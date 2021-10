Perheensä piirittämiseen kyllästynyt tähti ei voinut tutkinnan vuoksi avata onnettomuuspäivän tapahtumia haastattelijoille. Hän kuitenkin kertoi, ettei lännenelokuvan tuotantoa enää jatkettaisi.

Alec Baldwin kesäkuussa New Yorkissa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwin kertoo hänen rekvisiitta-aseensa luotiin kuolleen kuvaajan olleen hänelle kuin perhettä.

Tähti kommentoi tapausta kameroiden edessä ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen, kertoo viihdeuutissivusto TMZ. Hän ei kuitenkaan antanut tarkempia tietoja ampumisesta.

Viikko sitten torstaina Baldwin laukaisi Rust-lännenelokuvan kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka oli ladattu kovin panoksin. Luoti surmasi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti ohjaaja Joel Souzaa.

Osuman olkapäähänsä saanut Souza vietiin sairaalahoitoon, mutta ohjaaja on sittemmin päässyt jo kotiin.

Tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa. Baldwin kertoo olevansa kiinnostunut näistä pyrkimyksistä. Näyttelijä ei osannut kuitenkaan suorilta sanoa, aikoisiko itse enää ikinä käyttää tuliaseita kuvauksissa.

Baldwinin mukaan välittömästi ampumisen jälkeen keskeytetyn elokuvan tuotantoa ei jatkettaisi. Tähti oli yksi elokuvan tuottajista, minkä lisäksi hänen oli määrä näytellä elokuvan nimiroolia.

TMZ:n mukaan Baldwin on perheineen pitänyt tapauksen jälkeen matalaa profiilia Vermontin Manchesterissa. Paparazzit ovat kuitenkin seuranneet tähteä ja hänen perhettään, ja kuvaajat ovat Baldwinin mukaan saaneet hänen lapsensa itkemään.

Lauantaina Baldwin kohtasi kuvaajat tiellä vaimonsa Hilaria Baldwinin kanssa. TMZ:n mukaan näyttelijä vastasi paparazzien kysymyksiin, jotta saisi nämä jättämään perheen rauhaan.

”Hän oli perhettäni”, Baldwin kertoi TMZ:n julkaisemalla videolla viitaten Hutchinsiin.

”Elokuvien kuvauspaikoilla tapahtuu onnettomuuksia”, mutta ei mitään tällaista.

Baldwin kommentoi myös, että vastaavanlaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia.

Ampumatapauksen tutkinta on edelleen kesken ja Baldwin painotti, että Santa Fen sheriffin virasto on kieltänyt häntä puhumasta tapauksen yksityiskohdista.

Baldwinin mukaan Hutchins oli hänen ystävänsä, ja hän kertoi vieneensä Hutchinsin ja ohjaaja Souzan syömään, kun nämä olivat saapuneet New Mexicon Santa Fehen tekemään Rustia.

Tähti kertoi myös olleensa tragedian jälkeen useaan otteeseen yhteydessä Hutchinsin perheen kanssa. Näyttelijän mukaan hän on tavannut Hutchinsin lesken sekä pariskunnan pojan ja kertoi näiden olleen surun murtamia.

Tähti on aiemmin ilmaissut suruaan Twitterissä ja kertonut tekevänsä poliisin kanssa yhteistyötä Hutchinsin kuolemaan liittyvän tutkinnan kanssa. Lauantaina hän kertoi kameroille niin ikään olevansa säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin.

Rustin apulaisohjaaja Dave Halls oli ojentanut onnettomuutta ennen turma-aseen Baldwinille ja kertonut aseen olleen turvallinen. Sittemmin Halls on kertonut viranomaisille, ettei hän ollut tarkastanut asetta kunnolla ennen kuin julisti sen olevan turvallinen käyttää.

Turman jälkeen on käynyt myös ilmi, että Halls oli saanut aiemmin potkut aseturvallisuusrikkomuksen vuoksi. Apulaisohjaaja oli saanut vuonna 2019 kenkää kesken Freedom's Path -elokuvan kuvauksien, kun tuotannon työntekijä loukkaantui aseen lauettua yllättäen.

Tapaus on herättänyt kysymyksiä tuotannon turvallisuusjärjestelyistä. Rustin henkilöstön kerrotaan esittäneen valituksia turvatoimien lepsuudesta kuvauspaikalla. Lisäksi Hutchinsin kuolemaa edeltävinä päivinä kuvauspaikalla oli ammuttu aseella vahingossa ainakin kahdesti.

Tuotannon henkilökunnan on kerrottu käyttäneen rekvisiitta-aseita vain tunteja ennen kohtalokasta ampumista.

Kuvauspaikalla käytetyistä aseista vastaava asemestari Hannah Gutierrez-Reed kertoi perjantaina asianajajiensa julkaisemassa lausunnossa, ettei hän ollut missään vaiheessa todistanut kenenkään ampuneen aseilla kovia panoksia, eikä olisi tätä sallinutkaan.

Tiedotteen mukaan aseita oli pidetty lukkojen takana, kun ne eivät olleet käytössä, eikä olisi mahdollista, että yksikään ase olisi ollut teillä tietämättömillä.

Hutchinsin kuolema on syössyt nuoren asemestarin myrskyn silmään. Häntä on kuvailtu turman jälkimainingeissa mediassa kokemattomaksi, ja tiedotusvälineissä on kerrottu hänen aiemman elokuvansa kuvauspaikalla ilmenneistä valituksista.

Vasta 24-vuotiaan Gutierrez-Reedin asianajajat maalasivat puolestaan perjantaina Rustin osalta kuvaa tuotannosta, jossa turvallisuus oli toissijaista budjettiasioiden rinnalla. Lakitiimin mukaan tuotannon rajoitteet vaikeuttivat asemestarin keskittymistä työhönsä, eikä aseiden huoltamiseen ja niiden käytön valmisteluun ollut tarjottu tarpeeksi aikaa.

”Tämä ei ollut Hannahin syytä”, asianajajat painottivat tiedotteessa.

Viranomaisten mukaan rikossyytteiden nostamisen mahdollisuutta ei ole suljettu pois.

Uutistoimisto AFP:lle asiaa aiemmin kommentoineet oikeusasiantuntijat kuitenkin arvioivat, ettei Baldwin ainakaan todennäköisesti saisi rikossyytteitä. Todennäköisempää on, että häntä ja elokuvan muita tuottajia vastaan nostettaisiin siviilikanne.