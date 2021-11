Lauren Ridloff näyttelee uudessa Marvel-elokuvassa kuuroa supersankaria Makkaria.

Viime vuosien suurimpiin hitteihin ovat kuuluneet monet Marvel-universumin supersankarielokuvat, suurimpana menestystarina Avengers-elokuvasarja.

Nyt ensi-iltansa saa uusi Marvel-elokuva Eternals. Se esittelee ”ikuisten” sankariryhmän, joka on suojellut Maata aikojen alusta lähtien. Eternals on yksi loppuvuoden isoimmista elokuvista, jossa nähdään muun muassa sellaiset Hollywood-tähdet kuin Angelina Jolie ja Salma Hayek.

Elokuvan on ohjannut Chloé Zhao, joka voitti tämän vuoden Oscar-gaalassa parhaan ohjauksen Oscar-palkinnon elokuvastaan Nomadland. Sitä ennen Zhao ohjasi kriitikoiden kehuman The Rider -elokuvan.

Eternals-elokuvassa on kuitenkin yksi erityisen kiinnostava hahmo: Lauren Ridloffin esittämä Makkari. Hänen erikoisvoimansa on nopeus, ja entistä mielenkiintoisemmaksi roolituksen tekee muutos alkuperäisestä Marvel-hahmosta.

Sarjakuvissa Makkari on leveäharteinen, valkoinen mies. Nyt häntä esittää kuuro, ei-valkoinen nainen.

Kuurous antaa huippunopealle Makkarille uudessa elokuvassa jopa lisävoimia alkuperäiseen verrattuna. Hahmo pystyy liikkumaan äärimmäisellä nopeudella vahingoittamatta kuuloaan äänivallin rikkoutuessa.

Eternals ei ehkä ole tunnetuin tarina Marvel-maailmassa, mutta uusi elokuva tulee muuttamaan käsitystä siitä, millainen ja minkä näköinen supersankarin kuuluu olla.

Ridloff kertoo HS:n haastattelussa Los Angelesissa, ettei koskaan haaveillut supersankarirooleista tai tähteydestä.

”Moni asia Hollywoodissa on muuttunut viime vuosina, ja yksi tärkeimmistä on ymmärtämys siitä, miltä maailma oikeasti näyttää. Erinäköiset, erikokoiset ja aiemmin vähemmistöiksi koetut ihmiset tulevat olemaan osa arkea, niin kuin kuuluukin olla. Kaikki eivät välttämättä ole valmiita muutokseen, ja siihen voi mennä aikaa, mutta ensi askeleet on otettu”, leveästi hymyilevä Lauren Ridloff sanoo tulkkinsa välityksellä videohaastattelussa.

Uuden elokuvan supersankarit edustavat hyvin erilaisia ihmisiä, ja se oli yksi syy, miksi Ridloff oli kiinnostunut roolista.

”Supersankarin ei enää tarvitse olla lihaksikas valkoinen mies.”

Alun perin Ridloff halusi kirjoittaa lastenkirjoja. Hän työskenteli opettajana, kun päätyikin näyttelemään Broadwaylle. Sanaton rakkaus -näytelmä oli menestys ja toi hänelle Tony-ehdokkuuden vuonna 2018. Kuuron naisen ja kuulevan miehen suhteesta kertova draama nähtiin myös Espoon kaupunginteatterissa 2019.

”En koskaan haaveillut näyttelemisestä, ainut roolimalli itselleni oli kuuro näyttelijä Marlee Matlin.”

Matlin tunnetaan parhaiten pääroolistaan edellä mainitun Sanaton rakkaus -näytelmän elokuvaversiosta vuodelta 1986. Hänet palkittiin roolistaan Sarah Normani parhaan naispääosan Oscar-palkinnolla ja Golden Globe -palkinnolla. Normani on edelleen kaikkien aikojen nuorin parhaan naispääosan Oscarilla palkittu näyttelijä.

"Kuitenkin nähtyäni ihmisten reaktiot ja täydet salit Broadwaylla, ymmärsin pystyväni vaikuttaa ihmisiin ja lapsiin enemmän tällä tavalla. Opiskelin kirjoittamista sekä kirjallisuutta ja olin oppinut luomaan hahmoja. Lavalle ja kameran eteen siirtyminen tuntui ehkä siksi helpommalta kuin olisin uskonutkaan”, Lauren kertoo matkastaan näyttelijäksi.

Broadwaylta Ridloff siirtyi tv-maailmaan, ja vuodesta 2018 lähtien hänet on nähty Connien roolissa The Walking Dead -sarjassa, joka sijoittuu zombiepidemian mullistamaan maailmaan. Jättisuosion saanut sarja nosti Ridloffin suuren yleisön tietoisuuteen. Oscar-ehdokkaaksi noussut Sound of Metal -elokuva sekä monet muut hänen projektinsa ovat näyttäneet uuden maailman kuuroille näyttelijöille. Työtavat ja resurssit muuttuvat tuotantojen kasvaessa.

”Sanaton rakkaus -näytelmän tarina oli rakennettu kuurouden ympärille, ja se oli otettu huomioon kaikessa. Tulkkeja sekä konsultteja oli mukana alusta asti. Siirtyessäni tv-maailmaan olin valmistautunut hoitamaan kaiken itse, ja en halunnut valittaa mistään, sillä olin todella onnellinen saadessani mahdollisuuden näytellä niin isossa sarjassa. Halusin näyttää työskentelyn kuuron näyttelijän kanssa olevan helppoa. Nyt se tuntuu hassulta”, Ridloff sanoo.

Tällä Lauren Ridloff tarkoittaa sitä, ettei halunnut pyytää apua tai olla kenellekään vaivaksi. Massiivinen Marvel-tuotanto avasi hänen silmänsä.

”Jokaisella näyttelijällä on omat tarpeensa ja tukisysteeminsä. Jotkut haluavat perheensä paikalle, ja toiset ovat huolestuneita jostain muusta. Kun nämä huolien aiheet saadaan hoidettua, saa näyttelijä keskittyä rooliinsa. Jos osaa pyytää oikeita asioita, lopputulos on parempi.”

Lauren Ridloff (vas.) näyttelee Eternals-elokuvassa muun muassa Angelina Jolien, Don lee, Richard Maddenin ja Kumail Najianin rinnalla.

Eternals-kuvauksissa konsulttina oli mukana Ridloffin aviomies Douglas Ridloff. Hän on toiminut konsulttina myös muun muassa hitiksi nousseissa Hiljainen paikka -kauhuelokuvissa.

”Hän oli siellä ensisijaisesti auttamassa sekä opettamassa kuulevia näyttelijöitä. Minun ei tarvinnut huolehtia siitä, osasivatko kaikki viittoa oikein, vaan pystyin täysin keskittymään omiin repliikkeihini. Viittomakielen konsultti on myös korvaamaton apu ohjaajalle. Hänen avullaan pystytään välttämään mahdolliset virheet sisällössä. Oli kyseessä pieni tai iso tuotanto, se helpottaa kaikkea paljon.”

Lauren Ridloffin perheeseen kuuluu alalla työskentelevän aviomiehen lisäksi kaksi poikaa. Seitsemän- ja yhdeksänvuotiaat lapset ovat vanhempiensa tavoin kuuroja. Perheen arkeen kuuluu elokuvien lisäksi vahvasti teknologia.

”Siitä on paljon apua kommunikoinnissa, ja se mahdollistaa keskustelut kenen kanssa vain. Samaan aikaan olen huolestunut siitä kuinka paljon he viettävät aikaa esimerkiksi sosiaalisen median parissa, sillä en halua heidän olevan riippuvaisia laitteista. Haluan heidän nauttivan lapsuudestaan, leikkivän ja kasvattavan mielikuvitusmaailmaansa. On tärkeää pystyä antamaan aikaa toisille ihmisille ja oikeasti keskustella heidän kanssaan.”

Kenellä tahansa ei kuitenkaan ole Marvel- roolin saanutta äitiä, joka tunnistetaan kadulla ja jolla on miljoonia ihailijoita.

”Lapseni voivat haaveilla täysin uusista asioista, ja muutenkin koko maailma on valmiimpi heille. He todellakin tulevat kasvamaan maailmassa, jossa on myös kuuroja supersankareita. Kuitenkin todellisuus on se, että poikani eivät olleet kovin vaikuttuneita saadessani tämän roolin. He olivat innoissaan vasta kun toin kotiin itsestäni tehdyn Lego-hahmon. Nyt he ovat minusta ylpeitä."