versioina paremmin. Country-balladina sinänsä ihan viehättävä Brandi Carlilen kanssa tulkittu Simple Things kärsii turhasta kuorosta ja muusta tilpehööristä. Turbotuotettuja ovat myös Stevie Wonderin (gospelkuoro, taputuksia ja imelä huuliharppusoolo) ja Stevie Nicksin (tilulilusynat) kanssa tehdyt biisit.

Ja olisin voinut elää elämäni loppuun asti kuulematta EDM-Eltonia (Beauty In the Bones).

Elton Johnin edellinen studioalbumi Wonderful Crazy Night (2016) elvytti artistin 1970-luvun suuruuden ajan tunnelmia yhdessä sanoittaja Bernie Taupinin kanssa. Ikonin paluu otettiin hissukseen mutta kiitoksella vastaan, mutta itselleni albumin retroilu kuulostaa saippuaiselta, sliipatulta ja vaarattomalta.

The Lockdown Sessions ei sinällään pettänyt odotuksia, koska odotukset eivät olleet kovin korkealla. Etänä nauhoitettu yhteistyöalbumi ei kuulosta lähtökohdiltaan taiteellisesti kunnianhimoiselta kokonaisuudelta.

Johnin, 74, laulussa kuuluu elämän tuomaa karheutta, mutta myös edelleen valtavaa paloa ja tulkinnan voimaa. Kaikesta hänen tekemisistään paistaa näinä päivinä harvinaisella tavalla puhdas ja tarttuva ilo, johon on vaikea suhtautua kovin kyynisesti.

Uusi albumijulkaisu kertoo musiikkilegendan halusta pysyä vielä mukana menossa, vaikka hän ehtikin aloittaa mittavan jäähyväiskiertueensa Farewell Yellow Brick Road jo pari vuotta ennen pandemiaa.

Suomeenkin Elton Johnia on odotettu saapuvaksi, mutta konsertti siirtyi vuoteen 2023 pianovirtuoosin loukattua lonkkansa. Toivottavasti Hartwall-areenalla kuullaan enimmäkseen sitä vanhaa ja kunnollista, säkenöivää ja kaunista Eltonia.