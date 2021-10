Afroamerikkalaisten säveltäjien aika on tullut myös klassisessa musiikissa – vai onko?

Saint-Georges: Symphonies concertantes. Naxos. ★★★★

Violin concertos by black composers. Cedille Records. ★★★★★

British violin concertos. Chandos. ★★★★★

Dreams of a new day. Songs by black composers. Cedille Records. ★★★★

Price: Symphonies 1 & 4. Naxos. ★★★★

”Musta Mozart” eli Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges (1745–99) on aiheuttanut pienen musiikkisodan Yhdysvalloissa.

BLM-liikkeen vanavedessä konservatiivinen oikeisto on herännyt vähättelemään afroamerikkalaisten säveltäjien musiikkia – jopa väittämään, että se tulee korvaamaan Beethovenin ja muut kanonisoidut säveltäjät konserttiohjelmistoissa.

Heather Mac Donald kirjoitti artikkelin Klassisen musiikin itsemurhasopimus, jossa hän väittää ”klassisen musiikin olevan rasistisen hyökkäyksen kohde”. Boulognen vertaaminen Mozartiin on ”naurettavaa”, vaikka onkin ”sulava klassisessa tyylissä”. ”Jos Boulogne olisi valkoinen, hänen teoksensa olisivat marginaalisia”, ja niiden ”banaalius” oikeuttaa hänen unohtamisensa.

Saint-Georges oli Guadeloupessa syntynyt ranskalaisen plantaasinomistajan ja afrikkalaisen naisorjan jälkeläinen, mutta hän sai yläluokkaisen miehen täydellisen kasvatuksen Pariisissa. Hänestä tuli yksi aikansa kuuluisimmista viulisteista, miekkailija, ratsastaja, tanssija, ampuja, luistelija – ja ensimmäinen yleisesti tunnettu ei-valkoinen klassisen musiikin säveltäjä.

Saint-Georges ei tokikaan ole musiikinhistorian ”suuri” säveltäjä. Mutta hänen toimintansa ajan ranskalaisessa musiikkielämässä oli merkittävää. Viulukonsertot ja sinfonia concertantet 1770-luvulta ovat viihdyttäviä ja viulistisesti vaativia teoksia, joita kuuntelee mieluusti.

Esikuva luultavasti innosti muita afroamerikkalaisia säveltäjiä ja muusikoita. Heitä on Chevalier J. J. O. de Meude-Monpas, joka julkaisi 1786 kuusi täysipainoista viulukonserttoa. Joseph Whiten (1836–1918) viulismi ja romanttinen konsertto (1864) sai Rossinin valtoihinsa ja toi menetystä sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa.

Unohtaa ei pidä George Bridgetoweria (1778–1860), ruhtinas Esterházyn länsi-intialaisen hovipalvelijan ja puolalaisen aatelisnaisen viulistipoikaa, jolle Beethoven aikoi omistaa Kreutzer-sonaatin. He ensiesittivät sävellyksen yhdessä, mutta riitautuivat, joten omistus meni Rodolphe Kreutzerille, joka inhosi teosta.

Ehkä tunnetuin ja suosituin puoliksi afrikkalaisperäinen viulistisäveltäjä oli Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912). Muutamia afrikkalaisotsakkeisia teoksia lukuun ottamatta hän ei omaksunut paljoakaan sierraleonelaisen isänsä musiikkikulttuurista.

C. V. Stanfordin oppilaana Lontoon Kuninkaallisessa musiikkikoulussa ja Edward Elgarin toimiessa mentorina Coleridge-Taylor oppi täysin aikansa eurooppalaisen sävellystekniikan. Niinpä Kalevala-innotteisen H. W. Longfellowin runoelman pohjalta sävelletty Hiawatha-oratorio (1900) teki hänestä New Yorkissa ”afrikkalaisen Mahlerin”.

Amerikkalaisen kritiikin mukaan hänessä ”ruumiillistuvat kaikki ne mahdollisuudet, joita mustalle voi olla suotuisassa ympäristössä”. Hieno viulukonsertto (1912) onkin suuri, musiikillisesti vakuuttava teos sävellyksellisen ja viulistisen osaamisensa ansiosta.

Harry Burleigh (1866–1949) on tullut tunnetuksi negro spirituaalien sovituksistaan, mutta hän on myös amerikkalaisen taidelaulun perustajia. Five songs for Laurence Hope (1915) on oivallisesti rakennettu laulusarja, jota voi suositella suomalaisbaritoneille.

Myös Amerikan ensimmäinen naissinfonikko Florence Price (1887–1953) on joutunut Mac Donaldin hampaisiin. Hän pitää Pricen kolmatta sinfoniaa ”temaattisesti jähmeänä ja toisteisena, melodioiltaan typistettyinä” sekä vertaamista Dvořákiin ”paisuteltuna”.

Pricen ensimmäinen ja neljäs sinfonia (1932, 1945) ovat avaus- ja hitailta osiltaan pentatoniikalle ja synkoopeille perustuvia meditaatioita, joissa kuuluu mustien laulu- ja kirkkomusiikki. Siihen voi upota tai sitten ei. Kolmannet osat ovat kontrastiksi repäiseviä, kongolaisperäisiä juba-tansseja ja finaalit nopeita ikiliikkujia. Kyllä tälle sinfoniikalle pitäisi tila löytyä!

Still: Sinfoniat 2–3, Wood Notes. Naxos. Fort Smith Symphony, John Jeter. Naxos. ★★★★

William Grant Still (1895–1978) opiskeli G. W. Chadwickin ja E. Varèsen johdolla, soitti oboeta Broadwayn orkestereissa ja toimi sovittajana monille jazzyhtyeille. Lähes 200 sävellystä sisältää viisi sinfoniaa, baletteja, oopperoita ja muita teoksia. Hän on afroamerikkalainen pioneerisäveltäjä sinfoniallaan Afro-American (1930). Sinfonia nro 2, Song of A New Race (1937), edustaa kulttuurien synteesiä, jossa spirituaalit, cakewalk, big band -jazz vaskisektioineen ja hersyvine jousiosuuksineen kuvaavat amerikkalaisia innoittanutta rodullista vapautumista ja tasa-arvoa.

Dawson: Negro Folk Symphony; Kay: orkesteriteoksia. ORF Wienin radion sinfoniaorkesteri, Arthur Fagen. Naxos. ★★★★

William Levi Dawson (1899–1990) saavutti suursuosion Leopold Stokowskin Philadelphia-orkesterin kantaesitettyä Negro Folk Symphonyn (1934). Se onkin värikäs teos, jossa Dvořák-vaikutteet yhdistyvät spirituaalien melodiakäänteisiin, synkooppeihin ja mietiskelyyn mustan rodun vaiheista. The Bond of Africa -avauksessa esitellään teoksen läpäisevä pentatoninen, orjilta riistettyä ihmisyyttä kuvaava ”puuttuva yhteys” -aihe. Hope in the Night -osan jälkeinen finaali O Let Me Shine päättyy riemukkaaseen juba-tanssiin. Teoksen musiikillinen sanoma on vahva.

Palmgren: Pianoteokset osat 2–3. Jouni Somero. Grand Piano. ★★★★

Jouni Someron aloittama Selim Palmgrenin pianoteosten kokonaislevytys on edennyt osiin 2 ja 3. Ensilevyn pihvi oli pianosonaatti, nyt sen muodostaa 24 preludia op. 17 (1907) ja miniatyyrisarja Kevät op. 27 (1906–08). Preludit on säveltäjän suursaavutus ulottuessaan kansanmusiikkisävyistä impressionismiin sekä Bartók- ja Prokofjev-ennakointeihin. Kevät-sarjan Sudenkorento ja Toukokuun yö tekevät Palmgrenista ”Suomen Debussyn”. Jouni Someron pianismista löytyy aiempaa hienostuneempia sävyjä, ja hänen otteensa sopii erinomaisesti salonkimaiseen ilmaisuun, vaikka pieniltä epätarkkuuksilta ei vältytä.

Evening Dusk Serenade. Hedlund (viulu), La Tempesta Orchestra, Jyri Nissilä. Naxos. ★★★★★

Käsillä on kerrassaan ihastuttava levy kevyen klassisen musiikin ystävälle. Arkistoja ennenkin tutkinut Olli-Pekka Tuomisalo on tuonut nyt esille teoksia viululle ja orkesterille. Linda Hedlundin sanomattoman kauniisti tulkitsemina ne kutkuttavat kuulohermoja. Levyn ilopilkku on etenkin George de Godzinsky. Hänen teoksensa Valse gracieuse ja Humoreske sekä levyn nimikkokappale Evening Dusk Serenade hersyvät juovuttavaa eleganssia. Myös Nils-Eric Fougstedt, Harry Bergström ja Heino Kaski ansaitsevat paikkansa kokoelmassa.

