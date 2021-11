Pirjo Lonka on näytellyt Q-teatterissa yli 30 vuotta. Hän on tuttu myös monista tv-sarjoista ja elokuvista.

Siitä hetkestä, kun Pirjo Lonka otti junan Valkealasta Helsinkiin Ylioppilasteatterin pääsykokeisiin vuonna 1989, hänen uransa on ollut yhtä teatteriputkea.

Q-teatterin näyttelijänä hän on ollut sen perustamisvuodesta 1990 lähtien lukuun ottamatta puolentoista vuoden pestiä kotiseudulle Kouvolan teatteriin. Teatterikorkeakouluun Lonka käveli suoraan lukiosta.

Tarkan suunnittelun tulosta? Kaikkea muuta, Lonka sanoo.

”Nuorena olin levoton urheilijatyyppi, en oikein löytänyt omaa juttua. Kun tapasin Ellun [Elina Knihtilä] yläasteella, hän veti minut teatterihommiin mukaan”, Lonka kertoo kahvilassa teekupin ääressä.

Ylioppilasteatterin pääsykoeraadissa istui Q-teatterin perustaja Antti Raivio, ja seuraavana vuonna Lonka ja muutama muu uusi ylioppilasteatterilainen valittiin mukaan Raivion näytelmään Suden hetki.

”Herranjumala, mehän oltiin ihan lapsia. Ja se oli niin fanaattista jotenkin.”

Tekeminen oli totaalista: silloin harjoiteltiin, kun inspiraatio tuli. Usein se tuli yöllä.

Lonka kävi samaan aikaan teatterikoulua ja näytteli Q-teatterissa. Hän vannoi Raivion nimeen ja piti tätä varsinaisena opettajanaan.

”En osannut ottaa koulusta kaikkea irti ja olin varmasti hirveän rasittava oppilas. Minulle sanottiinkin koulussa muutamaankin kertaan, että vähän voi rauhoittua.”

Raivion suurimmat opit Longalle olivat teatterin yhteisöllisyyden korostaminen ja laajan tunneskaalan opettaminen.

”Muistan aina sen Antin lauseen, että kun näyttelet, yritä saada kohtaus niin hyväksi, että seuraavien on helppo tulla siihen sisään”, Lonka sanoo.

”Olen aina tykännyt olla joukkuepelaaja. Q-teatterissa meillä on esimerkiksi tasapalkkaus, palkka ei riipu roolien suuruudesta.”

2000-luvun alussa Lonka pyydettiin mukaan käsikirjoittamaan kaveriporukkaan ja syntyi komediasarja Sikanautaa Mari Perankosken, Elina Knihtilän ja Anna-Leena Mäki-Penttilän kanssa.

”Idea tuli siitä, että meillä oli niin hauskoja juttuja keskenämme. Sikanautaa oli ihan uudenlainen sarja, eikä sitä oikein ymmärretty. Uudenlainen, koska naiset kirjoittivat ja näyttelivät itse. Alettiin hokea termiä naishuumori.”

He halusivat olla mukana sarjan tekemisessä alusta loppuun. ”Mutta eihän meitä päästetty edes tuotantopalaveriin.”

Sikanautaa seurasi saman ryhmän käsikirjoittama Ranuan kummit (2003), sen ohjasi Longan nykyinen puoliso Jani Volanen.

”Siitähän se koomikon leima napsahti otsaan”, Lonka huokaa. Putous vuonna 2010 juurrutti leimaa.

”Onneksi olen nyt päässyt siitä eroon. On aivan kamalaa, kun koomikon viittaa sovitetaan aina näyttelijän päälle, jos on yhdessäkin komediassa esiintynyt. Vaikka kysehän on tekstistä, on komediaa ja on draamaa, ja niitä näytellään sen mukaisesti.”

Käsikirjoittamisesta hän ei enää haaveile. Ideointia hän harrastaa Jani Volasen kanssa. ”Se on ihanaa. Välillä käymme kiivaita keskusteluja, nautin niistä.”

Viime vuosina on pitänyt kiirettä.

”Kun sanotaan, että tämä ikä on näyttelijänaisen kuolinvuodet, niin minulle on käynyt ihan päinvastoin. Olen saanut tehdä käsittämättömän hienoja rooleja.”

”Tiedostan toki yleisen kurjan tilanteen keski-ikäisten naisten roolien määrän ja koon suhteen. Tilanne on parempi kuin ennen, mutta vielä kun päästäisiin poikkeustilasta normiin.”

Longan viimeaikaisiin rooleihin kuuluvat tv-sarjojen puolella muun muassa Nyrkki (2019–) ja Karkurit (2020). Tammikuussa Ylellä alkaa Juuli Niemen käsikirjoittama ja Inari Niemen ohjaama sarja Mieheni vaimo, jossa Longan esittämälle vaimolle selviää, että tämän edesmenneellä miehellä on ollut toinenkin perhe.

”Pääasia on, että teksti on hyvä. Välillä on raskasta, kun tuotantojen kiireestä johtuen saa käteensä ihan keskeneräisiä tekstejä, ja näyttelijöiden oletetaan puhaltavan niihin hengen.”

Marraskuun alussa kuvataan Tallinnassa loppuun Vilja-Tuulia Huotarisen nuortenkirjaan perustuva elokuva Valoa valoa valoa, siinä Lonka näyttelee 14-vuotiaan päähenkilön äitiä.

Viimeisin iso teatterirooli Leea Klemolan Q-teatterille ohjaamassa Minä, Askartelija -esityksessä toi näyttelijälle kurkunpään tulehduksen. Ei ihme, viiltävän tragikoomisessa roolissa Lonka riehuu hukassa olevana askarteluohjaajana lavalla yli kolme tuntia.

Yksi haave Longalla on. Hän haluaisi olla mukana tanssillisessa esityksessä.

”Rakastan tanssia ja käyn salsatunneilla, mutta on aina kauhea kynnys tällaiselle vanhan liiton näyttelijälle liikkua esityksessä. Heti alkaa ahdistaa, että tämä on liian taiteellista.”

Meriittejäkin olisi. Lonka paljastaa olevansa Valkealan discotanssin mestari vuodelta 1986.

”Tanssin äidin ompelemat paljettihanskat heiluen”, hän sanoo ja nauraa päälle niin, että on tukehtua teehensä.