Yhdysvaltalaiskoomikko haluaa ”epätoivoisesti”, että ihmiset näkisivät hänen uuden dokumenttinsa, jonka ovat ohjanneet Oscar-palkitut dokumentaristit.

Dave Chappellen komediaesitys The Closer on synnyttänyt mielenilmauksia julkaisija Netflixiä kohtaan.

Koomikko Dave Chappelle on kommentoinut Netflixin julkaisemaa komediaesitystä The Closer, joka on nostattanut mielenosoituksia, koska sisältöä on väitetty vihapuheeksi transihmisiä kohtaan.

Chappelle kertoo näkemyksiään Instagramissa maanantaina julkaistussa videossa, joka on kuvattu sunnuntaina hänen esiintyessään Louisvillessä. Chappelle sanoo, että mediassa on väitetty hänen kieltäytyneen tulemasta puhumaan Netflixillä työskenteleville transihmisille.

”Se ei ole totta. Jos minut olisi kutsuttu, olisin ottanut kutsun vastaan. Vaikka olenkin vähän hämmentynyt, mistä olemme puhumassa. Sanotaan, että Netflixissä pitää olla turvallinen työympäristö. Nyt näyttää siltä, että minä olen ainoa, joka ei voi enää mennä konttorille.”

Chappellesta hän ei ole riidoissa LGBTQ-yhteisön kanssa vaan tapaus kertoo yritysten kaupallisissa eduista ja sananvapaudesta.

Hän on valmis ”antamaan transyhteisölle yleisön”, mutta ei aio ”taipua” kenenkään vaatimuksiin. Hän asettaa tapaamiseen transyhteisön edustajien kanssa kolme ehtoa.

Osallistua saa vain, jos on katsonut The Closerin alusta loppuun. Taltioinnin lopuksi hän kertoo kuolleesta koomikkotutustaan. Tämän kertomus asettaa ristiriitaan väitteen, että Chappelle olisi transfobinen, vaikka hän komediaesityksessään niin vitsailee.

Toinen ehto on, että Chappelle saa valita tapaamisen paikan ja ajan.

”Kolmanneksi sinun täytyy myöntää, että Hannah Gadsby ei ole hauska”.

Australialaiskoomikko Gadsby on äänekkäästi kritisoinut Netflixiä Chappellen esityksen julkaisemisesta.

Syy ulostuloon on 48-vuotiaalle koomikolle tärkeä: uusi teos.

Chappelle haluaa ”epätoivoisesti”, että ihmiset kävisivät katsomassa hänen dokumenttinsa Untitled, joka tunnetaan myös nimellä David Chappelle: This Time This Place.

Dokumentti sai ensi-iltansa Tribecan elokuvajuhlilla kesäkuussa. Chapellen mukaan elokuvaa pyydettiin monille festivaaleille, mutta pyyntöjä on peruttu Netflix-kohun jälkeen. Hän järjestää elokuvalle esityskiertueen Yhdysvalloissa.

”Nyt mikään elokuvayhtiö, leffastudio tai filmifestivaali, ei kukaan, halua olla tekemisissä tämän elokuvan kanssa.”

Untitled näyttää, miten Chappelle järjesti vuonna 2020 komediatapahtuman Yellow Springsin pikkukaupungissa maissipellolla, joka sijaitsee lähellä hänen kotiaan. Koomikot kuten Chris Rock, Kevin Hart, Jon Stewart ja Michelle Wolf esiintyivät tapahtumassa, jonka päämäärä oli tuoda pandemiasta kärsinyt stand up -komiikka takaisin yleisön eteen.

Chappelle pyysi dokumentin tekijöiksi Julia Reichertin ja Steven Bognarin, jotka voittivat Oscar-palkinnon autotehtaan työoloja dokumentoineesta elokuvasta Amerikkalainen tehdas (2019).

Dokumentaristit eivät keskity elokuvassa pelkästään Chappelleen ja hänen takahuoneessaan viihtyviin kuuluisuuksiin, vaan kamera seuraa pienen kaupungin ihmisiä ja mielipiderikkaita aktivisteja.

Dokumentti sivuaa myös Black Lives Matter -liikkeen nousua ja poliisin tappaman George Floydin kuolemaa. Näitä aiheita Chappelle on käsitellyt myös viraalihitiksi nousseessa esityksessään 846, joka on julkaistu myös vinyylilevynä.

Instagram-videon lopuksi Chappelle huutaa mielestään tärkeimmän kysymyksen.

”Onko minut cancelloitu vai ei?”

