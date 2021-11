Luontoaktivisti ja folklaulaja Sam Lee kävi YK:n ilmastokokouksessa innostamassa ihmisiä taisteluun planeetan puolesta, mutta onnellinen hän on saadessaan laulaa keväisessä metsässä yhdessä satakielten kanssa.

Joukko ihmisiä kulkee jonossa pimeän metsän läpi Kaakkois-Englannin Sussexissa. Kaikki ovat vaiti ja yrittävät liikkua mahdollisimman vähin äänin. Joku kantaa soitinlaukkua.

On toukokuinen yö toisena koronakeväänä 2021.

Jonon kärjessä kävelee folklaulaja Sam Lee. Hän on nyt, niin kuin on tehnyt monena yönä huhtikuun puolivälistä alkaen, johdattamassa pientä, enintään kolmenkymmenen hengen yleisöä erikoiselle konserttipaikalle.

Pian alkaa taas yksi Singing with Nightingales -tapahtuma, jossa Lee, valitsemansa muusikkovieraan kanssa, esiintyy metsässä.

Illan varsinainen tähtiesiintyjä on kuitenkin etelänsatakieliuros.

Täällä Sussexissa (tarkkaa sijaintia ei kerrota muille kuin osallistujille) niiden jokakeväistä, innokasta soidinlaulua voi yhä paikoin kuulla, vaikka Britannian etelänsatakielten (Luscinia megarhynchos) populaatio on huvennut hälyttävästi.

Royal Society for the Protection of Birds -suojelujärjestön mukaan niitä pesii maassa alle seitsemäntuhatta.

Suomessa laulaa – aivan yhtä kauniisti ja äänekkäästi – joka kevät toinen satakielilaji (Luscinia luscinia), ja sen tilanne on toistaiseksi parempi: kannaksi arvioidaan yhdeksäntoistatuhatta paria.

”Ilta satakielten kanssa alkaa vanhaan metsään tutustumalla, sitten syömme ja juomme leirinuotiolla”, Sam Lee kertoo konserttijärjestelyistä.

”Sieltä lähdetään liikkeelle puoli yhdentoista aikaan, ja kun olemme kävelleet puolisen tuntia, istuudumme maahan lähelle pensaita, joissa satakielet laulavat.”

”Aloitan matalalla, vähän mongolialaisen kurkkulaulun tapaisella hyräilyllä, joka tapailee linnun ääniä. Sitten soittaja tulee varovaisesti mukaan – esiintyjiksi pyydän aina muusikoita, jotka osaavat improvisoida ja eläytyä tilanteeseen.”

Vähitellen yhteinen konsertti alkaa.

”Tärkeintä on se, että satakieli on tapahtumassa pääosassa, emme me ihmiset. Olemme sen reviirillä. Me tavallamme palvelemme sitä”, Lee kertoo.

Satakieli on hänen mukaansa loistava esiintymiskumppani. Se on rohkea ja äänekäs; laulun voimakkuus yltää Leen mukaan jopa 90 desibeliin, mikä on sama kuin monella ruohonleikkurilla.

Se myös suhtautuu ihmisten esittämään musiikkiin hyvin uteliaasti, oli kyse sitten laulusta tai vaikkapa trumpetinsoitosta – sitäkin on Sussexissa kokeiltu.

Monet muut linnut eivät siten reagoi. Yrittäessään laulaa esimerkiksi mustarastaiden kanssa Lee sai huomata, että ne lensivät heti pois, kun hän avasi suunsa.

”Satakielet taas kuuntelevat ääntäni, vastaavat siihen ja tuntuvat jopa muuntelevan oma lauluaan.”

Entä konserttiyleisö? Miten se reagoi?

”On ollut itkukohtauksia ja muita tunteenpurkauksia, ja kerran eräs kävijä päätti siinä paikassa jättää puolisonsa. Useat ovat kertoneet, että kokemus oli heille käänteentekevä, niin suhteessa omaan itseen kuin koko luontoon.”

Kuuntele oheiselta videolta otteita Sam Leen järjestämistä konserteista satakielten kanssa:

Haastattelen Sam Leetä puolenpäivän aikaan maanantaina 1. marraskuuta, kun hän on junassa matkalla YK:n ilmastokokoukseen, joka pidetään Skotlannin Glasgow’ssa.

Junassa on vikaa, se seisoo paikallaan, verkkoyhteydet pätkivät ja sitten mykistyy puhelinkin.

Alamme viestitellä sovelluksessa, jossa minä kirjoitan kysymykset ja Lee vastaa ääniviestein.

Hän kuulostaa hieman turhautuneelta: vielä tänään pitäisi ehtiä tavata ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg ja esiintyä tapahtumassa Glasgow’n keskustassa. Sitten pitää ehtiä tiistai-illaksi pohjoisesta takaisin etelään, konsertoimaan Brightoniin.

Siellä, niin kuin runsaan viikon päästä Helsingissä, pääosassa on Leen tuorein albumi Old Wow (2020). Lee tulee Suomeen yhdeksi Etnosoi!-festivaalin pääesiintyjäksi.

Pyörähdys Glasgow’ssa ja albumi ovat Leen mukaan samaa palvelemista kuin satakielikonsertitkin. Oikeastaan sitä on kaikki muukin, mitä hän on folkmuusikkona tehnyt.

”Näen itseni ensi sijassa luontoaktivistina, oli kyse sitten musiikista, kirjoittamisesta tai muusta toiminnasta. Kaikkea, mitä teen, leimaa luonto ja valtava huoli siitä.”

Katso oheiselta videolta Sam Leen juontama ilmastoaiheinen ohjelma, jota tehtiin Glasgow’ssa:

Sen lisäksi, että Britannia on Leen mukaan menettämässä muutamassa kymmenessä vuodessa loputkin satakielensä, myös koko muu luonto on muuttumassa, tuhoutumassa, ja lajikato kiihtymässä.

Se, mitä hän taiteilijana voi tehdä, on koettaa luoda ihmisille niin intensiivisiä luontokokemuksia, että se todella vaikuttaisi heidän käyttäytymiseensä. Ja juuri siihen hän käyttää satakieltä.

”Se on yhtäältä kuin kaivoksen kanarialintu, joka viestii, jos happi on loppumassa, ja toisaalta olento, johon ihminen voi todella rakastua”, Lee kuvailee.

Jos niin tapahtuu, hän uskoo, ihminen alkaa kantaa vastuuta sekä linnusta että sitä ympäröivästä luonnosta eri tavalla kuin ennen.

Englantilainen folkmuusikko ja ympäristöaktivisti Sam Lee palkittiin 2016 Lontoossa BBC:n Folk Awards -gaalassa.

Sam Leen, 41, ura folklaulajana on paljon lyhyempi kuin hänen suhteensa lintuihin. Ennen muusikkouttaan hän työskenteli eräoppaanakin.

Lontoolainen, juutalaisessa taiteilijaperheessä kasvanut Lee opiskeli taideaineita yliopistossa, mutta muusikkona hän on itseoppinut, ja instrumenttina on vain oma ääni.

Sitä hän oppi käyttämään vasta aikuisena, tutustuttuaan skotlantilaiseen kansanlaulajaan Stanley Robertsoniin, jonka oppipojaksi hän rupesi ja jonka repertoaaria alkoi tallentaa.

Lisää lauluja, Brittein saarten kansankulttuuria, joka oli katoamassa yhtä nopeasti kuin villi luonto, löytyi romaneilta ja muilta kiertolaiselämää viettäviltä.

Tätä musiikkia sisältävän Ground of its Own -esikoislevyn Lee julkaisi 2012, ja se sai Britannian merkittävimmän Mercury-äänitepalkinnon.

Etelänsatakieli laulaa pensaassa. Päiväsaikaan sitä ei helposti näe, ja hämärässäkin selkein tunnusmerkki on uroksen äänekäs, taidokas laulu.

Nyt hän alkoi laajentaa toimintaansa: musiikkiperinteen tallentaminen on yksi osa sitä, toinen on The Nest Collective -organisaatio, joka on kasvanut folk-klubista isoksi konsertti- ja tapahtumajärjestäjäksi.

Viime keväänä Leestä tuli myös esikoiskirjailija: The Nightingale, notes on a songbird kokoaa yhteen kaiken, mitä hän on viime vuosina satakielistä ja niiden kanssa esiintymisestä oppinut.

Kun pandemia alkoi 2020, satakieli-illatkin päättyivät joksikin aikaa kokonaan. Koronasulku paljasti Leelle, että paitsi kontakteja toisiinsa, britit kaipasivat kiihkeästi myös yhteyttä luontoon.

Silloin The Nest Collective otti teknologian avuksi. Sussexin satakielimetsään pystytettiin studio ja sieltä tuotettiin nähtävää ja kuultavaa verkkoon.

”Muusikot soittivat kotonaan ja samalla yhdessä satakielten kanssa”, Lee kertoo.

”Ensimmäinen lähetys kesti neljättä tuntia, ja sillä oli 50 000 kuulijaa ympäri maailmaa, kaukaisimmat Uudessa-Seelannissa ja Galápagossaarilla.”

”Monelle merkitsi paljon päästä eristyksissäkin lähelle luontoa. Siksi ajattelen, että pandemiasta oli tässä suhteessa hyötyä: se sai ihmiset ajattelemaan luontoa ja tajuamaan, että he kaipaavat sitä.”

”Tällaisia vahvoja, jopa ruumiillisia kokemuksia taide on tietysti aikaansaanut aina”, Lee pohtii sitten – ja minäkin jään miettimään, kuinka moni runoilija ja säveltäjä onkaan saanut innoitusta juuri linnuista, satakielistä mustarastaisiin, kurkiin ja joutseniin, myös Suomessa.

”Kohtaamisissani satakielten kanssa on varmasti paljon samaa kuin heidän luontokokemuksissaan”, Lee sanoo.

”Uskon kokeneeni samanlaisia tunteita kuin entisten aikojen sinfonikot, vaikka teenkin musiikkia eri tavalla.”

”Tuntuu kuitenkin siltä, että modernina aikana tällainen tapa ja kyky haltioitua luonnosta on katoamassa. Sieltä löytyi ennen taiteilijan inspiraatio, elinvoima ja turvapaikka, nyt niitä etsitään keinotekoisesta, ihmisen tekemästä maailmasta.”

Tämä pätee satakieleenkin, Lee myöntää. Urbaanissa maailmassa siitä on tullut myyttinen eläin, symboli ja abstraktio.

”Englantilaisessa kirjallisuudessa sillä on erityinen paikka, mutta niin harva on lintua oikeasti kuullut. Senkin takia satakieli-illat ovat tärkeitä: että ihmiset pääsisivät uudelleen sitä lähelle.”

Tiistaina lähetän Sam Leelle vielä yhden kysymyksen: Miten tapaaminen Greta Thunbergin kanssa sujui?

”En ehtinyt tapaamaan häntä, ja sitten olikin lähdettävä pois”, Lee tekstaa takaisin.

”Mutta osallistun ilmastokokoukseen vielä muulla tavoin, teen tv-ohjelmaa ja podcastia, haastattelen delegaatioiden jäseniä ja aktivisteja kuten Thunbergia ja Yhdysvaltain ilmastolähettilästä John Kerrya.”

”Teemme kaikki oman osamme ja toivomme, että maailman johtajatkin päätyvät oikeisiin ratkaisuihin.”