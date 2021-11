Keskustelu sukupolvien eroista on huonoa, koska sukupolvi käsitteenä on niin sotkuisen hähmäinen, kirjoittaa Pekka Torvinen.

Boomeri on iskevä sana, meemiajassa jo ikivanha mutta ironisena käsitteenä jäänyt pitempiaikaiseen käyttöön.

Kun pääministeri Sanna Marin (sd) lainasi 23. lokakuuta Instagram-tarinassaan Benjaminin kappaletta BOOMERi (huom. kirjoitusasu), syntyi mediakohu, jossa tiivistyi hetkeksi sukupolvista käytävän julkisen keskustelun sekavuus.

Helpointa on tässä kohtaa nostaa tikun nokkaan Helsingin Sanomat, joka viimeksi viime viikolla kertoi pääkirjoituksessaan, että Marinin julkaisussa ”kehotettiin ’boomereita’ eli suuria ikäluokkia panemaan jäitä hattuun eli ottamaan rauhallisemmin”.

Sama viittaus suuriin ikäluokkiin on toistunut koko ajan.

Kuinka niin ”boomeri” viittaa suuriin ikäluokkiin? Yhdysvalloista lähtenyt ”ok boomer” -meemi viittasi sanatasolla Yhdysvaltojen suuriin ikäluokkiin eli niin sanottuihin baby boomereihin, mutta siellä käsite kattaa toisen maailmansodan jälkeen lähes 20 vuoden ajanjaksolla syntyneet ihmiset. Suomessa suuret ikäluokat syntyivät kuuden vuoden aikana 1945–1950.

Yksinkertaisen vetävä ”boomeri” rantautui Suomeen, koska internet on sellainen. Mutta sen merkitys oli alusta lähtien myös Yhdysvalloissa jotain muuta kuin ”suuret ikäluokat”. Meemi oli kollektiivinen huokaus sukupolvien eroista käytävästä vähättelevästä keskustelusta: lopettakaa!

Millenniaalit sitä, z-sukupolvi tuota, siellä he ostavat avokadotoasteja ja erikoiskahveja, eivät pane rahaa säästöön, ovat puhelintensa orjia, tiktokkaavat, ja sitten kehtaavat osallistua Elokapinan mielenosoitukseen, mikseivät mene töihin, kaikki on saatu helposti, pullamössösukupolvi, sanottiin Suomessa joskus aiemmin.

”Ok boomer” ja ”boomeri” olivat vastaus näin puhuville: turpa kiinni näiden yleistyksien kanssa. Teillä nuoria haukkuvilla on kaikki hyvin ja taloudellinen turvallisuus taattu, ja silti kehtaatte haukkua yleistäen nuorempia sukupolvia, jotka ovat syntyneet maailmanaikaan, jolloin tulevaisuus ei todellakaan näytä hyvältä.

Suomessa kävi nyt samoin kuin Yhdysvalloissa jo aiemmin: media alkoi julkaista juttuja, joissa tämä kulma meemistä unohtui täysin, ja se yksinkertaistettiin pelkkään ikään perustuvaksi herjaksi.

Sen synnyn ja yleistymisen taustalla on kuitenkin nuoria moittiva ja yleistävä keskustelu.

Juuri siksi ”boomerista” syntynyt mediakohu on kuin hetkellisesti kokoon keitetty, vuosikymmeniä jatkunut sukupolvikeskustelu. Keskustelu on huonoa, koska käsitteet ovat huonoja. Käsitteet ovat epäonnistuneita Yhdysvalloissa, ja kun ne on tuotu yksi yhteen Suomeen, ne ovat vielä epäonnistuneempia.

X-sukupolvi, y-sukupolvi tai millenniaalit, nyt z-sukupolvi.

Marylandin yliopiston sosiologian professori Philip N. Cohen kirjoitti kesällä avoimen kirjeen Pew-tutkimuslaitokselle, jossa hän vaati muuten mainiota tutkimuslaitosta lopettamaan tällaisten sukupolvitunnusten käytön ja keksimisen. Kirjeen on Cohenin lisäksi allekirjoittanut noin 180 yhteiskunta- ja väestötieteilijää.

Kirjeen pääargumentti: sukupolvitunnukset eivät merkitse mitään, ne on luotu vailla empiiristä ja teoreettista todistusaineistoa (paitsi suuret ikäluokat, niissä on sentään yksi väestötieteellinen fakta), sukupolvien nimeäminen syntymävuosien (jotka vielä vaihtelevat sukupolvesta riippuen) perusteella edistää sukupolvien stereotyypittämistä, tunnukset ovat pseudotiedettä, ne heikentävät julkisen keskustelun tasoa ja haittaavat yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Nykykeskustelu sukupolvista on yhtä kehäpäätelmien sarjaa.

”Pointit ovat hyviä, voisin allekirjoittaa kirjeen helposti ja laatisin ehkä heti samanlaisen, jos Tilastokeskus tai joku muu arvostettu taho täällä lähtisi x- ja y-sukupolvijaotteluihin julkaisuissaan tai ottaisi ne datassa annettuna”, sanoo Tampereen yliopiston sosiologian professori Semi Purhonen puhelimessa.

Jos x- tai y-sukupolvien syntymävuodet lainataan suoraan Yhdysvalloista, se on Purhosen mukaan suoraan väärin. Ongelma on kuitenkin paljon laajempi kuin sukupolvien ajallinen määrittely.

Purhonen teki viitisentoista vuotta sitten väitöskirjan, jossa tutki sukupolvien ongelmaa ja sukupolven käsitettä. Hän päätyi hyvin kriittisen lopputulemaan: sukupolvikäsite on sotkuisen höttöinen.

Puhe sukupolvista on sinänsä kiinnostava tutkimuksen kohde, mutta käsitteenä sukupolvet ”ovat vain harvoin analyyttisesti hyödyllisiä, jos tutkii yhteiskunnallisia muutoksia”, Purhonen sanoo.

Silti kulttuuristen sukupolvien perusajatus on fasinoiva, Purhonen sanoo. Eri-ikäiset ihmiset edustavat eri aikakausia, ja banaalilla tasolla se on ilmiselvä fakta: toiset ovat nähneet enemmän kuin toiset, toiset vähemmän, ja sitä kautta asioita tulkitaan eri tavoin. 1800-luvun mittaan sukupolven käsite erkani alkumerkityksestään eli biologisista sukupolvista.

”Sosiologian kantaisät, Auguste Comte, Herbert Spencer ja muut olivat evolutionistisia ajattelijoita, jotka näkivät edistyksen ja yhteiskunnan kehittymisen sukupolvien uusiutumisen kautta. Se on moottori, joka pitää historiallista edistystä yllä. Heillä ei kuitenkaan vielä ollut ajatusta jaetusta kokemuksesta ja sukupolvesta identiteettinä.”

Sitten tuli sosiologi Karl Mannheimin vaikutusvaltainen essee vuonna 1928, joka viittasi sukupolvilla itsetietoisesti uusia tekemisen tapoja käyttöön ottaviin poliitikoihin, kirjailijoihin ja taiteilijoihin. Hän ei ollut varsinaisesti kiinnostunut koko väestön trendeistä, vaan avantgardesta, etujoukoista.

Mannheimin teos käännettiin englanniksi 1952 ja se vaikutti suuresti amerikkalaiseen sosiologiaan.

Yhdysvaltojen sosiologisessa ajattelussa on kuitenkin ollut jo 1960-luvulta asti vahva perinne yrittää purkaa tällainen kulttuuristen sukupolvien käsite, ”joka on tosi hämärä ja jonka taustalla väijyvät kaikenlaiset maailmanhenget”, Purhonen sanoo. Cohenin ja kumppaneiden vetoomus asettuu samaan perinteeseen.

Sukupolviajattelun taustalla näkyy Purhosen mukaan hyvin vahvasti deterministinen historian käsitys, ikään kuin historialla olisi järki ja päämäärä, jota kohti se pyrkii.

Zeitgeist, ajan henki, on sukupolviajattelussa keskeinen, mutta sen taustalla väijyy Hegel ja suoranainen geist, henki.

Lokakuussa The New Yorker -lehdessä julkaistiin pitkä kirjoitus otsikolla ”On aika lopettaa puhuminen ’sukupolvista’”. Siinä käytiin läpi kulttuuristen sukupolvien ajattelun historiaa 1800-luvulta lähtien ja perattiin myös Yhdysvalloissa yleistä kirjagenreä eli työelämäoppaita: kuinka tulla toimeen uuden sukupolven kanssa, näin saat eri sukupolvet toimimaan yhdessä ja niin edelleen.

”Siellä tehtaillaan juuri tällaisia teoksia firmojen keskitason managereille. Siitä on tullut oma kirjallisuudenala, jolla on hyvin heikko tieteellinen perusta”, Purhonen sanoo. Tämä kirjatehtailu selittää osaltaan, miksi kulttuurisista sukupolvista puhutaan niin paljon, vaikka akateemisessa perinteessä on jo pitkään rimpuiltu niistä eroon.

The New Yorker viittaa yhteiskuntatieteilijä Bobby Duffyn löytöihin: mitä sukupolvieroja työpaikoilta on havaittu? Ei käytännössä mitään.

Myös Purhonen sanoo, että empiiriset tutkimukset esimerkiksi työasenteista kertovat jotakuinkin samaa tarinaa: sukupolvieroja ei ole tai ne ovat minimaalisia.

Paljon suurempia ovat erot samaan ikäryhmään kuuluvien kesken.

Mikäli kulttuurisen sukupolven haluaa pitää mielekkäänä käsitteenä, se vaatii uskon loikan: sukupolvien välisten erojen täytyy olla suurempia kuin sukupolvien sisäisten erojen. Todistusaineistoa tälle ei juuri ole, pikemminkin päinvastoin, sanoo Purhonen.

”Kuvaavatko tällaiset termit kuin x ja y koko porukkaa jollain järkevällä tavalla? Kun sukupolvikäsitteillä puhutaan, niissä on aina eliitti vastaan massa -ajatus. Jää hämäräksi, kuka edustaa ketä.”

Jos joku tai jotkut esiintyvät sukupolvensa äänitorvina, onko sille perusteita? Mitä ne perusteet edes voisivat olla?

”Sukupolven massa jää määritelmällisesti katveeseen, ja joku kaappaa äänen itselleen ja nostaa itsensä framille. Luontevampaa on ajatella, että tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin vallantahtoon ja poliittisin pyrkimyksiin. Se on kamppailua siitä, kuka pääsee asemaan, jossa voi tehdä sukupolvitulkintoja”, Purhonen sanoo.

” ”Luontevampaa on ajatella, että tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin vallantahtoon ja poliittisin pyrkimyksiin.”

Missä määrin ihmiset sitten kuitenkin samaistuvat johonkin sukupolveen ja pitävät itseään osana jotain tiettyä kulttuurista sukupolvea, on avoin kysymys ja sitä myös voi tutkia empiirisesti. Voi jopa olla hyvästä, jos ihmiset pystyvät sukupolviajattelun avulla suhteuttamaan omia elämänkokemuksiaan historiallisia muutoksia vasten.

”Se on sosiaalinen ilmiö, ja sen tutkiminen on eri asia kuin ottaa sukupolvet annettuina ja alkaa selittää historiaa ja yhteiskunnallista muutosta sillä”, Purhonen sanoo.

Eli sukupolvista puhumista ei Purhosen mielestä tarvitse lopettaa kokonaan, ”mutta varsinkin toimittajat saisivat rauhoittua ja osa tutkijoistakin”.

Massasukupolvikäsitteiden käytössä on niin paljon ongelmia, että Purhosen mielestä akateemisen tutkimuksen kannattaa pitäytyä vain ikäkohorttitutkimuksessa tai sitten mennä aivan eri genreen eli tutkia ihmisten ja erityisesti poliittisten toimijoiden kokemuksia ja tietoisuuksia.

”Mekaanisessa kohorttiajattelussa jaotellaan ikäluokkia teknisesti esimerkiksi vuosikymmenten mukaan. Se voi olla tylsää, jos siinä ei ole mitään syvempiä ajatuksia siitä, miksi on jaoteltu niin kuin on, mutta pitäytyisin silti siinä.”

Parempi tylsä kuin epätosi.