Abba vahvistaa lopettavansa, tuleva levy jää viimeiseksi: ”Se on tässä, sen täytyy olla”

Marraskuussa, 40 vuoden tauon jälkeen, julkaistava uusi levy on Abban viimeinen, yhtyeen jäsenet sanovat The Guardianin haastattelussa.

Marraskuun 5. päivä maailman merkittävimpiin pop-yhtyeisiin kuuluva Abba julkaisee uuden levyn ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Syyskuun alussa ilmoitettua paluuta on hehkutettu populaarimusiikin historian odotetuimmaksi.

Ensi vuoden toukokuussa alkaa myös aivan uudenlaiseksi kuvailtu live- ja digishow’n yhdistelmä Lontoossa, keikkoja varteen erikseen rakennetulla, 3 000 ihmistä vetävällä areenalla.

Show toteutetaan jonkinlaisena hologrammikonserttina, ja digitaalisesti esiintyvien Abba-hahmojen lisäksi lavalla kuullaan 10-henkistä livebändiä. Mitään yksityiskohtia tulevista keikoista ei ole ennakkoon julkaistu, eikä yhtyeen jäsenten ja show’n tekijöiden mukaan julkaista. Pitää mennä katsomaan ja kuulemaan, kuulemma. Tiedossa on, että rahaa on palanut tuhottomasti.

Areenan tontin vuokrasopimus on neljän ja puolen vuoden mittainen, ja jos kysyntää keikoille riittää, show jatkuu ainakin yhtä kauan, sanoo yhtyeen kappaleiden säveltäjä Benny Andersson brittilehti The Guardianin haastattelussa.

Samassa haastattelussa Andersson sanoo myös, että lukuun ottamatta show’n yksityiskohtien viilaamista Abba on tosimaailmassa taas kuopattu.

”Se on tässä, sen täytyy olla.”

Sekä Andersson että lyriikoiden kirjoittaja Björn Ulvaeus sanovat The Guardianin haastattelussa, että uutta musiikkia ei enää tule. Marraskuussa julkaistavalta levyltä jäi pois kaksi viimeistelemätöntä uutta kappaletta, ja ne jäävät viimeistelemättä, Andersson ja Ulvaeus sanovat.

Itse asiassa uusi levy on tehty tulevan liveshow’n takia, koska se oli aikoinaan tapana ennen uutta kiertuetta. Täytyy olla uutta materiaalia esitettävänä, Andersson ja Ulvaeus kertovat yhdysvaltalaisen The New York Timesin haastattelussa.

Alun perin yhtyeen piti tehdä vain syyskuussa julkaistut kaksi kappaletta, mutta varsin nopeasti kasassa olikin albumillinen uutta musiikkia.

