Haluja, pelkoja ja ristiriitoja pullistelevat henkilöhahmot ovat We Are Lady Parts -sarjan vahvuus.

Soolokitaristit ovat pöyhkeileviä rokkikukkoja, huivipäiset muslimit nöyriä konservatiiveja ja väitöskirjaa työstävät mikrobiologit analyyttisiä järki-ihmisiä. Brittisarja We Are Lady Partsin päähenkilö Amina (Anjana Vasan) on huivipäinen muslimi ja väitöskirjaa työstävä mikrobiologi, joka soittaa kitaraa. Eikä hän istu sulavasti yhteenkään mainituista määreistä.

Hahmojen monitahoisuus lukeutuu kuusiosaisen sarjan vahvuuksiin. Amina etsii aviomiestä mutta löytää punkbändin. Hän ryhtyy kokoonpanon soolokitaristiksi, vaikka esiintyminen saakin aikaan spontaanin oksennusreaktion.

Bändikavereistakin ja manageristakin löytyy särmiä. Mukana on lihakauppiasta, äitiä, kapinallista ja queerhahmoa, kaikki myös muslimeja ja feministejä. Hahmot pullistelevat haluja, pelkoja ja ristiriitoja.

Amina (Anjana Vasan) etsii aviomiestä mutta löytää punkbändin.

We Are Lady Parts ei ole kuivakka yritys ”antaa tilaa” vähemmistöille. Sarjan luoja Nida Manzoor on kertonut haastatteluissa ammentaneensa omasta elinpiiristään. Hän on tosin sanonut innoittuneensa myös muun muassa rokkielokuva Spinal Tapistä (1984) ja mainiosta alakulttuurikomediasarjasta Älypäät (1982–1984).

Vaikutteet näkyvät sarjan musiikillisessa sisällössä. Manzoor on yhdessä sisarustensa kanssa kirjoittanut kaikki alkuperäiskappaleet, ja näyttelijöistä (Sarah Kameela Impey, Lucie Shorthouse, Faith Omole, Juliette Motamed) koottu bändi tekee niille oikeutta, hehkuen räyhäkästä karismaa.

Hienosti toimivat myös cover-biisit, niin Aminan komea vaatekomeroversio folk-kappale Man of Constant Sorrow’sta kuin bändin Dolly Parton -tulkinta Britannian lipuilla koristellussa pubissa.

Oivallinen sarja naurattaa arkisen ja absurdin sekoituksellaan, mutta sen juonenkäänteisiin mahtuu myös pieni annos pimeyttä. Pimeys ei sijoitu valtakulttuurin ja vähemmistöjen väliseen vastakkainasetteluun tai uskonnolliseen kuristukseen, vaan se on osa hahmojen henkilöhistoriaa, ihmissuhdesotkuja ja median toimintatapoja.

Ripaukset tummia sävyjä ovat mukana ennen kaikkea perustelemassa vihaista punkia, eivät selittämässä kulttuuria tai identiteettiä.

We Are Lady Parts, Yle Areena. (K7)