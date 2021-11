Sarjakuvataiteilija Sunna Kitti ammentaa saamelaisten mytologiasta ja kantaa huolta ympäristöstä – ”Kun matkustan etelästä Inariin, maisema on joka kerta paljaammaksi hakattu”

Sunna Kitti katsoo mieluummin saamelaisten tulevaisuuteen kuin menneisyyteen.

Mangan eli japanilaisen sarjakuvan suurin nousukausi taisi ajoittua Suomessa noin 15 vuoden taakse. Se tarjosi luettavaa myös tytöille, kun perinteisesti sarjakuva oli ollut poikamainen juttu.

Myös teini-ikäinen Sunna Kitti oli innostunut mangasta niihin aikoihin, mutta hän luki Neon Genesis Evangelionia, Akiraa ja Fullmetal Alchemistia. Ne ovat tieteisfantasioita, jotka on mielletty poikien jutuksi.

Inarissa vuonna 1991 syntynyt Kitti ryhtyi itsekin piirtämään sarjakuvia 14-vuotiaana. Vuonna 2007 hän tuli kolmanneksi Otavan järjestämässä Hokuto Manga -sarjakuvakilpailussa.

Mangan vaikutus näkyi Kitin sarjakuvissa ja erottuu vieläkin esimerkiksi hänen pääteoksessaan, 200-sivuisessa albumissa Jiehtanasa idit, joka ilmestyi viime vuonna.

”Pohjana on Anders Fjellnerin runo Päivän pojan kosioretki jättiläisten maahan. Fjellner oli vähän kuin saamelaisten Lönnrot, otti tehtäväkseen kerätä meidän mytologiamme. Sarjakuvassa kerron, mitä jättiläisten mailla tapahtuu runon jälkeen”, Kitti kertoo.

Anders Fjellner (1795–1876) oli syntyjään eteläsaamelainen pappi. Häneltä on säilynyt kuusi runoa, joista Päivän poika on tärkein. Fjellner väitti sitä kansanrunoksi, mutta sitä epäillään myös hänen itsensä sepittämäksi.

Kitin kirjassa eletään suunnilleen 1900-luvun alkua. Sarjakuva sijoittuu puolittain todelliseen maailmaan ja jättiläisten maille. Siida-aika, jolloin suvut hallinnoivat saamelaisten nautinta-alueita, tuntui turhan kaukaiselta. Kitin saaman palautteen mukaan kirja sopii yläaste- ja lukioikäisille.

”Siinä liikutaan todellisuuden ja mielikuvitusmaailman välillä vähän kuin Narniassa. Saamelaisilla on rikas mytologia, josta on helppo tehdä fantasiaa. Tällä vuosisadalla Taru Sormusten herrasta -elokuvat ja Game of Thrones -sarja ovat tehneet fantasiasta valtavirtaa.”

Kitin sarjakuva-albumi on saatavilla pohjoissaameksi ja norjaksi, mutta ei suomeksi. Eräs pieni kustantamo on tosin kiinnostunut siitä.

”Olisi hauskaa, jos sarjakuvani ilmestyisi muillakin kielillä. Esimerkiksi sarjakuvafestivaaleilla harmittaa, etteivät ihmiset voi lukea sitä”, Kitti sanoo.

Kitti ei kuitenkaan mainitse erikseen suomen kieltä. Hän oppi sekä saamen että suomen kotona. Kitin vanhempien sukupolvi ei voinut lukea saamea koulussa, mutta hänen peruskoulussaan suurinta osaa aineista opetettiin omalla kielellä.

Kitti alkoi tehdä sarjakuvan suurtyötään vuonna 2015. Vuonna 2018 hän sai sen tekemiseen Suomen saamelaiskäräjien apurahan ja kustannussopimuksen norjalaiselta ČálliidLágádus-kustantamolta.

”Tein suurimman osan sarjakuvasta vuonna 2019. Se oli kiireinen vuosi. Kuvitin myös eettisen saamelaismatkailun oppaan. En juuri ehtinyt poistua kotoa. Mutta se on saamelaista tarinankerrontaa. Yritin inspiroida lukijoita kiinnostumaan ja olemaan ylpeitä saamelaisuudesta.”

Kuvitustöitä Kitti alkoi tehdä vuonna 2012. Mangan dynaaminen kerronta miellyttää häntä yhä ja viime aikoina hän on lukenut muun muassa kauhumestari Junji Iton sarjakuvia. Piirrostyyliinsä hän on ottanut myös länsimaisia vaikutteita, koska liiallinen manga olisi voinut haitata kuvittajantöitä.

Niitä alkoi kuitenkin riittää pian niin paljon, että geologian opinnot Turun yliopistossa saivat jäädä. Kitti on kuvittanut muun muassa lukion äidinkielen oppikirjan. Kaikki Kitin kuvittamat kirjat ovat saamenkielisiä.

”Haluan tehdä töitä nimenomaan saamelaisille. Ainakaan en halua tehdä kaupallista graafista suunnittelua, maitopurkkeja ja mainoksia. Saamelaisena taiteilijana minua kiinnostaa, mitä meidän kulttuurimme sisällä tapahtuu.”

Kitti painottaa, että hän katsoo mieluummin saamelaisten tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Säilyykö kieli, kulttuuri ja perinne? Hän huomauttaa, että kulttuuria voi kyllä säilöä museossa, mutta se ei elä siellä.

”Tuntuu, että usein muut näkevät meidät menneisyyden kansana, mutta ehkä me itsekin teemme niin. Saamelaisilla on kova paine olla niin sanotusti aitoja. Mutta ei meidän tarvitse aina harjoittaa šamanismia ja elää kodassa. Suurin osa meistä muistuttaa elintavoiltaan muita pohjoismaalaisia.”

Siksi Kitti haluaa uudistaa saamelaista kulttuuria. Sitä hän tekee muun muassa sarjakuvissaan. Jotkut nuoret ovat alkaneet tehdä myös saamelaista räppiä. Kittiä harmittaa, että kaikki eivät hyväksy perinteen ja nykyajan yhdistämistä. Hänen sarjakuvistaan ei tosin ole valitettu.

Kitin näyttely 2118 – Apokalyptinen Saamenmaa on ollut esillä muun muassa Norjassa Márkomeannu-festivaalilla 2018 ja viime keväänä Suomen kulttuuri-instituutissa Madridissa. Se kuvaa alkuperäiskansan taistelua ilmastonmuutoksen ja ydinsodan tuhoamassa maailmassa.

”Ympäristöasiat ovat väistämättä lähellä sydäntä, kun ilmastonmuutos näkyy kotiseudulla. Seitsemänvuotissynttäreilläni maassa oli metri lunta ja teimme lumilinnan. Täytän nyt 30 eikä se enää onnistu. Kun matkustan etelästä Inariin, maisema on joka kerta paljaammaksi hakattu.”