Tammisen Se sano -kirja on kokonaisesitys siitä, miten tiukasti ikävät lausahdukset jäävät päähän.

Lyhytproosa

Petri Tamminen: Se sano – Unohtumattomat lausahdukset. Otava. 125 s.

Ihmismieli painaa muistiinsa aivan sattumanvaraisia lausahduksia. Näitä lauseita ei voi valita, ja siksi on kiehtovaa kuulla, millaiset lausahdukset ovat takertuneet suomalaisten mieleen.

Nyt tällaiset lausahdukset ovat saaneet oman pienen kirjansa. Kukapa muu ottaisi lauseet hyppysiinsä kuin Lause-Finlandian voittanut ja ytimekkäästä ilmaisustaan tunnettu Petri Tamminen.

Se sano – Unohtumattomat lausahdukset on eräänlainen sisarteos Tammisen Suomen historia -kirjalle, joka ilmestyi vuonna 2017. Tuota teosta varten Tamminen haastatteli suomalaisia muistoista.

Se sano pureutuu tiukempaan formaattiin. Nyt Tamminen on kerännyt lausahduksia ja tarinoita niiden takaa.

Ja millaisia lauseita sitä onkaan elämien aikana kuultu. On lyhyitä toteamuksia, jotka jäivät sielun sopukoihin. Sellaisia kuten:

”Sinä olit pettymys.”

On pitkiä ja toisteisia, kuten erään isän toistuvasti laukomat halveeraukset tyttärelleen. On puolihuolimattomia heittoja ja harkittuja virkkeitä. Ja sitten tietenkin on niitä, jotka ovat jääneet mieleen elämänopetuksina.

Lauseet kannustavat, herättävät tunteita ja määrittävät elämän suunnan. Ne luovat toivoa ja merkkaavat hetket, joissa kaikki muuttuu pysyvästi.

Päällimmäisenä näistä lausahduksista piirtyy kuva sanan säilän julmuudesta. Jos joku väittää, ettei sanasta ole aseeksi, voi lukea tämän kirjan ja muuttaa mielensä.

Kunkin lausahduksen ympärille Tamminen on lakonisella ilmaisullaan maalannut tilanteet, joissa lausahdukset on sanottu.

Rankimmat tarinat kertovat elämän ja kuoleman rajasta. Niissä vanhemmat saavat kuulla lapsensa hautoneen itsemurhaa tai lapsi kuulee vanhempansa kuolleen.

Hauskimpia taas ovat lauseet, jotka eivät lopulta olleetkaan kovin suuria. Tällainen on esimerkiksi kirjan kanteen painettu suurieleinen lausahdus kohtalosta, joka myöhemmän elämän valossa osoittautui kohtalokkaan sijasta koomiseksi.

Mahtuupa mukaan myös varsin kauniita lauseita, kuten ihastusten tai rakkaiden sanoja. Näitä jää mielellään makustelemaan.

Mutta minkä ihmismieli muistaa parhaiten? Ikävän tietenkin.

Se sano on oikeastaan aika kamala kirja. Ei siksi, että kerronnassa tai aiheessa olisi mitään vikaa. Itseasiassa Tammisen luoma kokonaisuus on hyvinkin tasokas, tunnistettava ja lukukokemuksena nautittava. Oikeastaan varsin kekseliäs kirja.

Kamaluus juontaa juurensa siitä, millaisina me suomalaiset kirjassa näyttäydymme. Ehkä kysymys on ihmisen peruspsykologiasta tai Tammisen draaman tajusta, mutta lukiessa ei voi olla ajattelematta, miten käsittämättömän traumatisoituneita me oikein kansakuntana olemme.

Isossa osassa teoksen kohtaamisista on nimittäin läsnä loukkaaminen, nöyryyttäminen ja ajattelemattomuus. On lapsia, joiden ulkonäköä on solvattu ja aikuisia, joiden luonteenpiirteille on irvailtu.

Muutamat kauniit, toiveikkaat, surumieliset ja humoristiset lausahdukset ovat kuin kimmeltäviä jalokiviä, mutta kokonaiskuva kirjan lausujista ei kovin kohottavaksi jää.

Me suomalaiset olemme kamalia ihmisiä ja haluamme sanoilla alistaa ja nöyryyttää.

Tai vaihtoehtoisesti: Me suomalaiset olemme helposti suuttuvia loukkaantujia ja otamme heitot itseemme.

Kummasta näkökulmasta tahansa Tammisen kirjaa lukeekin, tunnistaa kyllä ihmisten syvään juurtuneen tarpeen kohottaa sanoilla itsensä toisen yläpuolelle.

Ja sen, miten lauseella on voimansa.

