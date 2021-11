Suoratoistopalvelun uutuussarja kertaa fiktion keinoin, miten Yhdysvaltoja järkyttänyt voimakkaan kipulääkkeen aiheuttama opioidikriisi oli mahdollinen.

Tappavia epidemioita on ollut ennenkin. Yksi järkyttävimmistä on ihmisen itsensä alkuun panema opioidikriisi. Se on piinannut etenkin Yhdysvaltoja pari vuosikymmentä. Tapauksen laineita on riittänyt Suomeen asti.

Jo puoli miljoonaa uhria Yhdysvalloissa vaatineesta kriisistä kertoo kahdeksanosainen yhdysvaltalainen draamauutuus Dopesick.