Japanilaisessa animaatiossa luotetaan omiin kykyihin eikä anneta periksi.

Animaatio

My Hero Academia: World Heroes’ Mission (Boku no Hīrō Akademia Za Mūbī: Wārudo Hīrōzu Misshon), ohjaus Kenji Nagasaki. Aäninä mm. Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji. 104 min. K12. ★★★

Tämä japanilainen supersankarianime edustaa näitä moneen suuntaan rönsyäviä japanilaisia sarjauniversumeja, joissa aluksi on ollut sarjakuva ja lopulta sen pohjalta tv-sarja, spin-offeja ja kokopitkiä elokuvia.

Kohei Horikoshin sarjakuva ilmestyi ensimmäisen kerran 2014. Siinä esiteltiin maailma, jossa useimmilla ihmisillä on oikuiksi kutsuttua superkykyjä. Japanilaisnuorukainen Izuku Midoriyalla ei ole ihmeempiä kykyjä, mutta hän halajaa silti supersankariksi. Se onnistuu, kun supersankari All Might ottaa hänet suojatikseen ja oppilaaksi Sankariakatemiaan. All Mightilta Dekuksi kutsuttu Izuku saa myös superkykynsä.

Sarjan kolmannessa pitkässä elokuvassa Deku ja hänen oppilastoverinsa joutuvat kovaan paikkaan, kun Humarise-järjestö julistaa oikut sairaudeksi ja päättää tuhota kaikki oikkuja omaavat ihmiset. Dekun ja kumppanien on löydettävä ja deaktivoitava järjestön asettamat pommit ennen kuin kaikki tuhoutuu. Avukseen nuoret supersankarit saavat pikkurikollinen Rody Soulin.

Vaikka tarina on jatkoa kaikille aiemmille My Hero Academia -universumin osille, sen voi katsoa itsenäisenä supersankariseikkailuna. Antoisin se toki on niille mangan ja animen ystäville, jotka jo tuntevat saagan edellisiä tapahtumia.

Japanilaisilla animaattorilla on jo niin syvällä selkäytimessä tällaisten elokuvien tuottaminen, etteivät elokuvat teknisesti paljon erotu toisistaan. World Heroes’ Mission on hienoa animaatiotyötä jo perinteiseen japanilaiseen tyyliin. Räiskettä, räimettä ja rytinää on tosin etenkin elokuvan loppupuolella jo niin paljon, että kaikesta on paikoin vaikea selkoa.

Mutta hyviksethän tässä toki lopulta voittavat, ja opetuskin on tuttu: pitää luottaa omiin kykyihinsä, eikä antaa periksi.