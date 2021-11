Oscar-palkitun Nomadlandin ohjaajan Chloé Zhaon Marvel-elokuva Eternals on älytön – Kaikkea on liikaa, ja kokonaisuus ei toimi

Eternals yrittää tehdä liian monta asiaa, eikä siksi onnistu oikein missään.

Toiminta

Eternals, ohjaus Chloé Zhao. Pääosissa Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani. 158 min. K12. ★★

Marvelin supersankarikoneen ruoriin on palkattu usein kiinnostavia ohjaajia. Nyt omaa ääntään yrittää jylinän keskeltä saada kuuluviin tuore Oscar-voittaja, Nomadlandin ohjaaja Chloé Zhao.

Ääni kuuluu hetkittäin, mutta ei tarpeeksi.

Eternals kertoo ikuisista, tuhansia vuosia vanhoista avaruusolennoista, jotka suojelevat ihmisiä ja maapalloa pahantahtoisilta deviaaneilta. Ikuiset ovat erilaisine voimineen ja luonteineen sekalainen kymmenhenkinen perhe.

Monisyisen juonen ydin on eräänlainen kosminen Blues Brothers -tarina. Superolennot joutuvat pistämään kerran hajonneen vanhan bändin taas kokoon kun kaitsettavat – eli me ihmiset – ovat pulassa. Mutta tunteet ne ovat ikuisillakin, ja niiden kanssa tulee ongelmia.

Näyttelijät ovat nimekkäitä, kärjessä Angelina Jolie (Thena) ja Salma Hayek (Ajak). Game of Thronesin ystävät voivat iloita ironiasta, että Richard Maddenin esittämä Ikarus ja Kit Haringtonin esittämä ihminen Dane Whitman kilpailevat Sersi-nimisen naisen (Gemma Chan) huomiosta. Kumail Nanjianin esittämä Kingo on porukan vitsailija ja Sprite (Lia McHugh) on ikuisesti 12-vuotias.

Tarinan aikajänne on älytön. 7 000 vuoden aikana liikutaan aikakaudelta ja mantereelta toiselle. Babyloniasta 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua siirrytään 400-luvulle Gupta-keisarikuntaan Intiaan ja siitä 2000-luvun Etelä-Dakotaan. Matka vie Lontoosta Australiaan, Amazonista Alaskaan.

Kiinalaissyntyisen Zhaon (s. 1982) Eternals on alleviivatun globaali ja ei-angloamerikkalainen elokuva, vaikka genre on mitä amerikkalaisin. Se on myös hyvin monimuotoinen elokuva. Mukana on Marvelin ensimmäinen homosankari Phastos (Brian Tyree Henry) sekä kuuro sankari Makkari (Lauren Riddlof). Aikuisiakin yritetään olla. Järjestyksessä 26. Marvel-elokuvassa on mukana ensi kertaa seksikohtauskin. Zhao haluaa kertoa todellisista tunteista.

Chloé Zhao hakee kuviinsa kauniita asetelmia ja valaistusta.

Voi kun kaikki tämä olisi toiminut, mutta ei vaan toimi.

Zhao on kauniiden maisemien, valon ja pienieleisen ihmiskuvauksen taitaja. Eternals elää hetkittäin, kuin huomaamatta, mutta palaa aina liian pian katkonaiseen, poukkoilevaan, liian monia teemoja liian pinnallisesti käsittelevään kyyditykseen.

Zhao on kertonut olevansa Marvel-fani, mutta hän ei saa yhdistettyä toiminnallista supersankarielokuvaa kaikkiin käsikirjoituksen teemoihin. Niitä riittää. Eternals kertoo perheestä ja rakkaudesta, evoluutiosta ja muutoksesta, planeetasta ja ekologiasta, uhrautumisesta ja yhteenkuuluvuudesta, vastuusta ja sen rajoista, sääntöjen noudattamisesta ja rikkomisesta. Se pohtii ikuisen elämän eksistentialistista ahdinkoa ja jopa kommentoi ohuella metatasolla elokuvan tekemistä. Kaiken tämän lisäksi se kertoo kymmenenhenkisen ryhmän ihmissuhteista ja on tietysti täynnä vitsejä ja taisteluita.

Kaikki jää ohueksi, koska kaikkea on liikaa.

Eternalsin taustatarina on friikki. 25 Marvel-elokuvan jälkeen nyt kerrotaan, että Avengersien ja muiden taustalla on koko ajan pyörinyt Erich von Dänikenin aikanaan keksimän ”muinaiset jumalat olivat astronautteja” -teorian tapainen kuvio. Siis että mesopotamialaisten, kreikkalaisten ja muiden palvomat jumalat olivat avaruuden muukalaisia – juuri näitä ikuisia.

Eikä siinä vielä kaikki. Ikuisten, eli maapallon jumalien, taustalla ovat celestiaalit, planeettojen kokoiset superjumalat, jotka ovat vastuussa kaikesta elämästä maailmankaikkeudessa. Ne esitellään keskelle elokuvaa upotetulla älyttömällä luennolla. Mittakaava paljastuu älyttömän kosmiseksi. Koko elokuvan avainsana on juuri älyttömyys.

Minä pidän älyttömistä mittasuhteista, mutta Zhao ja täyteen tukittu käsikirjoitus jotenkin onnistuvat nitistämään älyttömyydeltäkin sen viehätyksen. Lopulta se, minkä piti olla Eternalsin vahvuus, on sen ongelma. Mittasuhteet.

Kosmisen mittakaavan yhdistäminen aikuisempaan supersankaritarinaan on Zhaolta rohkea yritys, mutta se ei nyt onnistu.