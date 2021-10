Squid Game -sarjasta tutut puvut on kielletty halloween-asuina New Yorkin osa­valtion joissakin kouluissa

Kolme koulua New Yorkin osavaltiossa on lähettänyt vanhemmille viestin, että sarjaan pohjautuvat asut olisivat koulujen tapahtumissa sopimattomia.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa kolme peruskoulua on kieltänyt Netflixin Squid Game -hittisarjan pukuja muistuttavat halloween-asut. Kiellon taustalla on pelko siitä, että asut viestittäisivät väkivallan ihannointia, muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen uutiskanava CBS kertovat.

Korealaissarjassa velkaantuneet ihmiset kilpailevat rahapalkinnosta henkensä uhalla salaisessa pelissä.

Koulut ovat lähestyneet oppilaiden vanhempia sarjan välittämien väkivaltaisten viestien vuoksi ja todenneet, että osa sarjaan pohjautuvista asuista olisi koulujen tapahtumissa sopimattomia.

Kouluissa on kielletty esimerkiksi asuihin kuuluvat asusteet tai rekvisiitat, jotka voidaan tulkita aseiksi ja asut, jotka ovat liian pelottavia tai verisiä, CBS kertoo.

CBS:n mukaan oppilaat ovat näytelleet sarjan kohtauksia välitunneilla. Koulut ovat varoittaneet vanhempia siitä, että väkivaltaista käytöstä sisältävät pelit eivät ole sopivia.

Yhdysvalloissa Netflixissä sarja on luokiteltu aikuisille sopivaksi, mikä tarkoittaa, ettei se välttämättä ole sopivaa sisältöä 17-vuotiaille ja nuoremmille. Suomessa Netflixissä sarjan ikäsuositus on yli 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Jotkut vanhemmat eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä koulujen asuja koskeviin rajoituksiin. Heidän mielestään koulujen rajoitus on liian määräilevä.

”Kyseessä naamiaisasu. Kunhan et vain anna lastesi katsoa sarjaa”, eräs nainen sanoi CBS:lle.

Myös muissa maissa koulut ja järjestöt ovat varoittaneet sarjan sisällön sopimattomuudesta lapsille. CBS:n mukaan myös Espanjassa ja Irlannissa yksittäiset koulut olisivat kieltäneet sarjaan liittyvät naamiaisasut.

