Zodiakin and then they left on feminististä kostoa harvinaislaatuisella huumorilla

Teos asettuu nykytanssin siihen laitaan, joka saa hymyilemään.

Suvi Kemppainen, Marika Peura, Kaisa Nieminen (taustalla) esiintyvät and then they leftissä Zodiakissa. He ovat myös kehittäneet teoksen.

Tanssi

and then they left. Kantaesitys Zodiakissa Kaapelitehtaalla 29.10. Konsepti, koreografia, esitys Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen ja Marika Peura, valosuunnittelu Mateus Manninen, äänisuunnittelu Niklas Niki Blomberg, pukusuunnittelu ja toteutus Kaisa Nieminen ja Marika Peura.

Zodiakissa esitettävä and then they left -teos avaa kiinnostavia reittejä feministiseen huumoriin. Kolme tanssijaa (Suvi Kemppainen, Marika Peura ja Kaisa Nieminen) tarkastelee naisen kostoa ja toimijuutta – ja tekee sen riemastuttavan toisin kuin voisi olettaa. Kemppainen, Nieminen ja Peura taipuvat hysteria-asentoon, heittelevät veitsiä ja suorittavat anarkistisesti balettituntien liikkeitä, mutta niistä ei välity vihaa.

Kemppaisen, Peuran ja Niemisen yhdessä kehittelemä teos on todella onnistunut pääsemään aiheidensa päälle. Huumoria ei tanssiesityksissä ole mielestäni viime aikoina ollut liikaa, joten and then they left asettuu feminististä huumoria viljelevän Kuumat Putket -tanssiryhmän kanssa nykytanssin siihen laitaan, joka saa hymyilemään.

Esiintyjät pilailevat hahmon kuin hahmon kustannuksella, mutta eivät yksioikoisesti sitä tuomiten, irrallaan omasta aikakaudestaan, vaan uteliaina ja avoimina. Tulkinnasta puuttuu moralismi. Tanssijat ovat nimittäin myös tarkoituksella seksikkäitä ilman minkäänlaista uhoa tai tuskaa, vaikka koko teoksen perustavanlatuinen idea on naisen kosto. Euripideen Medeia ja Artemisia Gentileschin maalaukset toimivat inspiraation antajina.

Niin. Feministinen kosto ei tosiaan voikaan olla väkivaltainen, koska silloin se vain jatkaa väkivallan kierrettä. Täytyy kehittää jotain muuta.

Teos ei ole lainkaan ahdistunut, vaikka huomaan katsojana jopa orientoituneeni ottamaan sitä vastaan. Hetki hetkeltä esitys kerii auki ennakkoluulojani. Näen ofeliat, coppeliat, lumikit, macbethin noidat, kapakkaruusut, kurtisaanit…you name it. Kaikki ne vilistelevät silmien ohi oudon nautinnollisena virtana.

Naisen kosto ei hamua kenenkään kuolemaa tai nitistämistä vaan kauhoo näyttämölle väkivallattomia strategioita, joilla muutetaan ajatusten suuntaa ja annetaan kaikille vapautta. Esimerkiksi: suloisissa, hassuissa eleissä, kuten pään keikutuksissa, on yhtä aikaa elämäniloa ja samaan aikaa kritiikkiä tätä elettä kohtaan siten, että esiintyjä tekee eleen enemmän itselleen kuin muiden silmille.

Mateus Mannisen valot korostavat virtaavuutta, samoin Niki Blombergin tilassa kiertävät äänet, joista vahvimmin jäävät mieleen hevosen korskeat päristelyt.

Ajattelin aluksi, että and then they left jää jonkin verran jälkeen sellaisista teoksista, joissa näkemys antiikin tragedioihin on ollut kunnianhimoisempi ja syvempi, kuten kymmenisen vuotta sitten pieteetillä antiikin Euripideen Bakkantteihin sukeltaneen Und er Libet -ryhmän teokset. Lopulta on kuitenkin pakko todeta, että aika on nyt toinen, nyt tehdään toisella tavalla ja rakennetaan sen päälle, mitä on jo tehty. Feministinen ajattelu yllättää kehojen jatkuvassa emansipaatiossa, konventiot rikkovassa rytmissä ja katsomiskulmissa, joissa tirkistelylle tai katkeruudelle ei ole sijaa.