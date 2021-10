Liike ja joutilaisuus löytävät viehkon tasapainon elokuvassa, jota on innoittanut ranskalainen uusi aalto ja Hongkong.

Draama

Chungking Express ★★★★

Hongkong 1994

Teema klo 21.45 ja Yle Areena (K12)

Hongkongilaiselokuva Chungking Expressin henkilöt lorvivat baarissa, vilkkaan kadun lounaspaikassa ja pikaruokapaikan tiskillä. Elokuvassa ei kuitenkaan haise eltaantunut rasva. Se on raikas vielä 27 vuotta valmistumisensa jälkeenkin.

Teos koostuu kahdesta hyvin löyhästä tarinalinjasta, joita pikaruokatiskin lisäksi yhdistävät poliisimiesten sydänsurut. Ensimmäinen poliisi (Takeshi Kaneshiro) on tullut jätetyksi puolisen vuotta aiemmin. Hän ostaa ananassäilykkeitä, joiden tölkeissä on kaikissa sama päiväys, lemmenvammojen deadline. Jos suhdetta ei saa korjattua siihen mennessä, sitä ei saa korjattua.

Poliisin kanssa samoja katuja kulkee trenssiin, peruukkiin ja aurinkolaseihin sonnustautunut nainen (Brigitte Lin). Hahmo tuo elokuvaan tuulahduksen genre-elokuvista ja film noirista. Pyssykin paukkuu.

Jos ensimmäisen tarinan naishahmo kanavoi femme fatalea, toinen naishahmo (Faye Wong) on yhdistelmä ysäricoolia ja ranskalaista uutta aaltoa. Hän työskentelee pikaruokapaikassa ja kiinnostuu sieltä kahvinsa hakevasta passipoliisista (Tony Leung). Poliisi ei tätä huomaa, hän potee päättynyttä suhdetta.

Ranskalainen uusi aalto on innoittanut Chungking Expressiä muutenkin. Toinen keskeinen innoittaja on kaupunkiympäristö. Elokuvan nimikin viittaa hongkongilaiseen Chungking Mansions -rakennukseen, jonne elokuva myös suureksi osaksi sijoittuu. Valtava rakennuskompleksi on täynnä pikku kauppoja, ruokapaikkoja ja baareja.

Tapahtumapaikka tuo mukanaan urbaania sykettä. Chungking Express onkin ajoittain kineettistä elokuvaa, täynnä kameran liikettä ja ihmisten virtausta. Toisaalta teos täyttyy vetelehtimisestä ja tyhjäntoimittamisesta, art house -elokuvien perinteisestä ajanvietteestä.

Liike ja joutilaisuus löytävät viehkon tasapainon.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Wong Kar Waille elokuva oli kansainvälinen läpimurto, eikä se jäänyt tähdenlennoksi. Chungking Expressiä seurasivat muun muassa Happy Together (1997), In the Mood for Love (2000) ja 2046 (2004). Kaikki kolme kiitettyä elokuvaa ovat hiljattain pyörineet täkäläisissäkin elokuvateattereissa uusintakierroksella. Wong Kar Wain teokset kestävät aikaa.

Niin myös Chungking Express, vaikka elokuvassa ei katsota eteenpäin. Sen miehet elävät menneessä, eivätkä sen naisetkaan suunnittele tulevaisuutta. Nykyhetkeä taas leimaa melankolia. Päähenkilöt eivät koskaan kunnolla kohtaa, ja tärkeät viestit jätetään kirjelappusille, puhelinvastaajiin ja salaa toisten asuntoihin.

Elokuvan romantiikka ei sijoitu ihmisten välille vaan heidän mielenlaatuunsa ja kaupunkiin itsessään.