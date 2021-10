"Tiramisun isä" Ado Campeol on kuollut

Maailmanmaineeseen nousseen tiramisureseptin keksimisen alkuaskel oli ilmeisesti vahinko.

Ravintoloitsija ja ”tiramisun isäksi” kutsuttu Ado Campeol on kuollut. Hän kuoli lauantaina 30. lokakuuta 93-vuotiaana.

Campeolin kuolemasta kertovat muun muassa italialaislehdet Corriere della Sera ja la Repubblica.

Campeol omisti Alle Beccherie -ravintolan pohjoisitalialaisessa Trevison kaupungissa. Nykyään maailmankuulua jälkiruokaa tiramisua alettiin tarjoilla ensimmäistä kertaa nimenomaan Alle Beccheriessä 1970-luvun alkupuolella.

Tiramisun keksimisestä kunnia menee sekä Campeolille, hänen vaimolleen Alballe että kokki Roberto Linguanottolle, italialaismediat kertovat.

Tiramisun keksimisen alkuaskel oli mitä ilmeisimmin vahinko.

Corriere della Sera kertoo, että tarinan mukaan Alle Beccheriessä olisi käynyt vahinko vaniljajäätelöä valmistettaessa: lusikallinen mascarponea putosi sokerista ja munankeltuaisista tehtyyn seokseen. Alba Campeol ja Roberto Linguanotto maistelivat vahingossa syntynyttä seosta ja ymmärsivät, että siinä on potentiaalia.

Sitten ravintolassa päätettiin kokeilla seoksen tarjoilemista kahviin kastetuilla savoiardi-kekseillä, ja ripotella päälle cacao amaroa eli kitkerää kaakaojauhetta. Tätä versiota syntyprosessista on kertonut vuosien mittaan ainakin kokki Linguanotto.

Loppu on historiaa, niin kuin Corriere della Sera kirjoittaa. Tai ainakin yhtä versiota historiasta, sillä tiramisun alkuperästä on kiistelty pitkään. Se on kuitenkin yleisesti hyväksytty tulkinta, että maailmanmaineeseen noussut resepti kehitettiin Alle Beccheriessä. Ravintolan reseptissä ei ole lainkaan alkoholia, sillä jälkiruoan haluttiin sopivan myös lapsille. Accademia Italiana della Cucina eli Italian keittotaitoakatemia sertifioi Alle Beccherien tiramisureseptin vuonna 2010.

Campeolin suku perusti Alle Beccherien vuonna 1939 ja Ado Campeol aloitti ravintolan pyörittämisen toisen maailmansodan jälkeen. Campeol myi ravintolan vuonna 2014.

Pohjois-Italian Veneton alueen kuvernööri Luca Zaia kirjoitti Twitterissä, että Treviso menetti Campeolin kuoleman takia taas yhden gastronomian ja viinintuntemuksen tähden.