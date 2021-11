Oscar-palkittu näyttelijä Matthew McConaughey vetäytyi aavikolle ja kirjoitti muistelmateoksen täynnä villejä seikkailuja ja self help -horinaa. Mutta Yhdysvalloissa jännitetään nyt, osallistuuko Hollywood-tähti seuraavaksi Texasin kuvernöörikisaan.

Ruudulle ilmestyy mies, jolla on olkapäille ulottuva kihartuva tukka, läpikuultavasankaiset silmälasit ja vetoketjullinen treenipusakka, jossa on Helly Hansenin logo.

Matthew McConaughey antaa videohaastattelun ystävänsä kotoa Texasista. On tarkoitus puhua hänen tänä syksynä suomennetusta muistelmateoksestaan Vihreää valoa (WSOY, suom. Riina Vuokko), sekä hieman hänen tulevaisuudensuunnitelmistaan mahdollisesti politiikan parissa.

Näyttelijä puhuu tunnistettavalla omalla soinnillaan: sanojen alussa on kuulijan huomion terästävää painoa, jota seuraa Texasin aksentin vääntöä ja suhahtavia ässiä.

McConaughey vastaa yksittäiseen kysymykseen niin kauan kuin hänen antaa puhua. Hän vastailee yksityiskohtaisilla tarinoilla, joista kuulee, että hän on kertonut ne joskus aiemminkin. Tarinoita on vaikea keskeyttää, ja haastattelulle varattu tunti meinaa käydä liian lyhyeksi.

Matthew McConaughey antoi videohaastattelun ystävänsä kotoa Texasissa.

Oscar-palkittu näyttelijä ei ujostele puhua itsestään kolmannessa persoonassa.

”Kerron asioita, jotka muuten saattaisivat kuulostaa neuvomiselta, mutta koska käytän huumoria ja tarinoita, lukija voi ajatella, että McConaughey puhuu ihmisen tilasta, jostain mitä olemme kaikki kokeneet.”

Tällaisella eetoksella hän kuvailee Vihreää valoa -teostaan, joka on hyvin poikkeuksellinen julkkiselämäkerta, kuten McConaughey itsekin huomauttaa:

”Onko se teknisesti ottaen muistelmateos? Kyllä. Olenko minä teknisesti ottaen julkkis? Kyllä. Ja kyllä se käytännössä on julkkiselämäkerta, mutta en pidä siitä fiiliksestä, joka siinä genressä on, että ’Hei hei, olen haihtumassa tästä auringonlaskuun’, että olisin urani loppupuolella”, 51-vuotias näyttelijä sanoo ja lisää:

”Toivottavasti kyse on elämäni kohdalla vasta puoliajasta, ei loppuottelusta.”

Vihreää valoa ei sisällä julkkis­juoruja. Siinä liikutaan ylipäätään hyvin vähän Hollywood-glamourin maailmassa, jolla tällaisia teoksia yleensä myydään. Sen sijaan McConaughey haluaa vaikuttaa samaistutta­valta, elämää nähneeltä coolilta cowboylta, jolla on takataskussaan kasa rajuja juttuja ja aforismeiksi kiteytyneitä viisauksia.

Teoksen synty­kertomus sopii mielikuvaan. Kahden elokuva­projektin välissä McConaughey sai kerättyä tarpeeksi rohkeutta katsoakseen menneeseen (”Olen aina ollut enemmän eteenpäin katsovaa tyyppiä”). Hän vetäytyi aavikolle ystävänsä syrjäiselle mökille mukanaan päiväkirjat, joita on pitänyt 35 vuotta.

Haamukirjoittajaa hän ei käyttänyt.

”Olen kertonut näitä tarinoita lukuisia kertoja illanistujaisissa. Haasteena oli luoda se sama vaikutelma pelkillä sanoilla, ilman esitystäni.”

Vihreää valoa -nimi viittaa McConaugheyn kehittelemään elämänfilosofiaan, joka perustuu liikennemerkkien symboliikalle. Näin hän sitä selostaa omin sanoin haastattelussa:

Jos haluaa elää vihreän valon elämää, on otettava riskejä, nojattava kohti sumeita alueita, epätasapainoon ja pois mukavuusalueelta. Se on liikettä, jossa pitää kehittyä, kasvaa.

Keltainen valo symboloi tarpeellista hidastumista. ”Se on muutoksen aikaa, aika katsoa sisäänpäin... ottaa tauko... katsoa taaksepäin.”

Punainen valo on kriisejä, kipua, kuolemaa, menetystä, hän luettelee. ”Emme pidä niistä, mutta heti, kun ymmärrämme, että ne sisältävät jonkin opetuksen, valo alkaa vaihtua taas vihreäksi.”

"Luo rakenne jotta saat vapauden.” ”Siivoa, niin ei tarvitse varoa likaa.” ”Penkeillä on ehkä tyhjää, mutta saattavat ne silti olla varattuja. Joskus kutsuvieraita on vain yksi. Sinä.”

Teoksessa on paljon tällaisia lyhyitä aforismeja ja jääkaappimagneettirunouden tasoista lyriikkaa.

”Onnenkeksi voisi kirjoittaa ison osan Vihreää valoa -teoksesta, jos se onnenkeksi olisi näytellyt pääosaa Interstellarissa”, naljailee toimittaja Washington Postin kritiikissä.

Teoksessa puhutaan myös paljon puskuritarroista, joiden sisältämien sloganeiden bongailua McConaughey harrastaa. ”Ne ovat yksinkertaisia, populistisia ja hyvin täynnä tietoa.” Kyse on vaikutelmasta, jonka ihminen antaa itsestään, ja McConaughey sanoo, että näiden vaikutelmien havainnointi on hänelle tärkeä työkalu näyttelijän työssä.

McConaugheyn self helpissä on välillä jordanpetersonilainen kaiku, jossa elämän kaoottisuutta oiotaan yksinkertaisilla neuvoilla. Vasemmistolaisen identiteettipolitiikan kriitikkona esiintyvän professorin ja kiistellyn Youtube-tähden nimi komeileekin teoksen kiitoksissa. McConaughey on antanut Jordan Petersonille myös haastattelun, samoin kuin toiselle kohutulle podcast-hahmolle ja kulttuurivasemmiston parjaajalle Joe Roganille.

Omista poliittisista sitoumuksistaan McConaughey ei kuitenkaan ole paljastanut oikein mitään ratkaisevaa, vaikka on kertonut aiemmin julkisuudessa harkitsevansa asettumista ehdolle Texasin kuvernööriksi. HS:lle hän vahvistaa pohtivansa sitä edelleen.

Matthew McConaughey syntyi Texasin maaseutukylässä marraskuussa 1969 kolmanneksi pojaksi työläisperheen vanhemmille, jotka erosivat kahdesti ja menivät uudelleen naimisiin kolme kertaa – keskenään.

McConaughey avaa teoksessa oven levottomaan lapsuuteensa tarinalla eräästä keskiviikkoillasta vuonna 1974.

Kesken illallisen isä-Jimin ja äiti-Maryn välille räjähtää riita. Mary läimäyttää puhelimen luurilla Jimiltä nenän murskaksi ja tarttuu keittiöveitseen. Jim tyhjentää Maryn päälle ketsuppipullon sisällön. Tilanne päättyy rakasteluun keittiön lattialla.

”Halusin ottaa mukaan tällaisia tarinoita, koska nämä ovat sellaisia kohtia, joissa voisi luulla, että rakkaus menee rikki, että perhe hajoaa. Nämä ovat tarinoita, joista joku saattaa sanoa ’oi Matthew, olet varmaan tarvinnut paljon psykiatrista apua selvitäksesi’....Mutta ei. Vanhempani menivät naimisiin useammin kuin erosivat. Rakkaus voitti kerta toisensa jälkeen”, McConaughey kertoo.

Hän sanoo ettei ajattele lapsuuttaan onnettomana, vaikka siihen kuuluukin kipeitä muistoja ja perheväkivaltaa.

”Perheenjäsenemme saattoivat satuttaa toisiaan mutta ei koskaan vammauttaa pysyvästi. Se oli läimäisy, joka sattui, mutta sen jälkeen heti halattiin. Kukaan ei kantanut kaunaa. Asiat eivät koskaan päättyneet rumasti.”

McConaughey kirjoittaa myös raskaisiin kohtiin keveyttä ja huumoria. Hauskoja juttuja riittää matkalla lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen, esimerkiksi siitä, miten hän rakensi 13-kerroksisen puumajan, pilasi isänsä yritykset saada kosmetiikkayhtiöltä korvausrahoja viallisesta aknevoiteesta voittamalla lukionsa komeuskilpailun ja päätyi vaihto-oppilaaksi Australiaan eriskummallisen perheen hoteisiin.

Näyttelijyyden sijaan Matthew McConaugheysta piti tulla asianajaja, mutta lakiopinnot vaihtuivat elokuva-alan opintoihin. Ratkaiseva hetki oli, kun hän meni juttelemaan Surutta? Sekaisin -elokuvan roolittajalle ja tuottajalle Don Philipsille hotellin baarissa.

McConaugheyn ensimmäinen elokuvarooli oli Wooderson Richard Linklaterin ohjaamassa elokuvassa Surutta? Sekaisin.

He puhuivat golfista, kumosivat vodkatoniceja ja pössyttelivät. Lopulta Philips kysyi: ”Oletko koskaan näytellyt missään?”

”Alright, alright, alright”, olivat McConaugheyn ensimmäiset sanat valkokankaalla. 20 vuotta myöhemmin hän toisti nuo suosituksi hokemaksi muuttuneet kolme sanaa Oscar-puheessaan voittaessaan parhaan miesnäyttelijän pystin roolista elokuvassa Dallas Buyers Club.

Jatkumo ensiroolista huipulle vaikuttaa tapahtuneen luonnollisesti, jopa helposti, mutta McConaugheyta tämä myytti ärsyttää.

”Tiedän, että monet ajattelevat minusta, että vain yhtenä päivänä heräsin ja ilmestyin paikalle ja olin, että hei mitäs täällä tapahtuu ja siitä lähtien elämäni on ollut helppoa ja ihanaa. Mutta se ei ole niin. Olen hyvin tavoitteellinen ja määrätietoinen”, McConaughey sanoo.

Philipsille hän meni juttelemaan nimenomaan rooli mielessä. ”En minä ollut siinä tilanteessa etsimässä uutta ystävää... Päätin olla oma itseni, läsnä siinä tilanteessa ja katsoa, josko siitä irtoaisi jotain. Tavallaan näyttelin jo silloin.”

Cooliuden ja helppouden vaikutelman taakse kätkeytyy paljon työtä, McConaughey sanoo:

”Vaikeinta on saada asiat näyttämään siltä, ettei niitä ole suunniteltu. Se pätee näyttelemiseen ja elämään ylipäätään. En halua nähdä sitä suunnittelua ja työtä, oli kyse sitten urheilusta tai taiteesta. Jos se näkyy, se ei ole erinomainen suoritus.”

McConaissance. Vapaasti suomennettuna McRenessanssi on termi, jonka McConaughey kuuli kerran toimittajalta ja otti käyttöönsä kuvatessaan uransa suurinta käännettä.

Kate Hudson oli McConaugheyn vastanäyttelijä romanttisessa komediassa Kuinka hukata kundi 10 päivässä.

2000-luvun alussa hän jumiutui esittämään paidattomia ja ruskettuneita hurmurimiehiä romanttisissa komedioissa (Kuinka hukata kundi 10 päivässä, Häät mielessä), koska niiden tekeminen oli mukavaa ja niistä maksettiin tolkuttomasti. Pian Hollywood ei hänelle muita rooleja tarjonnutkaan.

McConaughey kuitenkin kyllästyi, halusi irti valkokangasauervaaran maineestaan ja alkoi kieltäytyä näistä rooleista sekä miljoonista ja miljoonista dollareista. Hän otti ison riskin ja oli ilman töitä kaksi vuotta.

Sitten tapahtui käänne. Yhtäkkiä hän olikin Hollywoodin silmissä ”kiinnostava uusi löytö”. Seurasi roolit Mudissa, Magic Mikessa, Dallas Bueyrs Clubissa, True Detective -sarjassa ja Interstellarissa.

McConaughey valmistautui aidsia sairastavan Ron Woodroofin rooliin elokuvassa Dallas Buyers Club laihduttamalla yhteensä yli 20 kiloa. Elokuvassa näytteli sivuroolia Jared Leto (vas.).

McConaughey korostaa, ettei pidä romanttisia komedioita vähempiarvoisina elokuvina kuin vakavia draamoja, jotka ovat tuoneet hänelle tietynlaista uskottavuutta näyttelijänä. Hän vain kaipasi vaihtelua.

”Ihmisillä on harhaluulo siitä, että romanttiset komediat olisivat jotenkin vähemmän vain siksi, että ne ovat kevyitä. Mutta kevyt on vain kevyttä, sellaisia niiden kuulukin olla. Niissä ei voi näytellä niin kuin draamoissa, tunneilmaisun ääripäissä. Siksi minun piti jatkuvasti pidätellä itseäni, ja se oli minulle näyttelijänä jopa vaikeampaa.”

McConaughey sukelsi kevyistä rooleista syvään ja pimeään päätyyn. Hän näytteli sadistista ammattitappajaa elokuvassa Killer Joe (2011) ja elämän kyynistämää rikosetsivää Rust Cohlea HBO-sarjassa True Detective (2014).

Monet näyttelijät puhuvat psykologisesti haastavien roolien kuormittavasta vaikutuksesta henkiseen jaksamiseen. McConaugheylle synkkien hahmojen mieleen uppoutuminen on ollut päinvastoin tervehdyttävää:

”Sellaisten hahmojen kautta pääsen koskettamaan pimeitä puolia itsessäni turvallisella ja ritualistisella tavalla. Kun pääsen ulos sellaisesta roolista, tunnen itseni höyhenen kevyeksi, olen täynnä valoa ja rakkautta”, McConauhgey kuvailee ja lisää:

”Se on osa taiteen kauneutta. Kaikki me tarvitsemme turvallisia paikkoja katsoa omia sisäisiä demonejamme silmiin.”

Kiitetyssä True Detective -sarjassa McConaughey (oik.) näytteli ystävänsä Woody Harrelsonin rinnalla rikosetsivä Rust Cohlea.

McConaughey kuvaa teoksessaan näyttelijyytensä kehittymistä huolellisen taustatyön ja improvisaation välisen jännitteen kautta. Improvisaatio oli toiminut hyvin Surutta? Sekaisin -hahmon kohdalla, joten hän päätti kokeilla sitä uudelleen pienessä sivuroolissaan elokuvassa Autiomaan vangit (1995).

McConaughey meni kuvauksiin lukematta käsikirjoitusta ja valmiina säveltämään huumekauppiaan roolin. Kuvauspaikalla kävi ilmi, että hänen hahmollaan oli neljä sivua monologia – espanjaksi. Kun hän haastattelussa muistelee tätä sinänsä huvittavaa tapausta, se ei naurata McConaugheyta. ”Siinä ei ollut mitään hauskaa.”

”Hävetti niin paljon, että minun piti kuvausten jälkeen ajaa auto sivuun ja itkeä. Siitä lähtien olen ollut suuri rooleihin valmistautuja.”

McConaughey valmistautuu hieman roolista riippuen vähintään kaksi kuukautta, jonka aikana hän elää kiinni käsikirjoituksessa.

”Se on koko ajan edessäni, otan sen sänkyyn mukaan iltaisin ja luen sen ensimmäiseksi aamulla, otan sen kirkkoon mukaan, luen sitä juoksemisen ja drinkkien jälkeen. Yritän lukea sitä eri mielentiloissa. Olen jopa laminoinut sivuja ja ottanut niitä mukaan suihkuun.”

Kun tekstin tuntee läpikotaisin, voi alkaa leikkiä roolihahmolla. ”Sitten alkaa hauska osuus, ja alan pohtia vaikutelmia ja katsoa maailmaa roolihahmoni silmin. Mikä on hahmoni lempiruno tai -laulu, mitä hänen puskuritarransa sanoisi, mikä hänet saa innostumaan.”

” ”Pohdin parhaillaan sitä, mitä politiikkaan astuminen tarkoittaisi, millaisia uhrauksia joutuisin tekemään.”

Ennen McConaissancea McConaughey ehti harkita jo uutta ammattia, koska ajatteli, ettei tähtikaartiin ole enää asiaa niin monen kieltäytymisen jälkeen. Mitä hän ajattele nyt asemastaan Hollywoodissa?

”Olen nyt sellaisessa asemassa, ettei minun tarvitse odottaa Hollywoodista tulevia työtarjouksia, vaan on todennäköisempää, että minä tarjoan sinne sisältöä. Olen työstänyt jo pari vuotta käsikirjoitusta.”

”Ohjaisin sen elokuvan myös hyvin suurella todennäköisyydellä itse.”

Kun kysyn, mitä hän etsii seuravalta rooliltaan, hän varoittaa, että aikoo antaa ”metafyysisen vastauksen”.

”En etsi roolia itseni ulkopuolelta. Päinvastoin aion luoda roolin ja alustan ja tarinan ja siinä tulee olemaan enemmän minua kuin koskaan. Se on se jännitys, että uuu! Siitä tulee kaikista originaalein tosi hahmo”, hän sanoo.

Koska aikaa ei ole saada vastauksesta tolkkua, on kysyttävä voisivatko hänen tulevaisuuden suunnitelmansa ja seuraava ”roolinsa” todella liittyä politiikkaan, kuten mediassa on spekuloitu.

McConaughey tunnetaan myös kovana bongorumpuharrastajana. Muistelmissa hän käy läpi sitä, miten poliisi pidätti hänet, kun hän soitti rumpuja kotonaan yöllä alasti ja kannabiksen vaikutuksen alaisena. Kuvassa tyylinäyte McConaugheyn osaomistaman jalkapalloseura Austin FC:n ottelusta kesäkuulta.

McConaughey vastaa, että häntä kiinnostaa johtajan rooli, mutta hän ei ole vielä varma siitä, onko politiikka hänelle oikea väylä vaikuttaa.

”Pohdin parhaillaan sitä, mitä politiikkaan astuminen tarkoittaisi, millaisia uhrauksia joutuisin tekemään”, McConaughey kertoo.

Politiikassa häntä mietityttää puoluekurin ohjaamat valinnat. Hän on aiemmin kertonut esimerkiksi New York Timesin haastattelussa olevansa puoluepoliittisessa spektrissä ”keskellä”.

Matthew McConaughey on hyvin pidetty julkisuuden henkilö. Huolestuttaako häntä se, että politiikan myötä osa ihmisistä saattaisi alkaa hyljeksiä häntä, tai jopa vihata?

”En minä sitä pelkää, mutta olen toki siitä tietoinen. Jos menen politiikkaan, on tehtävä valintoja ja nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä se tarkoittaisi, että puolet ihmisistä alkaisi vihata minua. Kieltämättä se on asia, jota myös tällä hetkellä puntaroin, että olenko valmis sellaiseen uhraukseen.”

McConaughey on ollut naimisissa malli Camila Alvesin kanssa vuodesta 2012. Parilla on kolme yhteistä lasta. Kuva golfturnauksesta Texasissa keväällä 2018.

McConaughey jatkaa pohtimalla, olisiko hänestä myös ”enemmän hyötyä” politiikan ulkopuolella, jos hän voisi siten säilyttää ihmisten myötämielisyyden.

”Jos 80–90 prosenttia ihmisistä pitää minusta, he ovat valmiimpia kuulemaan ajatuksiani, joista osa nojaa oikealle ja osa vasemmalle, mutta joiden taustalla on maalaisjärkeä.”

Kun kysyn, miksi hän haluaa olla johtaja ja mitä hän haluaa muuttaa, hän aloittaa kiihkeän monologin, jonka keskeinen sanoma on linjassa hänen yksilön vastuuta korostavan self help -ajattelunsa kanssa:

”Keskeisin asia, johon uskon, on, että jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen kapasiteetti parantaa itseään, hillitä ja säädellä itseään, omaa henkistä, fyysistä ja hengellistä terveyttään. Uskon ihmisten kykyyn katsoa itseään peiliin ja päättää, että tänään olen hieman parempi, tänään olen rehellisempi, reilumpi ja rohkeampi”, hän sanoo.

McConaughey sanoo, että häntä vaivaa sellainen ajattelu, että ainoastaan päättäjien tekemällä politiikalla on valtaa muuttaa maailmaa.

”Huolimatta siitä, mikä taho on vallassa, meidän yksilöiden on ymmärrettävä, mikä arvo on vaikkapa tyydytyksen lykkäämisellä ja tulevaisuuden suunnittelemisella, että ymmärrämme, mitä vastuita on itse kannettava vapauden eteen.”

Vaikuttaa siltä, että hän voisi puhua aiheesta loputtomiin, mutta yhteinen aikamme on loppunut. Aika näyttää, millaiseksi kansan johtajaksi hän tähtää. Päätös on tehtävä pian, sillä kuvernöörikisassa ehdokkaaksi asettuminen loppuu 13. joulukuuta.

Hypoteettisten ehdokkaiden vaaligallupissa McConaughey on jo ykkönen.