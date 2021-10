Kauhun juurruttaminen arkeen on Babadookin suuri vahvuus.

Amelia (Essie Davis) lukee Samuelille (Noah Wiseman) Kolmea pientä porsasta, jonka iso paha susi on kepeä hirviö verrattuna Babadookiin.

Kauhu

Babadook ★★★★

Australia 2014

Teema klo 22.15 ja Areena (K16)

Joka ilta ennen nukkumaanmenoa Amelia (Essie Davis) tarkastaa, ettei Samuelin (Noah Wiseman) sängyn alla ole hirviötä, jota kuusivuotias pelkää kovasti. Se on pieni vaiva verrattuna moneen muuhun juttuun, jolla ylivilkas poika venyttää äitinsä hermoja.

Samuelin innostus omatekoisiin ja kekseliäisiin aseisiin uhkaa käydä ympäristölle vaaralliseksi. Villi ekaluokkalainen ei meinaa pärjätä koulussa.

Yksinhuoltajaa rasittavat myös monelle tutut ongelmat: oman rauhan ja aikuiskontaktien puute. Amelia on myös kätkenyt sydämeensä surun traagisesti kuolleesta miehestään. Siellä sekin muhii ja kasvaa.

Arkiset ongelmat paisuvat kauhuksi Jennifer Kentin esikoiselokuvassa Babadook. Sen nimi tulee oudosta lastenkirjasta, joka kertoo Nosferatua muistuttavasta pahasta hengestä. Se uhkaa materialisoitua kirjan sivuilta Amelian ja Samuelin kotiin.

Ponnahduskirjan tyyli vaikuttaa ensinäkemältä lapsille sopivalta, mutta sen mustavalkoiset piirrokset ovat synkkiä ja tarina käy yhä uhkaavammaksi.

Elokuvan keskeisen elementin on suunnitellut brittikuvittaja Alex Juhasz, joka oli mukana myös suunnittelemassa hahmoja Mark Osbornen mainioon animaatiotulkintaan Pikku prinssistä (2015).

Kirjan kautta elokuva sukeltaa normaalielämästä fantasiaan. Kauhun juurruttaminen arkeen on Babadookin suuri vahvuus. Se antaa vertauskuvalliselle Babadook-mörölle todentuntua.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Kent (s. 1969) on sanonut, että halusi kuvata vanhempien yleensä vaiettuja kielteisiä tunteita lastenkasvatuksen rasituksista. Ne hän tosiaan onnistui tuomaan esiin.

Aiemmin Kent työskenteli näyttelijänä, mutta kyllästyi siihen. Hän haki ja pääsi avustajaksi Lars von Trierin Dogvillen kuvauksiin. Sitä kokemusta Kent on luonnehtinut elokuvakoulukseen, vaikkei hänen tyylinsä muistuta von Trieriä.

Paljolti Amelian ja Samuelin kotiin sijoittuva Babadook muistuttaa tunnelmaltaan ja psykologiselta otteeltaan Roman Polanskin Inhoa (1965), jossa myös nainen kamppaili tuntemustensa kanssa.

Naisia on kauhuelokuvissa nähty muissakin kuin uhrin rooleissa, mutta lajin ohjaajat ovat olleet enimmäkseen miehiä.

Viime aikoina siinä on näkynyt muutoksen merkkejä, näkyvimpinä esimerkkeinä Babadookin ohella vaikkapa iranilaisen Ana Lily Amirpourin A Girl Walks Home Alone at Night (2014) ja ranskalaisen Julia Ducournaun Raw (2016)

Kent on kertonut tykkäävänsä kauhuleffoista, mutta hänen seuraava elokuvansa oli rankka feministinen ”aussilänkkäri” The Nightingale (2018). Seuraavaksi Kent ja muun muassa Amirpour ovat mukana ohjaamassa Guillermo Del Toron Netflixille tuottamaa sarjaa Cabinet of Curiosities.