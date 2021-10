Kuorot, kamarimusiikin tekijät ja vapaan kentän oopperaseurueet ovat nostamassa profiiliaan tekemällä aiempaa enemmän yhteistyötä.

Pasi Hyökin johtama EMO Ensemble -kuoro esiintyi Vocal-Espoo-festivaalilla vuonna 2018. EMO Ensemble on yksi kuorojen kausikonserttisarjaa järjestävän Kausikonserttikuorot-yhdistyksen perustajajäsenistä.

”Aloin miettiä, miten voisimme rakentaa Suomeen sellaista kuorokulttuuria, joka ei olisi aivan näin heittopussin asemassa.”

Näillä sanoin kertoi viime viikolla kuoronjohtaja Pasi Hyökki ideastaan perustaa pääkaupunkiseudulle uusi kuorojen kausikonserttisarja (HS 16.10.).

Kuorojen konserttisarja alkaa syksyllä 2022, ja samaan aikaan Helsingissä aloittaa myös kamarimusiikin konserttisarja Helsinki Seriös. Sen idea on samankaltainen kuin kuoroillakin: kamarimusiikin aseman vahvistaminen säännöllisesti järjestettävällä konserttisarjalla.

Ilmassa on uuden alkamista. Kuoroja on maassamme paljon, samoin kamarimuusikoita, mutta nyt kun konserttielämä on heräämässä taas henkiin, vapaan kentän tekijät tuntuvat järjestäytyvän totuttua suurempien kokonaisuuksien äärelle.

Kamarikonserttisarjoja on pääkaupunkiseudulla toki jo ennestäänkin, esimerkiksi Aino Acktén kamarifestivaali, Klassinen Hietsu, Bösendorfer – 1882, Kino soi sekä Suomen solistiyhdistyksen konserttisarja. Ensi vuonna alkavien uusien konserttisarjojen perustamisella on kuitenkin selkeä tarkoitus: profiilin nostaminen sekä vapaan kentän muusikoiden työn koordinointi.

”Meiltä puuttuu orkesterien kausikonserttien kaltainen kamarimusiikkisarja”, kertoo Helsinki Seriös -konserttisarjan tuottaja Hannele Eklund. ”Kesäisinhän on komeitakin kamarimusiikkifestivaaleja, mutta talvikaudella meiltä puuttuu sellainen sarja, jossa olisi hyvin kuratoitu esiintyjäjoukko, ulkomaisia vieraita ja hyviä kotimaisia.”

Lisäksi uudella konserttisarjalla halutaan kasvattaa kamarimusiikin yleisöä ja lisätä alan yhteistyötä.

Myös elokuussa ensimmäistä kertaa järjestetyn Helsingin oopperakesä -festivaalin tavoitteet ovat samankaltaiset. Taiteellisen johtajan Reetta Ristimäen mukaan vapaan kentän eri oopperaryhmät ovat jo pitkään pyrkineet hakeutumaan yhteistyöhön toistensa kanssa.

Uusien konserttisarjojen perustaminen on ainakin osin yhteydessä myös koko yhteiskuntaa koetelleeseen koronaviruskriisiin. Pandemian aiheuttamat konserttisulut toivat kaikkien nähtäväksi musiikkielämämme valuviat, erityisesti vapaan kentän freelancereiden heikon aseman force majeure -tilanteessa.

Helsingin oopperakesän Reetta Ristimäki on myös Muusikkojen liiton alaosastona toimivan Solistit ry:n puheenjohtaja, ja yhdistys on äskettäin tehnyt kyselyitä jäsenilleen eli näyttämötyötä tekeville laulajille. Laulajien vastauksista on hahmottunut kuva vakavasta toimeentulokriisistä korona-aikana.

”Vain 30 prosenttia laulajista kuuluu työttömyyskassaan, koska meidän alamme työtä ei yleensä tunnisteta työksi”, Reetta Ristimäki kertoo.

”Vain 50 prosenttia saa työttömyyskorvausta ylipäätään. Laulajien on vaikea päästä siihen lokeroon, koska esimerkiksi TE-keskukset helposti mieltävät harjoittelun omassa työssä työllistymiseksi, kun siinä on kyse ammattitaidon ylläpitämisestä.”

Tapahtumatakuustakaan ei Ristimäen mukaan yleensä ole apua vapaan kentän taiteilijoille, sillä sen hakemisen ehtona on ollut 150 000 euron arvonlisäverollinen liikevaihto vuodelta 2019 – mikä on käytännössä utopiaa muille paitsi suurille festivaaleille.

Vapaan kentän oopperaesitysten tavoin myös kamarimusiikkia tyypillisesti esitetään freelance-pohjalta – pois lukien esimerkiksi sinfoniaorkesterien omat kamarimusiikkisarjat, jotka pyörivät varsinaisten orkesterikonserttien kyljessä.

Kun vapaan kentän muusikot järjestävät tapahtuman, he kilpailevat yleisön huomiosta orkesterikentän kanssa, jota rahoitetaan osaksi kuntien tuella ja valtionosuusjärjestelmällä, tai RSO:n tapauksessa Yle-verolla.

Ei ole vaikea päätellä, että konserttielämämme orkesterikeskeisyys perustuu rahoituksen vakauteen ja määrään. Vapaaseen kenttään verrattuna orkestereilla on aivan eri mittakaavan mahdollisuudet houkutella vierailijoikseen kansainvälisiä supertähtiä kansainvälisillä markkinahinnoilla ja tarjota heidän konserttejaan silti kuulijoille kohtuullisilla lipunhinnoilla. Kaikissa maissa ei suinkaan pääse kuuntelemaan esimerkiksi Patricia Kopatchinskajaa parhailta paikoilta 32 eurolla, kuten kuukauden päästä RSO:n konsertissa.

Orkesterikonserttien lippujen halpuus on suomalaisen konserttielämän hieno ominaispiirre, jonka soisi jatkuvan, jotta orkesterikonserteista ei tulisi vain varakkaiden huvia. Sitä se nimittäin on niin monessa muussa maassa. Silti yhtä lailla toivoisi, että vapaan kentän muusikotkin saisivat työstään reilun korvauksen ja taloudellista turvaa taiteen tekemiseen.

Ensi syksynä alkava Helsinki Seriös ei ole ainoa uusi kamarimusiikkisarja. Jo viime viikolla Helsingissä alkoi uusi Ritarihuone-konsertit-sarja, joka ainakin aluksi toimii parin tapahtuman syys- ja kevätkausitahdilla. Sen tavoite on paljolti samanlainen kuin Helsinki Seriösilläkin: huippuartistien soolo-, lied- ja kamarimusiikkikonsertteihin keskittyvä kovatasoinen konserttisarja.

Jonkin verran profiilieroja kahden uuden kamarimusiikkisarjan välille syntyy siitä, että Ritarihuoneen konserttisarjassa painotetaan historiallista musiikkia ja kulttuurihistoriaa, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian konserttisalissa järjestettävä Helsinki Seriös taas ei pidä konserttisarjassaan tiukkaa teemoitusta.

Vapaan kentän konserttijärjestäjien on etsittävä rahoitusta muualta kuin valtionosuuksista. Helsinki Seriös aloittaa toimintansa kolme vuotta kestävän apurahoituksen turvin, tukijoinaan Pro Musica -säätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö. Ritarihuone-konserteilla on apurahoitusta useilta eri säätiöiltä.

”Apurahat ovat tarpeellisia varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, kun konserttisarjaa rakennetaan”, kertoo pianisti Paavali Jumppanen, joka on yksi Ritarihuone-konserttien taiteellisista suunnittelijoista. ”Jatkossa lipunmyynti kattaa kuluista huomattavasti suuremman osan.”

Jumppasen mukaan myös kansainvälisiä huippuartisteja on mahdollista saada vierailemaan ilman, että siihen tarvittaisiin erityisen suuria apurahoja. Se vain vaatii, että konserttisarja saadaan ensin vakiinnutettua ja toimimaan sujuvasti, ja että taiteellinen taso pysyy hyvänä.