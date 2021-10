Frendit-sarjan Guntherina tunnettu näyttelijä James Michael Tyler on kuollut 59-vuotiaana

Tyler tunnetaan laajasti Central Perk -kahvilanpitäjä Guntherin roolista tv-sarjassa Frendit. Hän sairasti eturauhassyöpää.

Yhdysvaltalainen näyttelijä James Michael Tyler on kuollut sunnuntaina. Tyler oli 59-vuotias.

Muun muassa yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan Tylerin edustaja Toni Benson kertoi, että Tyler kuoli rauhallisesti kotonaan Los Angelesissa. Tyler sairasti eturauhassyöpää, joka diagnosoitiin vuonna 2018. Syöpä ehti levitä luihin.

Tyler tunnetaan laajasti Central Perk -kahvilanpitäjä Guntherin roolista tv-sarjassa Frendit. Häntä on kutsuttu myös ”seitsemänneksi frendiksi”.

”Maailma tunsi hänet Guntherina hittisarjasta Frendit, mutta Michaelin läheiset tunsivat hänet näyttelijänä, muusikkona, syöpätietoisuuden levittäjänä ja rakastavana aviomiehenä”, Bensonin tiedotteessa sanotaan.

Gunther on yksi Frendien näkyvimpiä sivuhahmoja. Frendien lisäksi Tyler näytteli muun muassa komediasarjassa Tuho-osasto, tv-ohjelmassa Modern Music ja tv-sarjassa Sabrina, teininoita.

Syöpähoitojen aikana Tyler jatkoi näyttelemistä ja voitti uutistoimisto Reutersin mukaan rooleistaan lyhytelokuvissa The Gesture and The World ja Processing parhaan näyttelijän palkintoja useilla kansallisilla ja kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

Tyler kertoi aiemmin tänä vuonna sairastumisestaan. Edustajan mukaan Tyler levitti tietoisuutta eturauhassyövästä ja kehotti muita hakeutumaan verikokeisiin jo 40-vuotiaana, jotta mahdollinen syöpä huomattaisiin ajoissa.