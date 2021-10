Uuden kauhukuunnelman juonessa on riittävästi käänteitä, ja kliseet on sijoitettu hauskoihin paikkoihin

Hirviön unet -kuunnelmalla Yle tavoittelee uutta kuunnelmayleisöä.

Dekkarin ja tieteisfantasian ohella kauhu on yksi kaavamaisimpia draaman lajeja. Vai uskallatko väittää, ettet olisi törmännyt ainakin osaan näistä jo aiemmin: pelottavia enneunia, outo uskonlahko, sielunsiirtymiä ruumiista toiseen, aivottomia ruumiita ja vieraita ulkoavaruudesta.

Myös näyttelemisessä on selvää, miltä kauhun kuuluu kuulostaa. Ainakin pitää kuiskutella ja hengittää raskaasti.

Yle on tuottanut kuunnelman, joka tavoittelee pitkästä aikaa nuorisoa, tai ainakin erilaista yleisöä kuin Radioteatterin valtavirta. Pitkän tauon jälkeen on myös tehty näin mittava kuunnelma, joka julkaistaan pelkästään verkossa. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää, sillä säännöllisesti kuunnelmia esittää vain Yle Radio 1, jonka yleisölle niitä ei kannata pelkästään rajata.

Lastenkuunnelmia on tuotettu säännöllisesti, mutta nuortenkuunnelmista puuttuu vastaava jatkumo. Välillä niitä on tehty, välillä ei. Tuloksena on niin floppeja kuin klassikoitakin, kuten Linnunradan käsikirja liftareille.

Ville Koskivaaran kirjoittama ja Mirkka Kallion ohjaama Hirviön unet ei ole toivoton yritys uuden yleisön tavoittamiseksi. Juonessa on riittävästi käänteitä, ja vaikka kliseitä ei voi välttää, ne on sijoitettu hauskoihin paikkoihin, kuten Kainuun korpeen. Mukana on myös persoonallinen viittaus kaivosteollisuuteen.

Kuunnelmasarjan jännitteessä on kuitenkin isoja vaihteluita. Välillä tarina vetää, välillä hyytyy kerta kaikkiaan. Epätasaisuutta korostaa Jorma Kaulasen liian kunnianhimoinen äänisuunnittelu, joka kunnioitettavasti pyrkii kertomaan asioita ilman turhaa selittelyä, mutta johtaa hetkittäin melkoiseen sekavuuteen.

