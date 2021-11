Näyttelijä Anna Hultin, 55, muistaa varsin hyvin hetken, jolloin kuumat aallot alkoivat. Siitä on nyt kaksi vuotta. Hän oli kotona, perheen kanssa oli juuri syöty illallista. Yhtäkkiä rintakehän kohdalta sisältä päin alkoi levitä valtava lämpö. Tunnetta on hyvin vaikea edes kuvailla.

”Sä vain kuumenet kuin patteri, ja on pakko ottaa vaatteita pois. Muuten tulee ihan hulluksi”, Hultin kertoo.

”Jos joku sanoo, ettei tiedä, onko minulla ollut kuumia aaltoja, silloin hänellä ei ole ollut. Koska sen tietää kyllä tasan tarkkaan.”

Kuumaa tunnetta voi kestää muutamia minuutteja. Vasta sen jälkeen tulee hiki.

Kuumat aallot ovat todennäköisesti ainoa selvä vaihdevuosioire, jota nainen osaa odottaa. Niitä pelätään ja samaan aikaan toivotaan, että ehkä juuri minä selviän vaihdevuosista vähällä. Koska on myös naisia, jotka eivät kuumia aaltoja saa.

Hultinilla kuumien aaltojen ilmaantuminen johti hillittömään googlettamiseen ja tietokirjojen lukemiseen. Niistä hän yritti löytää mahdollisimman paljon tietoa vaihdevuosista. Olo oli yksinäinen ja epätoivoinen. Kun näyttelijä oli aikansa valittanut tuntemuksiaan työpaikallaan Svenska Teaternissa, hänelle sanottiin: ”Kirjoita siitä.”

”Ajattelin sitten, että varmaan joku muukin miettii samoja juttuja eikä löydä kunnollista tietoa.”

Syntyi monologinäytelmä Är det hett här? eli suomeksi Onko täällä kuuma? Se on silmiä avaava tietopaketti naisten vaihdevuosista.

Anna Hultinin esitys on viihdyttävään muotoon pakattu tuhti tietopaketti vaihdevuosista.

Hultin itse kuvailee lokakuun lopussa ensi-iltansa saanutta esitystään viihdyttävään muotoon paketoiduksi valistusnäytelmäksi. Monologissaan Hultin kertoo avoimesti omista moninaisista vaihdevuosioireistaan, kuten aivosumusta, muistin menetyksistä, jalanpohjien arkuudesta ja unettomuudesta ja niiden vaikutuksista hänen elämäänsä – sekä siitä, miten hän on oireista selvinnyt.

Esitystään varten Hultin on tehnyt valtavasti pohjatyötä, perehtynyt tutkimuksiin ja haastatellut pitkään naistentautien erikoislääkäriä Hanna Savolainen-Peltosta, joka on muun muassa tutkinut paljon estrogeenin vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin.

Ihmisten yleisin ajatuskulkuhan vaihdevuosista menee näin: kuukautiset loppuvat ja kuumat aallot alkavat. Todellisuudessa mystisiä tuntemuksia ja oireita voi olla vaikka kuinka paljon, ja ne voivat alkaa jo paljon ennen kuin kuukautiset loppuvat.

”Tämän jos olisin itsekin tiennyt! Juuri tämän syyn takia olen näytelmän tehnyt, että tietyn ikäiset katsojat hoksaisivat, miten kaikki nuo oudot jutut liittyvät vaihdevuosiin.”

Esityksen katsojat saavat halutessaan mukaansa pamfletin, johon Hultin on kerännyt monipuolisesti tietoa vaihdevuosista. Sellainen pitäisi hänen mukaansa Suomessa jakaa kaikille 45 vuoden iän saavuttaneille naisille.

”Esivaihdevuodethan voivat alkaa jo aiemminkin, mutta olisi hirveän tärkeää saada tietoa ajoissa. Mutta naiset eivät myöskään halua itse uskoa, että heidän vaihdevuotensa ovat alkamassa, koska he eivät tajua, että ne voivat kestää niin kauan.”

Kun Hultin alkoi kirjoittaa monologiaan, hän järjesti ystävilleen ja tuttavilleen vaihdevuosi-iltoja. Ensin melkein kaikki osallistujista sanoivat, ettei heillä ole mitään oireita.

”Sitten kun kävin koko listan läpi ja kerroin mihin kaikkeen estrogeeni vaikuttaa, ei kotoani lähtenyt yksikään nainen ilman vaihdevuosioireita. Kaikilla oli niitä. Ja moni oli aivan šokissa, kun he tajusivat, mitä eivät olleet tienneet. Se oli minusta järkyttävin asia.”

Anna Hultin on työskennellyt Svenska Teaternissa yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 lähtien.

Aihe on Hultinille tärkeä, mutta oliko esitystä helppo lähteä tekemään?

”Minulla häpeän kynnys näyttämöllä on nykyään aika korkea. Mutta minäkin koin häpeää jossain kokouksessa, kun yhtäkkiä vaan hiki nousee, tulen ihan punaiseksi ja joudun riisumaan vaatteita. Siis että oikeasti tunnet häpeää asiasta, jolle et voi yhtään mitään”, Hultin sanoo.

”Se oli minusta kiinnostavaa, että minäkin, jolle ei ole ollut vaikea puhua asiasta, tunsin niin. Syvää häpeää, joka on jotenkin yhteiskunnallinen häpeä naisena olemisesta. Silloin tuli sellainen olo, että tämän täytyy muuttua.”

Viime vuosina eri medioissa on puhuttu siitä, että kuukautiset saattavat aiheuttaa joillekin naisille kovia kipuja, mutta kynnys jäädä töistä pois niihin vedoten on korkea. Sama koskee vaihdevuosia. Nainen saattaa olla joinain päivinä jopa työkyvytön kummallisten oireidensa takia, mutta kuinka moni kehtaa sanoa asiaa suoraan esihenkilölle?

Myös Hultin on salaillut oireitaan työpaikalla.

Hultin kertoo, että pahimpina aikoina hänelle itselleen tuli esimerkiksi muistikatkoksia. Silloin hän oli varma, että kyse on alkavasta muistisairaudesta. Kun ”täydellinen bläkäri” iski esityksessä, Hultin yritti vain hengittää eikä mennä paniikkiin.

”Ei se paussi esityksessä niin kauheaa ole. Tilanteen voi ottaa haltuun. Onneksi on niin monta vuotta plakkarissa, että tajuaa, miten sen voi tehdä. Mutta on se järkyttävää, kun se tapahtuu.”

Anna Hultinin esitys ei ole komediaa, vaikka se onkin viihdyttävä. ”Halusin pysyä kaukana hauskasta, koska tämä ei ole hauskaa. Minua ällöttää se, että meille nauretaan. Naiset sanoivat minulle, että he eivät halua enää yhtään alentavaa komediaa vaihdevuosista.”

Är det hett här? on hyvin viihdyttävä esitys, mutta se ei ole komediaa. Toki naisvaltaista yleisöä paljon myös naurattaa, mutta se nauru on lempeää ja ymmärtävää. Hultinille oli tärkeää, että näytelmä ei sorru kliseisiin aiheen käsittelyssä.

Esitys on tehty minä-muotoon.

”Minä nauran ja mun kanssa saa nauraa. Voimme yhdessä nauraa vapauttavaa naurua, uskon siihen.”

Hultin pyysi apua paitsi kollegaltaan Nina Hukkiselta myös koomikko André Wickströmiltä, joka on myös ohjannut esityksen.

”Arvostan Andrén huumorintajua, ja sen takia on helppo työskennellä hänen kanssaan. Joidenkin mielestä hän on ehkä vähän yllättävä valinta ohjaajaksi, mutta minulle itsestään selvä. Tarvitsin apua saadakseni kirjoittamaani runkoon huumoria ja viihdyttävyyttä”, Hultin kertoo.

Wickström pystyi myös joissakin kohdissa tuomaan esitykseen mukaan miesnäkökulman. Hultinin mukaan parasta olisikin, jos miehet voisivat tulla porukalla katsomaan esitystä.

”Koska heillä on myös äidit, vaimot, tyttäret. Tästähän on kyse, että koko yhteiskunta ymmärtäisi, mitä me naiset käymme läpi.”

Hultinin mukaan Suomessa ikää ja kokemusta ei arvosteta tarpeeksi. Vaihdevuosiin liitetään ajatus vanhaksi tulemisesta.

”Että nyt olet sitten vanha, jotain jota kukaan ei enää katso, muutut näkymättömäksi. Tässä meidän yhteiskunnalla on niin paljon tekemistä. Nuoruus on aivan ihana asia, mutta niin on myös sekin, että kehittyy ja kasvaa ihmisenä.”

Hultin kertoo juuri lukeneensa jostain, että nyt syntyvien naisten ennustetaan elävän ainakin 85-vuotiaiksi. Sen ikäinen nainen elää 30, jopa 40 vuotta vielä sen jälkeen, kun kuukautiset loppuvat.

”On iso asia yhteiskunnan ruveta miettimään, miten naisen elämän laatua voidaan parantaa.”

Englannissa työväenpuolueen kansanedustaja Carolyn Harris on vaatinut lakia, joka tekisi naisten vaihdevuosien hoidosta ilmaista.

Viime viikonloppuna BBC uutisoi hallituksen päättäneen tulla asiassa hieman vastaan ja leikata hormonikorvaushoidon kustannuksia.

Hultinin mukaan Englannissa on jo menopaussitietoisia yhtiöitä. Suomessakin voisi olla olemassa esimerkiksi jonkinlainen sertifikaatti, joka kertoo, että firmassa on käyty niitä asioita läpi, Hultin visioi.

”Silloin voisit mennä vain HR:ään ja sanoa, että nyt minulla on vaihdevuosioireet alkaneet ja heillä olisi suunnitelma, että näin me voimme sinua auttaa”, Hultin sanoo.

”Voihan asiasta puhua pomolleenkin, mutta mitä jos se sattuukin olemaan esimerkiksi 40-vuotias mies, joka ei tajua yhtään mitään asiasta, vaan ajattelee vain, että sinusta on tullut vittumainen.”

”Meidän täytyy ruveta vaatimaan muutosta. Tämä hiljaisuus, mikä on ollut naisten tapa, ei enää käy. Ei tarvitse valittaa, mutta täytyy nostaa asioita esille. Puhua, että toiset ymmärtävät”, Hultin sanoo.

Ehkä Hultinin kaipaama muutos alkaa teatterista. Ainakin teatteri on Suomessa juuri nyt se paikka, jossa vaihdevuosikeskustelua pidetään pinnalla. Turun kaupunginteatterissa tuli aiemmin tänä vuonna ensi-iltaan musiikkinäytelmä Kysy siskoilta, joka käsittelee naiseutta ja hormoneja.

Vielä pidempään on pyörinyt Menopaussi-musikaali, joka ylistää vaihdevuosi-ikäisiä naisia. Maailmalla menestystä saavuttaneen musikaalin suomalaisversiota esitetään Aleksanterin teatterissa.

Vuonna 1987 Teatterikorkeakoulusta valmistunut Hultin on työskennellyt Svenska Teaternissa yhtäjaksoisesti vuodesta 2003. Monologi on hänelle uusi aluevaltaus, sillä hän kertoo olleensa aina enemmän dialogi-ihminen ja kammonneensa monologeja, koska hänellä on niin huono muisti.

Nyt kun Hultin on päässyt vauhtiin, niitä tullaan ehkä näkemään vielä lisää.

”Olen ajatellut, että voisin siirtyä monologista dialogiin, ja aihekin on jo mietintämyssyn alla.”

