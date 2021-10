Clint Eastwood näyttelee jälleen pääosaa ohjaamassaan elokuvassa, joka on letkeä road movie mutta kaukana Eastwoodin parhaista töistä

Yhdeksänkymppinen Clint Eastwood teki rennon nykywesternin, jossa hän pohtii omaa, kovaa elokuvaimagoaan.

Draama

Cry Macho, ohjaus Clint Eastwood. Pääosissa Clint Eastwood, Eduardo Minett, Dwight Yoakam, Natalia Traven. 104 min. K12. ★★★

Clint Eastwood on omissa ohjaustöissään silloin tällöin ruotinut ja ironisoinutkin omaa elokuvaimagoaan kovapintaisena sankarina. Viime vuosina hän on tarkastellut imagoaan ikääntymisen kautta sellaisissa elokuvissa kuin Gran Torino ja The Mule. Tämä tarkastelu jatkuu nyt 91-vuotiaan Eastwoodin uusimmassa ohjaustyössä Cry Macho.

N. Richard Nashin 1975 ilmestynyttä romaania Cry Macho on yritetty saada elokuvaksi monta kertaa, mutta Eastwood on nyt siinä viimein onnistunut. Lopputulos on hieman samanlainen kuin Eastwoodin 1980-luvun alkupuolen ohjaustyöt Bronco Billy ja Honkytonk Man. Eli aika lailla hänen imagostaan poikkeava ja sitä ikään kuin toisenlaisesta näkökulmasta tarkkaileva.

Eletään vuotta 1979. Michael Milo (Eastwood), entinen rodeotähti, saa potkut hevosten kasvattajana ja hoitajana entiseltä manageriltaan Howard Polkilta (Dwight Yoakam). Vuotta myöhemmin Polk lähestyy Miloa ja pyytää tätä hakemaan Polkin pojan Meksikosta. Milo ei kehtaa kieltäytyä, sillä Polk auttoi hänet uuden elämän alkuun Milon vaimon ja pojan kuoltua auto-onnettomuudessa.

Milo suuntaa Meksikoon ja kohtaa ensimmäiseksi pojan äidin, paikallisen gangsterikuningattaren Letan (Fernanda Urrejola), joka ei halua luopua pojastaan petturina pitämänsä Polkin hyväksi. 13-vuotias poika Rafael eli Rafo (Eduardo Minett) kuitenkin haluaa nähdä isänsä ja lähtee Milon matkaan kohti rajaa Letan kätyrit perässään.

Cry Macho on dramaattisista lähtökohdistaan huolimatta kuitenkin enemmän letkeä road movie ja uuden alun kuvaus kuin varsinainen trilleri. Milo, Rafo ja Rafon tappelukukko Macho jäävät jumiin pieneen meksikolaiskaupunkiin, tutustuvat kahvilanpitäjä Martaan (Natalia Traven) ja tämän perheeseen ja ryhtyvät kesyttämään paikallisen hevoskauppiaan villihevosia.

Eastwood ei keskity nuoreen Rafoon, vaan vanhaan Miloon. Tämä on elämässään menettänyt lähes kaiken ja näkee nyt edessään uuden mahdollisuuden niin ikään leskeksi jääneessä Martassa. Mutta sitä ennen työ on tehtävä loppuun ja poika vietävä isälleen rajan yli.

Leppoisasti, jopa löysästi etenevä Cry Macho on irtonainen luonnetutkielma ja autiomaan hiekan tuoksuinen tunnelmapala, jonka pääroolin Eastwood vetää totuttuun jäyhään tapaansa. Eastwood esittää omaa ikäänsä hieman nuorempaa hahmoa, mutta pystyy siihen vetreytensä ansiosta. Eikä sentään onneksi pistä Miloa tekemään mitään ylivertaisia fyysisiä sankaritekoja.

Ja jälleen Eastwood pohtii omaa elokuvaimagoaan. Milon ja Rafon lähestyessä rajaa Milo pohtii sitä, miten kovan kundin machoasenteesta ei ole ollut hänelle muuta seurausta kuin murtunut selkä. Uhoilu on pelkää turhaa yritystä todistella, että omaa sisua, Milo märehtii machomeininkiin mieltyneelle Rafolle. Sanopa tuo Likaiselle Harrylle!

Cry Macho on kaukana Eastwoodin parhaista ohjaustöistä, mutta siinä on ohjaajalleen ominaista konstailemattomuutta ja tietynlaista rehellisyyttä, osin vähän sentimentaalisuutakin. Ben Davisin kuvaus ja Mark Mancinan musiikki poimivat silmiä ja korvia hiveleviä yksityiskohtia meksikolaisesta maisemasta ja arjesta.

Vuonna 2008 valmistuneen Gran Torinon piti muuten olla Eastwoodin viimeinen elokuva, jossa hän näyttelee. Sen jälkeen Clint on näytellyt kuitenkin jo kolmessa elokuvassa. Mitäköhän mies vielä kerkiää, kun 100-vuotispäivään on sentään aikaa.