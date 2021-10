Joachim Thibblin saa kunniamerkin työstään Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistäjänä.

Joachim Thibblin on toiminut Svenska Teaternin johdossa vuodesta 2017.

Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin on saanut korkean luokan tunnustuksen Ruotsista. Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa nimitti Thibblinin Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan 1. luokan ritariksi. Hän saa kunniamerkin työstään Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistäjänä.

Thibblinin kiitellään edistäneen työssään ruotsalaista teatterikiertuetoimintaa suomenkielisessä Suomessa tuomalla Suomeen useita ruotsalaisia näytelmiä ja näyttämötaiteilijoita. Hän on myös vienyt suomalaisia näytelmiä kiertueelle Ruotsiin.

Kunniamerkki luovutettiin keskiviikkona Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä.

Pohjantähden ritarikunta on vuonna 1748 perustettu kuninkaallinen ruotsalainen ritarikunta. Nykyään sen kunniamerkit jaetaan ainoastaan ulkomaalaisille, Ruotsin kuningashuoneen jäseniä lukuun ottamatta.

Kunniamerkin voivat saada Ruotsin hallituksen päätöksellä ne ulkomaan kansalaiset, jotka ovat henkilökohtaisella panostuksellaan toimineet Ruotsin hyväksi.

Kunniamerkit jakautuvat viiteen eri luokkaan. Kulttuurin edustajista 1. luokan ritareiksi on nimitetty aiemmin esimerkiksi elokuvaohjaaja Åke Lindman ja musiikkipedagogi Mauno Järvelä.

Joachim Thibblin (s. 1975) on toiminut Helsingin Svenska Teaternin johtajana vuodesta 2017. Sitä ennen hän johti Espoon kaupunginteatteria vuosina 2014–2017 ja Åbo Svenska Teateria vuosina 2006–2013. Hän on myös Suomen Teatterinjohtajaliiton puheenjohtaja.

Thibblin on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 1999. Näyttelijänä hänellä on takanaan runsaat sata ensi-iltaa ja vierailunäytäntöä teatterilavoilla. Lisäksi hän on näytellyt Åke Lindmanin Etulinjan edessä -elokuvassa vuonna 2004.