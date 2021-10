Suoratoistopalvelu lupaa lisätä puuttuvat sisällöt ja korjata tekniset ongelmat. HBO Max lanseerasi uuden palvelun Suomessa alkuviikosta.

HBO Maxin käyttäjät ovat ihmetelleet, missä on The Good Fightin viides kausi. Kuvassa on sarjan näyttelijöihin kuuluva Christine Baranski.

Suoratoistopalvelu HBO lanseerasi tiistaina uuden HBO Max -palvelun. Sen hinnoittelu on ärsyttänyt vanhoja käyttäjiä.

Palvelun edeltäjän HBO Nordicin entiset käyttäjät maksavat palvelusta 8,99 euroa kuukaudessa, kun taas uusille tilaajille uutuutta tarjotaan 4,49 eurolla kuukaudessa.

”Ei ole epätavallista, että uusille asiakkaille tarjotaan tutustumishintaa”, viestintäpäällikkö Pauliina Harno HBO Nordicilta kertoo sähköpostilla.

Viestintäpäällikkö Harnon mukaan palvelun sisältö on kasvanut, ja hinta on laskenut. Vanhojen tilaajien hintaa on laskettu 10,95 eurosta 8,99 euroon. Heillä on mahdollisuus myös edulliseen vuositilaukseen.

”Uskomme, että meillä on tarjota houkutteleva palvelu sekä uusille että vanhoille tilaajille”, Harno kertoo.

Harno ei kommentoi kysymystä, että kannattaako vanhan tilaajan luoda uusi tili, että palvelun saa halvempaan hintaan. Näin ovat jotkut vanhat käyttäjät kertoneet toimineensa.

Yrityksessä ollaan tyytyväisiä uuden palvelun lanseeraukseen. HBO ei paljasta tilaajamääriä, mutta ne ovat ylittäneet ”kaikki odotukset”. Palvelun mainonannassa ihmisten ympärille syttyy purppuroita sydämiä, kun he kirjautuvat HBO Maxiin.

”Kaikki mitä rakastat”, kuuluu palvelun englannista käännetty mainoslause.

Aivan kaikki rakastetut sarjat eivät ole löytyneet HBO Maxista. Käyttäjät ovat kertoneet, että HBO:lta puuttuu edelleen sisältöä, kuten joidenkin sarjojen kokonaisia kausia.

Esimerkiksi draamasarjasta The Good Fight uupuu tuorein viides kausi. Joitain aiemmin puuttuneista sarjoista kuten ajankohtaisohjelma Last Week Tonight with John Oliver on jo ilmestynyt palveluun.

”Olemme tietoisia siitä, että joitakin jaksoja puuttuu vielä, ja tiimimme tekee parhaansa saadakseen kaikki puuttuvat ohjelmat palveluun pikavauhtia. Uusien sisältöjen lisäksi aiempien siirtäminen uudelle alustalle uusilla ominaisuuksilla ei aina onnistu käden käänteessä”, Harno kertoo.

Käyttäjät ovat kertoneet palvelun teknisistä ongelmista. Niistä vuositilaukseen aktivoimiseen liittynyt ongelma on korjattu. HBO Nordicin Twitter-tilillä samoista asioista ovat valittaneet myös muiden Pohjoismaiden käyttäjät.

”Teemme kovasti töitä sen eteen, että kaikki mahdolliset tekniset ongelmat saadaan korjattua niin ripeästi kuin mahdollista”, Harno sanoo.