Variety kertoo, että HBO:lle ollaan työstämässä Londongrad-nimistä tv-sarjaa, jossa pääosaa näyttelee Benedict Cumberbatch.

Vuonna 2006 myrkytykseen kuolleen entisen venäläisagentin Aleksandr Litvinenkon elämästä on tekeillä tv-sarja HBO:lle, uutisoi yhdysvaltalainen Variety.

Pääosaa Londongrad-nimisessä sarjassa näyttelee Benedict Cumberbatch. Cumberbatch toimii myös sarjan vastaavana tuottajana.

Sarja perustuu Alan Cowellin kirjoittamaan, vuonna 2008 julkaistuun The Terminal Spy -kirjaan, ja sen on tarkoitus kertoa tositarina Lontoossa myrkytetyn entisen KGB-vakoojan elämästä. Sarjan käsikirjoittaa David Scarpa ja ohjaajana toimii Bryan Fogel. Sarjalla ei ole vielä julkaisupäivää.

Brittiläinen The Guardian kertoo, että Londongrad ei ole ainut tv-projekti, joka on käynnissä Litvinenkon elämästä. Brittiläinen ITV-kanava on myös tekemässä Litvinenkosta ja tämän myrkytyksestä tv-sarjaa. Siinä agenttia näyttelee David Tennant.

Litvinenko oli entinen KGB:n eversti ja myöhemmin turvallisuuspalvelu FSB:n everstiluutnantti. Vuonna 2000 hän loikkasi Britanniaan, josta hän sai poliittisen turvapaikan. 2

000-luvulla Litvinenkosta tuli julkisuudessa voimakas presidentti Vladimir Putinin arvostelija. Hän toimi myös Britannian tiedustelupalvelun MI6:n konsulttina.

Marraskuussa 2006 Litvinenko myrkytettiin Lontoossa polonium-isotooppi 210:lla, ja hän kuoli sairaalassa 23. marraskuuta 2006.

Syyskuussa 2021 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi, että Venäjä oli vastuussa Aleksandr Litvinenkon salamurhasta Britanniassa.

Litvinenkon murhasta on syytetty kahta entistä KGB:n agenttia, Andrei Lugovoita ja Dmitri Kovtunia. EIT toteaa, että on vahvaa näyttöä siitä, että nämä kaksi myrkyttivät Litvinenkon jonkun toisen puolesta – tässä tapauksessa Venäjän.