Räppäri Einárin murha herätti Ruotsissa keskustelun musiikin ja rikollisuuden yhteyksistä: ”Meillä on tähti­artisteja, jotka elävät lähellä rikollista ympäristöä”

Maanantaina Tukholman poliisi ei ollut vielä pidättänyt ketään epäiltynä Einárin murhasta.

Ruotsin viime aikojen suosituimman räppärin Einárin eli Nils Kurt Erik Einar Grönbergin murha on herättänyt Ruotsissa taas keskustelun musiikkiteollisuuden ja rikollisuuden välisistä yhteyksistä.

Vain 19-vuotias Einár ammuttiin torstai-iltana Tukholmassa Hammarby Sjöstadin kaupunginosassa. Ruotsin poliisin mukaan Einária ammuttiin teloitustyyliin päähän ja rintaan.

Perjantai-iltana poliisi kertoi teoriasta, jonka mukaan taustalla on Tukholman rikollis­jengien taistelu ja että Einár saattoi liittyä jengiläisen ampumiseen Tukholmassa viime keväänä. Lisäksi Ruotsissa on ollut jälleen esillä Vårby-verkostona tunnettu jengi, jonka jäsenet sieppasivat Einárin keväällä 2020. Siinä oli mukana kaksi kaksi Einárin kanssa kilpaillutta räppäriä.

Einár oli Ruotsin viime aikojen suosituimman räppäri.

Ruotsalainen räppäri Alex Ceesay julkaisi Einárin kuoleman jälkeen Youtube-videon, jossa hän pohti, että nykyhiphop tai niin sanottu ”melodinen gangsterirap” saattaa olla pikemminkin ponnahduslauta vakavampiin rikoksiin kuin tie ulos niistä.

”Räppärinä on äärimmäisen vaikeaa päästä eroon gangsterielämästä”, Ceesay sanoi videolla.

Kun räppärinä menestyy, kateelliset tai rikolliset ihmiset ”tekevät mitä tahansa koetellakseen sinua tai saadakseen näyttämään sinut siistiltä”, Ceesay jatkoi videolla.

”On ikään kuin pakko pukea liivit ja aseenkantohihna vain sen takia, että elämäsi muuttuu tietyllä tapaa sitä vaarallisemmaksi mitä enemmän päädyt valokeilaan.”

Kun Ceesay sai tietää Einárin kuolemasta, hän oli surullinen muttei yllättynyt.

”Ilmassa oli, että jotain tällaista voi tapahtua”, Ceesay kommentoi Dagens Nyheterille.

Ceesayn mielestä moni ei tiedä, millaista rap-alalla todella on. Ceesayn mukaan räppärit toimivat ”usein jengien symbolien kantajina”.

”Rap-alalla on nykyään uskomaton monien miljoonien liikevaihto ja tarinat väkivallasta myyvät. Ja missä on rahaa, sinne sekaantuvat rikolliset”, Ceesay sanoi lehdelle. Ceesay on itsekin tuomittu aikoinaan rikoksesta.

Pitää myös olla ”aito”, lähes hinnalla millä hyvänsä. Kuten Ruotsin yleisradioyhtiön STV:n analyysissa kirjoitettiin perjantaina, Ruotsin uuden aallon gangsteriräppiä on arvosteltu jatkuvasti väkivallan ylistämisestä.

Ruotsin uuden aallon gangsteriräpissä on enemmän pop-vaikutteita kuin ennen, sen kappaleet ovat vähän yksinkertaisempia kuin aiemmin dominoineessa hiphop-tyylissä ja sen tekstit ovat varsin yksiselitteisiä.

Puolustajat ovat vastanneet, että kappaleiden tekstit heijastavat Ruotsin nyky-yhteiskuntaa.

”Oli sitten arvostelija tai puolustaja, useimmat lienevät samaa mieltä, että musiikin päällä on nyt varjo. Jotkut suurimmista artisteista suorittavat vankeusrangaistuksia, ja yksi suurimmista ammuttiin kuoliaaksi torstai-iltana”, kirjoitti Mariana Benyamin Sir SVT:n analyysissa.

Expressen-lehdessä Martina Montelius puolestaan muistutti maanantaina, että ”lapsista ei tule rikollisia eikä kuolleita sanojen takia”.

”Gangsteriräpissä kuvailtu todellisuus ei maagisesti katoa, jos räppärit lopettavat kertomisen siitä.”

Lokakuussa Tukholman poliisi julkaisi raportin rikollisverkostoista. Siinä kartoitettiin sitä, miten verkostot rekrytoivat nuoria. Huomiota kiinnitettiin muun muassa huumekauppaa eri alueilla valvoviin jengeihin ja niiden yhteyksiin musiikkiteollisuuden kanssa.

Esimerkkinä ”rikollisen elämäntavan julkisesta ylistämisestä” ja brändin rakentamisesta mainittiin musiikintuotanto, erityisesti hiphop ja musiikkivideot, ”jotka ihannoivat kunkin verkoston väkivaltaa ja rikollisuutta”.

Kevään 2020 sieppauksen esitutkinnassa poliisi kiinnitti myös huomiota sieppauksen ja siihen liitettyjen muusikkojen teosten yhteyteen. Kyse ei sinänsä ollut musiikista, vaan siitä, miten eri osapuolet tunsivat toisensa.

Dagens Nyheter haastatteli toiseen juttuun kriminologi Amir Rostamia, joka ei hänkään varsinaisesti yllättynyt, että gansteriräppiin yhdistetty artisti kuolee ampumisessa.

”Emme vielä tiedä motiivia. Mutta tämä osoittaa selvästi, että meillä on lukuisia tähtiartisteja, joilla on paljon kuuntelijoita, joita pidetään arvossa, jotka ovat palkittuja ja jotka elävät eri tavoin lähellä rikollista ympäristöä.”

Vuonna 2019 Expressen-lehti kertoi, että moni suosittu ruotsalaisräppäri on saanut tuomion vakavista rikoksista tai liitetty rikollisryhmien toimintaan.

Silti: rap ja hiphop ovat Ruotsin nykymusiikin suurimpia genrejä, ja vain harva artisteista on millään tavalla yhteydessä rikollisuuteen.