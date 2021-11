”Kaikessa tekemisessäni tärkeää on ollut tasa-arvo”, Ritva Siikala sanoo.

”Kaikessa tekemisessäni tärkeää on ollut tasa-arvo”, sanoo ohjaaja Ritva Siikala työhuoneessaan Helsingin Töölössä.

Legendaarista teatteriryhmää Raivoisia Ruusuja rautaisella otteellaan luotsanneen Siikalan ideologinen herätys tapahtui Kemin kaupunginteatterissa 1950-luvulla.

”Anne Frankin päiväkirja teki vaikutuksen, kävin katsomassa sen ainakin viisi kertaa”, hän sanoo ja osoittaa seinällä roikkuvaa saksankielistä kunniakirjaa.

”Se on suhteessa tähän isäni Hitleriltä saamaan kunniakirjaan.”

Isä toimi jatkosodan aikana hammaslääkärinä sotasairaalassa Kemissä, ja lapsena Siikala oli koukeroisella fraktuuralla kirjoitetusta kunniakirjasta ylpeä, vaikka ei osannut sitä lukea.

Anne Frank -esitys johdatti ohjaajan elämän mittaiselle matkalle.

”Ensin päätin hyvittää Suomen pahoja tekoja poimimalla appelsiineja Israelissa.”

Vuonna 1962 kibbutsille lähteminen oli vielä harvinaista.

”Suurlähetystössä minulta kysyttiin, että miksi ihmeessä haluan sinne. Hyvin humaani isänikin kieltäytyi matkan rahoittamisesta, hän ei uskonut, että se hyödyttäisi minua.”

Juuri ylioppilaaksi kirjoittanut Siikala sai neuvoteltua itselleen rahtilaivakyydin ja vietti kibbutsilla vuoden. ”Tietysti rakastuin ja aioin jäädä sinne loppuelämäkseni.”

Kokemuksesta Siikala kirjoitti näytelmän Kaksi matkaa Israeliin, jonka hän ohjasi Kansallisteatterissa 2016 ja myöhemmin Kemissä nimellä Kemin tyttö.

Kibbutsivuottaan Siikala pitää ”organisatorisen elämänsä ensimmäisenä etappina”.

Sittemmin hän on organisoinut paljon. Esimerkiksi polkaissut tyhjästä käyntiin Teatteri Raivoisat Ruusut vuonna 1988. Ainoa lupaus, jonka hän kymmenille naisnäyttelijöilleen pystyi antamaan oli, että palkkaa ei välttämättä ole varaa maksaa. Mukana toiminnassa olivat muun muassa Eeva-Kaarina Volanen, Seela Sella ja Sinikka Sokka.

Muistelun lomassa Siikala pysähtyy ihmettelemään tekemisiään: ”Miten sekin rahoitus järjestyi, ja vielä laman keskellä. En käsitä!”

Näyttelijänaisten muodostama Raivoisat Ruusut syntyi kokemuksesta, että naiset ovat b-luokan kansalaisia. Ensimmäinen esitys, Shakespeare-versiointi Raivoisat Ruusut – kronikka vallasta merkitsi maskuliinisen maailman valloittamista. Kerrankin naiset saivat näytellä sotapäälliköitä ja kuninkaita.

Esitys pyöri loppuunmyydyille katsomoille Katajanokan konepajalla kesinä 1988–1989.

”Kun olin näyttelijä Maija Karhin kanssa mainostamassa hanketta Tampereen teatterikesässä ja nousimme Tampereen kaupungintalon portaita, niin mitä kuiskivatkaan suomalaiset miesnäyttelijät? ’Kato, siinä menee lesboteatterin edustajat’.”

Ruusut kaikuluotasi naisiin kohdistuvia asenteita myös antiikin Kreikan kirjallisuuden kautta Oresteiassa (1991) sekä Raamatun kautta kansainvälisellä Raamattu 1994 -teatterifestivaalilla (1994).

Ryhmän toiminta päättyi rahoituksen puutteeseen vuonna 2001.

Tekeillä oli kuitenkin jo seuraava projekti, monikulttuurinen taideyhdistys Kassandra, joka alkoi Helsingin kulttuurikaupunkivuoden hankkeena. Kassandrakin sai kipinänsä tasa-arvon aatteesta.

”Kun 30 vuotta sitten ensimmäiset somalialaissyntyiset ihmiset tulivat Suomeen, moni ei nähnyt, kuinka sikamaisesti heitä kohdellaan”, itse afrikkalaistaustaisen lapsen adoptioäiti Siikala sanoo. Ja niin tapahtuu vieläkin.

”On aika järkyttävää, kun oma lapsenlapsi saa kuulla rasistisia huutoja kadulla.”

Kassandran kautta Siikala halusi tuoda taidekentälle eritaustaisia ihmisiä.

”Työ vaati kauheasti sitkeyttä. Ei tänne muuttaneilla ihmisillä ollut mitään organisaatioita, kuljin Rastilan rantoja, tapasin äitejä päiväkodeissa ja puhuin ja puhuin. Kulttuurikeskus Stoaan syntyi hieno sarja kulttuurijuhlia.”

Siikalaa harmittaa, että uraauurtavaa työtä ei oikein tunnustettu virallisesti.

”Nykyäänhän on melko pop ja in, että on eritaustaisia ihmisiä esiintymässä. Pitkään oli hirveän vaikea saada monikulttuuriselle taidetyölle julkisuutta, eikä suomalainen teatterimaailma tunnistanut, että toiminnalla oli mitään tekemistä taiteen kanssa.”

2000-luvun alussa Ritva Siikala perusti monikulttuurisen taideyhdistyksen Kassandran. ”Työ vaati kauheasti sitkeytttä”, hän kertoo.

Tänä syksynä Siikala ja hänen puolisonsa, kirjailija-ohjaaja Bengt Ahlfors, nähtiin ensimmäistä kertaa yhdessä teatterilavalla esityksessä Ahlfors & Siikala. Pariskunnan toinen yhteinen käsikirjoitustyö kertoo nimensä mukaisesti heidän historiastaan.

Mistä kaikki tämä energia?

”Lopetin lihansyönnin 1960-luvulla. Mieheni sanoo, että tyttäremme lopetti lihansyönnin rakkaudesta eläimiin ja minä rakkaudesta itseeni”, Siikala sanoo nauraen.