A-ha-yhtye kertaa tarinansa dokumentissa, joka onnistuu olemaan kriittinen, mutta on myös astinlauta yhtyeen tulevien julkaisuiden mainostamiseen

Norjalaisbändin jäsenet tilittävät dokumentissa myös menestyksen varjopuolia.

Norjalaisbändi A-ha teki kansainvälisen läpimurron jättihitillä Take On Me vuonna 1985. Menestystä siivitti Steve Barronin ohjaama, animaatio-osuuksilla huomiota herättänyt ja kosolti palkintoja kerännyt musiikkivideo.

Se istui täsmällisen osuvasti aikansa musiikkitelevision audiovisuaaliseen virtaan ja saavutti ikonisen aseman aikakauden popkulttuurin ilmentymänä.

Suurenmoisesti tuotettu poppibiisi ei löytänyt heti eikä helposti lopullista muotoaan, vaan sitä työstettiin ja varioitiin moneen otteeseen, muistuttaa neljän vuoden ajan kuvattu dokumenttielokuva (2021), joka puolestaan hyödyntää omassa kuvakerronnassaan videolle tunnusomaista animaatiota.

Tarina on toki tuttu mutta kokijoilleen aina ainutkertainen: menestys toi muassaan paineita ja sisäisiä ristiriitoja, jotka johtivat klassisesti hajoamiseen, mittavaan jäähyväiskiertueeseen ja myöhempiin yhteen palaamisiin.

A-han ydinjäsenet kertovat historiastaan, tunnoistaan ja kokemastaan avoimen ja sympaattisenkin oloisesti. Dokumentti on informatiivinen ja kriittinen, mutta myös oivallinen astinlauta yhtyeen tulevan albumin ja elokuvan esiintuonnille.

