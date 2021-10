The Posies -yhtye hajoaa: Kolme naista syyttää perustaja Ken Stringfellow'ta seksuaalisesta häirinnästä, Stringfellow kiistää syytökset

Kolmen naisen kertomukset julkaissut KUOW haastatteli myös Stringfellow’ta, joka kieltää syytökset ”kategorisesti”.

The Posiesin voimakaksikko vuonna 2016: Jon Auer (vas.) ja Ken Stringfellow.

Yhdysvaltalainen voimapopyhtye The Posies hajoaa 35 vuotta perustamisensa jälkeen. Syynä ovat yhtyeen toista perustajaa Ken Stringfellow’ta vastaan esitetyt syytökset seksuaalisesta häirinnästä.

Kolmen naisen syytökset toi myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa julki seattlelainen KUOW-radiokanava, joka on osa Yhdysvaltojen julkisen palvelun radioverkkoa NPR:ää. Kun The Posies -yhtyeen toinen perustaja Jon Auer kuuli naisten kertomuksista ennen jutun julkaisua, hän lähti yhtyeestä nopeasti. Auer peruutti yhtyeen tulevat keikat ja myös lähes valmis uusi albumi on nyt hyllytetty, Auer kertoi KUOW:lle.

Samoin yhtyeen rumpali Frankie Siragusa ilmoitti syyskuussa Facebookissa lähteneensä yhtyeestä. Kumpikin ilmoitti KUOW:lle uskovansa väitteiden kanssa omilla nimillään julkisuuteen tulleita naisia ja että yhtye on ”hajoamistilassa”.

KUOW:n pitkää juttua varten on haastateltu 20 ihmistä ja käyty läpi kymmenittäin potilastietoasiakirjoja, sähköposteja ja tekstiviestejä eri yksityiskohtien varmistamiseksi.

KUOW on haastatellut myös Stringfellow’ta, joka kieltää syytökset ”kategorisesti”.

Yksi KUOW:n haastattelemista naisista sanoi, että Stringfellow harrasti hänen kanssaan ”seksiä väkisin hotellin miestenhuoneessa San Franciscossa”. Toinen sanoi, että hän heräsi siihen, kun Stringfellow oli sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. Suomen rikoslain mukaan tämä olisi raiskaus. Kolmas sanoi, että hän oli ”väkivaltaisessa suhteessa” Stringfellow’n kanssa alkaen vuodesta 2015.

Seitsemän muuta KUOW:n haastattelemaa naista kertoi olleensa sukupuoliyhteydessä Stringfellow’n kanssa jossain vaiheessa 1990-luvulta tähän päivään ja että hän ei ollut väkivaltainen. Kuitenkin neljä näistä haastatelluista kertoi, että Stringfellow puri heitä epämieluisalla tavalla ja että hän oli kontrolloiva.

Yksi näistä neljästä oli muusikko Kim Warnick, Stringfellow’n ex-vaimo.

Stringfellow, 52, vastasi syytöksiin KUOW:n jutussa sekä haastattelussa että erillisessä lausunnossa sähköpostilla.

”En ole ikinä ollut kiinnostunut mistään kinkystä, mistään rankasta. Minulla on ensikäden kokemusta äärimmäisestä väkivallasta teini-iältä. Olen herkkä aggressiolle, enkä voi olla sellaisen lähellä. En hyväksy väkivaltaa. En halua satuttaa ketään, en ikinä.”

Stringfellow tunnetaan niin The Posies -yhtyeestä kuin soolourastaankin. Lisäksi hän oli pitkään R.E.M.-yhtyeen kiertuemuusikko. Stringfellow on esiintynyt myös Suomessa lukuisia kertoja.