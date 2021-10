Satumaisen rikas kansainvälinen asekauppias asui huomaamattomasti Tampereella parikymmentä vuotta.

Kun holokausti on ohi, puolanjuutalainen mies painaa 35 kiloa. Kaikki omaiset on tapettu, mies itse on nääntynyt kasa luuta, nahkaa ja sairaita keuhkoja.

1950-luvulla samainen mies päätyy kaikista maailman paikoista Tampereelle, kallioon piilotetun asetehtaan kaupunkiin. Käynnistyy huippusalainen bisnes Tampellan kehittämillä tykeillä ja kranaatinheittimillä.

Pyynikintorin reunalla ja myöhemmin Tiiliruukinkadun kerrostalossa asuva pieni mustatukkainen mies ei herätä huomiota. Tamperelaiset eivät häntä tunne, mutta Persian shaahi, Intian Indira Gandhi, Yhdysvaltojen Henry Kissinger ja Israelin johtajat tuntevat.

1970-luvulla mies väistyy Suomesta yhtä hissukseen kuin on täällä elänyt – nyt satumaisen rikkaana. Asekauppojen jäljet peittyvät ja mies tekee kaikkensa, että ne katoaisivat lopullisesti.

Nyt ne on luettavissa Matti Mörttisen teoksesta Shlomo Zabludowicz – Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi (Into).

Voit lukea laajemman kuvauksen syksyn uutuuskirjasta ja Mörttisen haastattelun täältä.

Zabludowicz kuoli Israelin Kesareassa elokuussa 1994. Viimeisinä vuosinaan hän paneutui rabbi-isänsä edustamaan henkiseen perintöön ja tutki juutalaisia tekstejä.

Maallinen perintö siirtyi seuraavalle sukupolvelle. Rebecka-tyttären omaisuus on tätä nykyä arvioitu noin 1,3 miljardiksi dollariksi. Pojalla Chaim ”Poju” Zabludowiczilla mammonaa on vielä enemmän.

Jälkipolvi on vältellyt Shlomo-isän tavoin julkisuutta, pyrkinyt kätkeytymään sumuun.