Usein kuolemat johtuvat onnettomuuksista toimintakohtauksien kuvauksissa. Ampumiskuolemat ovat harvinaisempia.

Elokuvamaailmaa on tällä viikolla kuohuttanut tapaus, jossa kuvaaja Halyna Hutchins kuoli lännenelokuva Rustin kuvauksissa Yhdysvaltain New Mexicossa.

42-vuotiaan Hutchinsin kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui, kun elokuvatähti Alec Baldwinin laukaisi rekvisiitta-aseen. Yhdysvaltalaislehti Santa Fe Reporterin saamien poliisiasiakirjojen mukaan paukkupatruunoiden sijaan aseessa olisi ollut oikea patruuna.

Tapauksessa loukkaantui myös elokuvan ohjaaja Joel Souza. Poliisin mukaan asiassa ei ole pidätetty ketään eikä tapauksesta ole nostettu syytteitä.

Baldwin kertoi perjantaina olevansa järkyttynyt tapauksesta.

Rust-elokuvan kuvauksissa kuollut Halyna Hutchins Supernova-elokuvan kuvauspaikalla vuonna 2017.

Suomalainen elokuvajärjestäjä Klaus Hedström kertoi lauantaina HS:lle, että paukku­patruunoiden kanssa toimintahäiriön riski on aina olemassa.

Kuolemantapaukset elokuvien kuvauspaikoilla ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Yksi kuuluisimmista tapauksista on näyttelijä Brandon Leen kuolema The Crow -elokuvan kuvauksissa vuonna 1993. Myös Lee kuoli rekvisiitta-aseesta ammuttuun oikeaan luotiin, kun vastanäyttelijä Michael Masseen laukaisi aseen.

Brittilehti The Guardianin mukaan Leen tapauksessa ei nostettu syytteitä ketään vastaan. Masseen kuitenkin kertoi kärsineensä painajaisista 12 vuoden ajan tapauksen vuoksi.

Lee, taistelulajimestari ja elokuvanäyttelijä Bruce Leen poika, oli kuollessaan 28-vuotias.

Eräs tapaus löytyy myös varhaisemmasta elokuvahistoriasta. Charles Chandler, joka esiintyi taustanäyttelijänä Cecil B. de Millen vuoden 1915 elokuvassa The Captive, kuoli niin ikään kanssanäyttelijän laukaistua aseen.

Brandon Lee (1965–1993) The Crow -elokuvan kuvauksissa vuonna 1993.

Syytteiden nostaminen kuvauksissa tapahtuneiden kuolemantapausten vuoksi on harvinaista. Ohjaaja John Landisia syytettiin taposta sen jälkeen, kun 53-vuotias näyttelijä Vic Morrow ja kaksi vietnamilaista 6- ja 7-vuotiasta lapsinäyttelijää kuolivat vuonna 1982 Hämärän pelottavat varjot -elokuvan kuvauksissa.

Onnettomuus sattui, kun yökuvauksissa pyrotekniikka vaurioitti helikopteria, joka syöksyi näyttelijöiden päälle.

Landis vapautettiin myöhemmin syytteistä.

Niinikään taiwanilainen ohjaaja Chi Po-lin ja kaksi lentäjää kuolivat helikopterin syöksyttyä maahan vuonna 2017. He olivat kuvaamassa jatko-osaa dokumenttielokuvalle Beyond Beauty – Taiwan from Above.

Usein kuolemantapaukset kuvauksissa ovat liittyneet vaarallisiin kohtauksiin tai teknologiaan. Aiemmin tänä vuonna stunttimiehenä työskennellyt Vivek kuoli sähköiskuun intialaiselokuva Love You Racchun kuvauksissa.

Vuonna 2007 Yön ritari -elokuvan kuvauksissa erikoistehosteteknikko Conway Wickliffe kuoli auto-onnettomuudessa kuvausten aikana, kun auto törmäsi puuhun. Elokuvaa kohtasi myöhemmin toinenkin tragedia, kun Jokeria näytellyt Heath Ledger kuoli tapaturmaiseen yliannostukseen ennen elokuvan ensi-iltaa.

Myös Deadpool 2 -elokuvan kuvauksissa vuonna 2017 tapahtui kuolemaan johtanut moottoriajoneuvo-onnettomuus, jossa kuoli stunttinainen S. J. Harris. Harris oli kilpamoottoripyöräilijä ja tiettävästi ensimmäinen afroamerikkalainen naismaantie­kilpailija.

26-vuotias stunttimies Kun Liu kuoli ja toinen stunttimies loukkaantui The Expendables 2 -elokuvan kuvauksissa tapahtuneessa räjähdyksessä vuonna 2011. Liun vanhemmat haastoivat elokuvan tuotantoyhtiön oikeuteen poikansa kuoleman vuoksi.

Stunttimies Convay Wickliffe kuoli auton törmättyä puuhun Yön ritari -elokuvan kuvauksissa. Hän oli törmäyshetkellä kurottautunut auton ikkunasta sen ulkopuolelle kameran kanssa.

historiaan mahtuu yhteensä noin 350 tapaturmaista kuolemantapausta elokuva- tai tv-sarjojen kuvauksissa, arvioi The Guardian.

Pahin yksittäinen kuvauksissa tapahtunut onnettomuus on tiettävästi vuonna 1989 intialaisen The Sword of Tipu Sultan -tv-sarjan kuvauksissa tapahtunut tulipalo, jossa kuoli 62 ihmistä.

Vuoden 1956 The Conqueror -elokuvan tuotannossa mukana olleista 220 henkilöstä 91 sairastui ja heistä yli puolet kuoli kuvausten seurauksena syöpään. Elokuvaa kuvattiin Nevadassa alueella, jossa oli tehty kolme vuotta aiemmin ydinkokeita.