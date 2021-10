The Betty Show on viiden naisen räävitön mutta myös myötätuntoinen kabaree päihderiippuvuudesta

Yle Teema taltioi Sara Mellerin ohjaaman karnevalistisen teatteriesityksen, jossa viisi Bettyä rypee pohjalla.

The Betty Show’ssa esiintyvät Asta Honkamaa (vas.), Sara Melleri, Rosanna Kemppi, Annika Poijärvi ja Kreeta Salminen.

Teattereiden salit ovat jälleen avautuneet, ja on sitä odotettukin. Tähän vaiheeseen sopii erinomaisesti myös teatteriesityksen taltiointi, jossa voi kuulla etäisesti yleisönkin reaktioita.

Viiden naisen Delta Venus -työryhmän käsikirjoittama ja Sara Mellerin ohjaama The Betty Show vieraili viime kesänä Tampereen Teatterikesässä, jossa se myös kuvattiin Tampereen teatterin näyttämöllä. Taltioinnin on ohjannut Matti Grönberg.

Show tehtiin Kansallisteatterin Vallilan näyttämölle syksyllä 2020, mutta se jäi koronan jalkoihin, joten sitä suuremmalla syyllä voi iloita tv-esityksestä.

The Betty Show ammentaa kaikesta mahdollisesta esitystaiteen perinteestä butosta burleskiin, ja yleisvaikutelmaa kuvaa parhaiten sana karnevalistinen. Viisi Bettyä eli Sara Mellerin lisäksi näyttelijät Kreeta Salminen, Annika Poijärvi, Asta Honkamaa ja Rosanna Kemppi valtaavat lavan yhdessä ja erikseen, horjuen, kaatuillen, tanssien, oksentaen, laulaen. Heillä jokaisella on vakava päihdeongelma.

Bettyt asettuvat rokokoo-peruukeissaan tosielämän tähtien nahkoihin ja glamour-kulissien taakse. Inspiraatiota on saatu Hollywood-tähti Natalie Woodilta, joka halusi kylpeä samppanjassa, mutta yhtä lailla Kansallisteatterin omalta näyttelijälegendalta Aili Somersalmelta, jonka elämä päättyi näyttelijä-aviomies Urhon kirveeniskuun.

Esityksessä kaikuu traagisten naishahmojen pitkä historia, ja se haastaa ajattelemaan tapoja, joilla naisten päihdeongelmia kuvataan, jos ylipäätään kuvataan. The Betty Show’ssa jälki on rumaa, eikä siinä säästellä eritteitä, mutta se on samalla kaunista, myötätuntoista, villiä ja ennen kaikkea täysipainoista teatteria.

Sara Melleriltä on totuttu näkemään raadollisia fantasianäytelmiä. Edellinen Father Fucker pohjautui hänen lapsuudenkokemuksiinsa isän, runoilija Arto Mellerin, jäätyä auton alle.

The Betty Show’ssa ei käsitellä ohjaajan henkilökohtaisia traumoja, vaan käsikirjoitus perustuu kaikkien Bettyjen työstämiin kokemuksiin ja tunteisiin. Asta Honkamaa kertoo ryhmän työtavoista toimittaja Tina Cavénin haastattelussa, joka kannattaa katsoa ennen esitystä.

Huolella kuvattu taltiointi on Ylen omaa tuotantoa. Tehtävä ei ole ollut helppo, kun lavalla tapahtuu koko ajan ja monta asiaa yhtaikaa, mutta kamera poimii lähikuviin kerrontaa tukevia yksityiskohtia ja näyttelijöiden kasvoja.

Esityksen kaoottisuus ei tietenkään muutu selkeäksi, mutta se ei ole tarkoituskaan.

The Betty Show, Teema klo 21.26. Ennen ensi-iltaa: The Betty Show, Teema klo 21.00. Molemmat myös Areenassa.