Toimintaelokuva Copshop on genren tutuista jipoista koottu sekalainen soppa, mutta kerronta kiskoo silti mukaansa

Ohjaaja Joe Carnham on tuonut elokuvaansa brutaalia väkivaltaa ja tylyä huumoria.

Alexis Louder on Copshop-elokuvan poliisi.

Toiminta

Copshop, ohjaus Joe Carnahan. Pääosissa Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder, Toby Huss. 108 min. K16. ★★★

Kamera nuolee auringossa kiiltelevää asetta, taustalla Nevadan aavikot. Pian jo kaasutellaan emmentaliksi ammutulla autolla. Hiki virtaa.

Rikos- ja actionleffojen parissa uransa tehneen Joe Carnahanin (mm. Narc, Smokin’ Aces) ohjaama Copshop heittää katsojan heti alussa keskellä miehisten toimintaelokuvien maisemaa.

Mutta alussa asettaan piteleekin yksinäisen kostajan sijaan nuori naispoliisi Valerie Young (Alexis Louder). Tavallaan hän on se yksinäinen ratsastaja, ainoa, joka ei ole elokuvassa hukannut moraalikompassiaan.

Arvoituksellisen alun jälkeen elokuva käynnistyy toden teolla. Seuraa lisää kysymysmerkkejä.

Syrjäisen Gun Creekin poliisiaseman putkaan talutetaan uhkaavasti käyttäytyvä ja poliisia lyönyt köriläs (Frank Grillo). Hetken päästä naapuriselliin tuodaan toinen häirikkö (Gerard Butler), joka on törmännyt humalapäissään poliisiautoon. Normisekoilua Nevadan yössä – vai onko sittenkään?

Kun ensimmäisenä tuotu konna paljastuu rikollisjärjestöjen kanssa bisneksiä tekeväksi fikseriksi ja jälkimmäinen tämän perään lähetetyksi palkkamurhaajaksi, huomaa kaksikkoa paimentava Young ajautuvansa tahtomattaan keskelle rikollisten välienselvittelyä.

Kuviota hämmentää myös selvittämätön poliitikon murha, epärehellinen poliisikollega (Ryan O’Nan) ja toinen, vielä sekopäisempi palkkamurhaaja (railakkaasti yliampuva Toby Huss). Carnahanin ja Kurt McLeodin käsikirjoittamassa tarinassa on aineksia, ja juonilanganpätkiä on pian sen verran, että osaa on vaikea pitää mielessä.

Copshop onkin enemmän kokoelma genren hyväksi havaittuja jippoja kuin hallitusti kerrottu stoori. Carnahan vuorottelee brutaalin väkivallan, vastakkaisten näkökulmien, tylyn huumorin ja roistojen motiivien arvuuttelun välillä.

Sekalaisista aineksista huolimatta silti juuri kerronta kiskoo mukaansa. Loppua kohden Carnahanin ote herpaantuu, mutta varsinkin ensimmäinen puolisko on täynnä viihdyttävästi kuljetettua toimintaa. Funkkaava, trillerintuntua häivyttävä ääniraita on nyökkäys takavuosien rikoselokuviin.