Kummeli-ryhmä juhlistaa 30-vuotista taivaltaan uudella juhlajaksolla, jossa tavataan vanhoja tuttuja hahmoja.

Kuluva vuosi on ollut huumoriryhmä Kummelin 30-vuotisjuhlavuosi. Sketsisarjan ensimmäinen jakso nähtiin Ylellä vuonna 1991, ja loppu on, kuten tiedetään, suomalaista tv-historiaa: sketsipläjäyksiä, komediasarjoja ja elokuvia.

Kolmekymppisten kunniaksi alkuperäinen Kummeli-porukka on tehnyt uuden, tunnin mittaisen juhlajakson. Heikki Helan, Timo Kahilaisen, Olli Keskisen ja Heikki Silvennoisen rinnalla nähdään ydinryhmää vuosien aikana täydentäneet luottonäyttelijät Kaisa Hela, Miia Selin ja Mari Turunen.

Vaikka jakso on uusi, se katsoo pitkälti menneisyyteen. Erikoisjakson kantava teema on Kummeli-perinnön vaaliminen.

Jakso nojaa pääosin tuttuihin hahmoihin. On koko iltaa isännöivä Eero Kakko, Musacorner ja iso-Pebe, Kouhia, Satu ja Tuija, Ytte ja Mosse ja monet muut.

Hahmoille on tullut ikää, ja valmentaja Vormiston sanoin ”laardia keskivartaloon”, mutta huumori ei ole juuri muuttunut.

Se voi ilahduttaa, mutta yhtä lailla tympäistä. Katsellessa kaipaa aikaa, jolloin Kummelilta saattoi odottaa lähes aina uutta ja iskevää komediakoukkua. Jo vuosien ajan odotukset ovat olleet jossain muualla.

Juhlajaksossa on toki mukana muutama täysin uusi vitsi. Myös paria vanhaa sketsiä on uudistettu, mutta vain vähän. Yksi näistä on Normipäivä-sketsi.

Alkuperäisessä sketsissä baariin saapuva äijäporukka nauttii sulkapallovuoron päälle rentouttavat tuopit, mutta lipeääkin rajun ryyppäämisen puolelle. Seuraavana päivänä kolkuttaa kohmelo ja huono omatunto. Juhlajaksossa miesten sijaan sikailuvaihteen lyövät silmään naiset.

Vähän vastaava pakollinen päivitys on Toiminimi Rattopojat -sketsissä, jonka alkuperäisessä versiossa lehti-ilmoitukseen vastannut kotirouva joutui limaisten äijien ahdistelemaksi. Uudessa versiossa tilanne viedään pykälää pidemmälle: tällä kertaa b-luokan escortit kohdatessaan kotirouva hyppää kuskin paikalle.

Sukupuoliroolien keikauttamisella ei irtoa sen kummempaa kuin huomio, että osaavat ne naisetkin. Mutta ei Kummelin juju ole koskaan ollutkaan terävässä tai rajoja rikkovassa huumorissa. Hyvää makua se on koetellut ennemmin paskanruskealla kuin sysimustalla huumorilla.

Se, mikä Kummeli-huumorissa lopulta naurattaa, ennen ja nyt, liittyy hahmojen ja tilanteiden tunnistettavuuteen. Koomikot pystyvät rakentamaan pienillä yksityiskohdilla hauskaa. Vähintään yhtä tärkeä osa on ryhmän luontaisessa karismassa, joka puree edelleen.

Kummelilla on ollut aina erityisen tarkka silmä muusikkosketseille. Myös nyt omaan erinomaisuuteensa sokeasti uskovat mutta ikuiseen persaukisuuteen tuomitut Speedy ja Saku huvittavat taiteilijaeläkkeenhakureissullaan.

Oma lukunsa ovat hölmöt instrumentaaliosiot. Siksi juhlajaksossa ei ole unohdettu musiikkinumeroita, vaikka vähempi olisi riittänyt. Kameran edessä pyörähtää joukko tunnettuja artisteja Erja Lyytisestä Anssi Kelaan. Myös muita julkkiksia piipahtaa Kalervo Kummolasta lähtien.

Kummeli 30 v, katsottavissa Yle Areenassa, esitetään myös TV2:lla maanantaina 1.11. klo 21.00. (K7)