Kjell Westön laajasta sukupolviromaanista tuli pintapuolinen elokuva.

Draama

Rikinkeltainen taivas, (Den svavelgula himlen), ohjaus Claes Olsson, pääosissa Nicke Lignell, Linda Zilliacus, Pekka Strang, Tom Rejström, Sannah Nedergård. 120 min. ★★

Kjell Westön 2017 ilmestynyt Rikinkeltainen taivas on helsinkiläis- ja sukupolviromaani, joka kattaa lähes viisi vuosikymmentä päähenkilöidensä elämästä. Romaanin keskeisenä aineksena on vuosikymmeniä tempoilevan rakkaussuhteen kuvailu, mutta varsinaisena teemana on muisti ja se, miten ihmiselämästä pystyy ylipäätään hahmottamaan jonkinlaisen kokonaisuuden sortumatta kaunisteluun, muistivirheisiin ja valheisiin.

Parituntisen elokuvan tekeminen näin laajasta materiaalista on jo lähtökohtaisesti lähes mahdotonta. Pitkän linjan tuottaja-ohjaaja Claes Olsson on yrittänyt. Lopputulos on kunnianhimoinen, mutta epätyydyttävä. Koronatilanne vaikutti kuvauksiin muun muassa niiltä osin, että romaanin Berliini-jakso oli jätettävä elokuvasta pois.

Kaksi edellistä Westö-filmatisointia, Leijat Helsingin yllä ja Missä kuljimme kerran, olivat Peter Lindholmin ohjaamia, ja niissä oli sama ongelma kuin Rikinkeltaisessa taivaassa: kun laajan romaanin aineksia yritetään sulloa pariin tuntiin, syntyy pinnallista palastelua, joka ei miellytä kirjan lukeneita ja saattaa tuntua sekavalta niistä, jotka eivät kirjaa tunne.

Westön romaanin lähtökohta muistuttaa Evelyn Waughin maineikasta kirjaa Mennyt maailma, joka tunnetaan myös 1980-luvun laadukkaana tv-sarjana. Keskiluokkainen nuorukainen tutustuu rikkaan perheen veljeen ja tämän siskoon. Veljestä tulee hänen ystävänsä, siskosta rakastettunsa, mutta yhteiskunnallinen juopa heidän väliltään ei koskaan täysin katoa. Erilaiset maailmat leikkaavat toisensa jatkuvasti, mutta eivät kohtaa niin, että ymmärtäisivät toisiaan.

Romaanissa tarinan kertoja on nimetön kirjailija, joka 10-vuotiaana vuonna 1969 tutustuu varakkaisiin Alex ja Stella Rabelliin. Kertojan ja Stellan intohimoinen, välillä vuosien eroksi repeävä rakkaussuhde on pakkomielle, jota kertoja yrittää romaaneissaan kirjoittaa itsestään ulos. Kolmikon ja heidän ystäviensä ympärillä maailma muuttuu, vanhemmat kuolevat ja intohimot vaihtuvat viimein seesteiseen ystävyyteen.

Olssonin ja Erik Norbergin käsikirjoitus yrittää mahduttaa elokuvaan mahdollisimman paljon romaanista, mutta päätyy toistamaan sen yksittäisiä kohtauksia jokseenkin ulkokohtaisesti. Henkilöhahmot jäävät ohuesti piirretyiksi, eikä romaanin tunne- ja ajatuksellisia tasoja tavoiteta lainkaan. Ei liioin tunnetta muuttuvista ajoista.

Romaanin nimettömälle kertojalle Olsson ja Norberg ovat antaneet elokuvassa nimen Frej Östman.

Romaanin lukeneet sentään tietävät, mistä on kyse, mutta muille hyppelehtivät aikasiirtymät voivat tuntua pelkästään irrallisilta ja sekavilta. Romaani ja elokuva ovat toki itsenäisiä teoksia, joita ei sellaisinaan voi verrata, mutta Rikinkeltainen taivas toimii melko kehnosti itsenäisenä elokuvanakin. Hienon romaanin filmatisointina se ontuu vielä pahemmin. Täyteläisyys ja tunnelma uupuvat, vaikutelma on jotenkin hätäinen.

Aikuisina Frejnä ja Stellana kokeneet Nicke Lignell ja Linda Zilliacus pärjäävät paremmin kuin nuorina roolihahmoja esittävät Tom Rejström ja Sannah Nedergård, mutta kovin paljon tarttumapintaa ei kenellekään heistä ole osiin annettu.

Nicke Lignell (Frej) ja Linda Zilliacus (Stella).

