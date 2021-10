The Good Fight -sarjan kirjoittajien outo uutuus The Bite jää kiusalliseksi välityöksi

Kauhukomediassa zombiet hyökkäävät, ja hetken aikaa se huvittaa. Mutta sitten herää epäily: mihin tällä armottomalla hosumisella pyritään?

Toivoa sopii, että Yhdysvalloissa – tai missä tahansa – on jo ymmärretty, että koronaviruksesta ei pidä tällä erää tehdä enää yhtään sarjaa tai elokuvaa. Nyt on aika ottaa aiheeseen etäisyyttä.

Sitä ennen on kuitenkin vielä kestettävä näitä tuotantoja, jotka ehdittiin käynnistää sillä hetkellä, kun ajateltiin, että kipeä trauma on nostettava heti pöydälle.

Tällä kertaa asialla on aviopari Michelle ja Robert King, joiden yhteisestä flow’sta on syntynyt muun muassa The Good Fight -sarja sekä sen emosarja The Good Wife.

Good Fight on tämän hetken parasta amerikkalaista tv-satiiria White Lotus -sarjan ohella. Se löytyy kokonaisuudessaan HBO-palvelusta. Good Fightin kaksi viimeisintä kautta jäi koronapandemian jalkoihin, mutta ne tehtiin silti. Pandemia jätti niihin jälkensä, ja yksi roolihenkilöistä, Jay, sairastui pitkään covidiin.

Kingien uutuus The Bite voisi olla yksi Good Fightin monista sekopäisistä juonenkäänteistä, mutta valitettavasti siitä on päätetty tehdä kokonainen kuusiosainen sarja. Sen idea ei vain kanna niin pitkään.

Eletään korona-kurimuksen synkintä vaihetta. Ihmiset on suljettu koteihinsa karanteeniin. Päähenkilö Rachel on lääkäri, joka pitää etävastaanottoa ja yrittää epätoivoisesti tehdä diagnooseja ruudun kautta. Yläkerran naapuri Lily saa leipänsä dominana ja luo samalla kirjailijan uraa. Hänkin hoitaa työasioitaan zoom-palavereilla.

Myös Rachelin mies on lääkäri, mutta hänen vastuullaan on Valkoisen talon terveysviestintä, ja hän on jämähtänyt työpaikalleen. Sillä aikaa Rachel tapailee salaista rakastajaansa Briania.

Sarjaa on kuvattu koronaturvallisesti siten, että päänäyttelijät eivät kohtaa (paitsi Rachel ja Brian), joten näemme enimmäkseen ruutuja. Se on puuduttavaa.

Sitten alkaa tapahtua kummia. Rachelin asiakasta on purtu kaupassa, ja pian arpi alkaa näyttää pahalta. Seuraavassa vaiheessa uhri käy vaimonsa kimppuun ja puree tätä hengiltä. Rachel joutuu todistamaan hirveää kohtausta avuttomana ruudun kautta.

Korona olikin vasta alkusoittoa. Nyt zombiet ottavat vallan.

Kyseessä on siis kauhukomedia, ja hetken aikaa sitä jaksaa seurata huvittuneena, mutta aivan liian nopeasti herää epäily. Mihin tällä armottomalla hosumisella pyritään ja mitä sillä yritetään sanoa? Se ei ole selvää myöskään tekijöille.

Näyttelijät tuottavat joitakin riemukkaita hetkiä. Rachelin roolissa nähdään Good Fightin Liz eli Audra McDonald, ja Lilyä näyttelee Orange is a New Blackin Taylor Schilling.

