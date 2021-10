Kemopetrol maalasi Tavastialla suuria tunteita leveällä pensselillä, mutta tarkasti.

Kemopetrol Tavastialla 30.10.

Kemopetrol päätti paluukiertueensa lauantaina täydellä Tavastialla. Yleisö osoitti suosiotaan heti, kun yhtye tuli lavalle. Nostalgia siivitti illan tunnelmaa.

Koronavirus viivästytti vuodella esikoislevy Slowed Downin (2000) juhlistamiseksi kaavailtua kiertuetta. Yleisön jonotus viivästytti puolestaan Tavastian konsertin alkua puoli tuntia.

On hyvä, että nykyään soittoajat kerrotaan, mutta klubiyleisö ei ilmeisesti ymmärrä, että kaikki eivät ole sisällä aloitushetkellä, jos suurin osa porukasta ilmaantuu ovelle suunnilleen silloin. Siinä on opittavaa konserttisalien ja teattereiden kävijöiltä.

Kemopetrolin esikoinen myi kultaa. Yhtyeestä povattiin jopa vientivalttia. Se teki parin vuoden välein kolme levyä lisää ja viiden vuoden tauon jälkeen vielä viidennen. Viimeisestä albumista on siis kymmenen vuotta.

Tavastialla kuultiin ensin Slowed Downin kaikki kymmenen kappaletta samassa järjestyksessä kuin levyllä. Perään saatiin näytteet kaikilta muilta levyiltä, myös parhaillaan tekeillä olevalta. Kemopetrol ei siis ilmeisesti palaa hiljaisuuteen ainakaan ihan heti.

On helppo veikata, että uusi näyte, tyylikäs Break My Stupid Heart saa mahlat virtaamaan yökerhojen tanssilattioilla illan viimeisenä kutuslovarina.

Nimenomaan tyylikästä viihdettä oli koko ilta. Bändin soinnista ei huomannut pitkää taukoa. Pari kesäfestivaalia ja lokakuun kahdeksan klubi-iltaa ovat hitsanneet yhtyeen hyvin yhteen.

Kappaleita oli viritetty levyä isommiksi. Disbelief jytisi stadionrockina ja Without Listening pulputti tanssipoppina. Levyn jazzahtavat vivahteet ja dubin häivähdykset erottuivat kuitenkin alkupuolella. Läpimurtosinkku Child Is My Name sai myrskyisimmän vastaanoton.

Everything’s Fine -levyltä (2002) otettu Saw It on TV taas sai entistä tiukemman funk-sovituksen. Illan kohokohta toi mieleen Talking Headsin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana laulaja Laura Närhi on tehnyt suomenkielisiä soololevyjä. Nyt englanti ei sujunut yhtä notkeasti kuin Kemopetrolin levyillä. Ääntäminen oli ainoa asia, joka kieli tauosta. Se oli pikkujuttu, mutta Närhen kirkkaassa äänessä yksityiskohdat huomaa helposti.

Kemopetrolin kappaleet säveltäneellä ja sanoittaneella kosketinsoittaja Kalle Koivistolla oli iso rooli soinnissa, mutta kitaristi Marko Soukka toi siihen mukavasti särmää.

Bassoa soitti bändin levyjä tuottanut Kalle Chydenius. Rumpali Teemu Nordmanilla oli Tavastialla oma pieni mutta kuuluva faniporukkansa, joka messusi hänen nimeään biisien välissä. Edes Närhi ei saanut samanlaista huomiota!

Slowed Downin alkuperäiset diggarit 21 vuoden takaa alkavat olla keski-ikäisiä. Siihen nähden Tavastian innostuneen yleisön ikähaitari oli aika laaja. Mukana oli paljon myös melko nuorta porukkaa. Se lupaa hyvää Kemopetrolin yleisöpohjalle, jos se jatkaa uutta uraansa.

Kemopetrolia oli selvästi viritetty tähän päivään. Vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen ilmiön uneliaisuutta oli karistettu rouheammaksi. Nyt bändi soi lavalla tarkasti ja isosti.

Stadionkelpoiseksi viritetty viihdekone maalasi suurta paatosta isolla pensselillä. Vaikuttavan jytinän vastapainoksi se hallitsi myös hiljaiset vivahteet. Kemopetrolista voi tulla taas merkittävä bändi, jos uusi levy onnistuu.