Viidettä kertaa jaettavan Botnia-kirjallisuuspalkinnon voittajaksi on valittu Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen lastenkirja Sinä yönä tuli talvi (WSOY 2021).

Teos käsittelee lapsen syntymää ja kuolemaa isoveljen näkökulmasta.

Tekijät ovat teoksellaan halunneet laajentaa keskustelua kuolemasta. Heistä tuli työpari yhdistävän surukokemuksen kautta.

Palkintoraadin mukaan teos on korkeatasoista lastenkirjallisuutta, mutta se vaikuttaa myös aikuiseen lukijaansa erityisellä tavalla. Näkökulma on kuvattu isoveljen silmin mutta aikuisen tuskaa kohti katsoen. ”Huomionarvoista on myös se, että Isoaro ja Mallius eivät vähättele lasta kokijana eivätkä lukijana”, raati kirjoittaa.

Oulun kirjailijaseuran jakama Botnia-palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Ehdokkaaksi voidaan hyväksyä mitä tahansa kirjallisuuden lajia edustava teos. Kielirajaustakaan ei ole. Riittää että tekijä on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta tai asuu siellä.

