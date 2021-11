Sairaalan kyberhyökkäystä kömpelösti kuvaavassa elokuvassa millään ei tunnu olevan mitään väliä, kriitikko Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Jännitys

Syke: Hätätila, ohjaus Toni Laine, pääosissa Iina Kuustonen, Riku Nieminen, Antti Luusuaniemi, Sebastian Rejman, Tiina Lymi. K12. 100 min. ★

Jos huonolle suomalaiselle elokuvalle järjestettäisiin festivaali, Syke: Hätätila olisi ohjelmiston kärkikaartia.

Se pärjäisi erinomaisesti Cheek-leffa Veljeni vartijalle, teinidraama Young Lovelle ja Aika jonka sain -hevosspektaakkelille.

Yhtäkään hätkähdyttäväksi tarkoitettua juonenkäännettä ei pysty ottamaan tosissaan. Jännityksen sijaan Syke aiheuttaa jatkuvasti syvenevän hämmennyksen tilan.

Laatu tiivistyy kohtauksessa, joka toistuu useasti, joka kerta naurettavampana: Tiina Lymin kuollut haamuhoitajahahmo ilmaantuu jumalaisessa valossa antamaan haudantakaista kannustusta Iina Kuustosen esittämälle päähenkilölle.

Katsoja ymmärtää jo alkuminuuteilla, että tässä elokuvassa millään ei ole mitään väliä.

Syke-elokuvassa seisoskellaan eri huoneissa. Atk-hyökkääjä sammuttaa muun muassa kattovalaisimet.

Syke on poikkeuksellinen leffa, sillä Suomessa ei ole juuri tehty sairaaladraamaa.

Jos sairaalakohtauksia on ollut, ne ovat sijoittuneet useimmiten mielisairaalaan, kuten Arto Halosen Prinsessassa (2010) ja Lauri Törhösen Palavassa enkelissä (1984).

Harvinaista on ollut myös television laajentaminen valkokankaille, mikä tosin on muuttumassa.

Tulossa on esimerkiksi Kummelien poliisisarjaa jatkava Kontio & Parmas -elokuva, jonka laatu lepää ohjaaja Aleksi Mäkelän käsissä.

Sykkeen tarina etenee diagnoosien kautta. Potilaita raahataan käytävillä ja sattumanvaraista sairaalajargonia luennoidaan sänkyjen vierustoilla.

”Heti kun hyytymisstatus on saatu stabiloitua” on ihan normaali repliikki.

Iso kangas on hankala ottaa haltuun. Salatut elämät -sarjasta tehdyt Nightmare-kökkökauhuelokuvat ovat riemastuttavia, mutta Syke ei ole Salkkarit.

Yle lähti tekemään Sykettä totisen tosissaan vuonna 2014. Nelonen jatkoi tuotantoa vuodesta 2018 – isommalla budjetilla kuin mitään aiempaa.

Syke: Hätätilasta on riisuttu sarjan pitkän keston varmistanut vahvuus, ihmissuhdepeli. Sarjasta tutut hahmot on aseteltu elokuvan kohtauksiin vain näön vuoksi: tämäkin on tässä.

Käsikirjoittaja, sarjan luoja Petja Peltomaa on kynäillyt Iina Kuustosen rinnalle myös uuden, perustelemattoman hahmon, Riku Niemisen esittämän treffikumppanin. Hän on luonteeltaan reipas.

Ohjaaja Toni Laineen esikoisteos, suomalais-saksalainen draamakomedia Pihalla (2009) jäi vaisuksi. Debyytin jälkeen hän on ohjannut lähinnä Sykettä, Uutta päivää ja Salattuja elämiä.

Studiossa jumittaminen näkyy ilmaisussa.

Traumapolille tehdään kyberhyökkäys. Se tarkoittaa, että näytöt vilkkuvat, tarvikehuoneen ovi ei aukea ja pomo juuttuu hissiin.

Koska ei riitä, että satunnaisia näyttelijöitä seisoskelee erilaisissa sairaalahuoneissa, heitä seisotetaan myös poliisin tekniikka-autossa.

”Mites ne vanhat tunnelit?” pelastuspartio pohtii.

Draamaa synnytetään luovuttamalla verta ja mittaamalla verenpainetta.

”Kohta meidän pitää lopettaa. Sä alat mennä aneemiseksi.”

Sikiön kääntäminen palauttaa itsemurhaa yrittäneen potilaan (Martti Suosalo) elämänilon.

Iina Kuustonen ei oikein taivu draamaan. Se korostuu hädän suurimmilla hetkillä, itkun hysteerisessä ylinäyttelemisessä. Hahmon pitää huutaa, jotta katsoja tajuaa tilanteen olevan koskettava.

Kuustosen tosielämän puoliso Sebastian Rejman pääsee juoksemaan pitkin käytäviä sankarilääkärinä, vaikka tavallinenkaan kävely ei onnistu luontevasti.

Myös elokuvan levittäjän Nelonen Median elokuvapäällikkö Antti Luusuaniemi kiirehtii valkotakki lepattaen ja tarttuu tarvittaessa lapioon.

Yhden tähden festivaalin lisäksi toimivin esityspaikka Syke-elokuvalle voisi olla lääketieteen opiskelijoiden juhlat, joissa haavoille tarkoitettu pirtu nautittaisiin katsojien kesken.

Anestesiaa lähentelevä humalatila todennäköisesti parantaisi katsomiskokemusta merkittävästi.

Helsingin Sanomat ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.