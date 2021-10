Käsikirjoittaja-ohjaaja Clyde Bruckman teki merkittävän uran Buster Keatonin ja Harold Lloydin kakkosmiehenä.

Kenraali on Buster Keatonin elokuvista tunnetuin.

Kivikasvokoomikko Buster Keaton on nimenä tuttu niillekin, jotka eivät elokuvanhistoriasta liialti perusta. Tänään lauantaina Teemalla nähtävä Kenraali (1927) on hänen teoksistaan tunnetuin. Se on Amerikan sisällissotaan sijoittuva mykkäkomedia, jossa Keatonin esittämä veturinkuljettaja lähtee pelastamaan lempiveturiaan ja mielitiettyään vihollisen kynsistä.

Keatonin rinnalla toisena ohjaajana toimi Clyde Bruckman. Bruckman on jäänyt tuntemattomaksi, vaikka hän oli kivikasvon tärkeä yhteistyökumppani useissa elokuvissa, niin käsikirjoittajana kuin ohjaajana.

Vanhassa Hollywoodissa Bruckman tunnettiin taitavana gagien tekijänä. Termille ei ole suoraa suomennosta. Gag tarkoittaa lähinnä koomista temppua tai vitsiä, joka varsinkin mykkäkaudella nojasi fyysiseen huumoriin. Bruckmanilla oli tapana lainailla tuotannossaan niin omia kuin muidenkin kehittämiä vanhoja gageja. Tämä myös koitui hänen kohtalokseen.

Yhdessä Harold Floydin kanssa Bruckman teki komedian Filmihullu (1932), jonka materiaalia hän sittemmin kierrätti. Floyd katsoi omistavansa täyden tekijänoikeuden gageihinsa ja nosti oikeusjutun, jonka voitti. Bruckman ei lannistunut vaan jatkoi lainailua. Tämä johti siihen, että Floyd nosti pari uutta oikeusjuttua, jotka niin ikään voitti.

Maine meni, ja Bruckman ajautui työttömäksi. Edessä oli umpikuja.

Tyylilleen uskollisena Bruckman päätti päivänsä ampumalla itsensä Keatonilta lainaamallaan pistoolilla.

