Ed Sheeran säveltää yhä laatupoppia, mutta sovituksia voisi yksinkertaistaa.

Pop. Ed Sheeran: = (Equals). Warner ★★★

Ed Sheeranin viides studioalbumi = (Equals) pärähtää käyntiin brittirockin ryminällä. Nopeasti käy selväksi, mitä aihetta tullaan pop-historiassa jälleen kerran koluamaan.

Syyskuussa Sheeran ilmoitti sosiaalisessa mediassa esikoisensa, Lyra Antarctica Seaborn Sheeranin syntymästä. Toinen nimi on hälytysvauhtia sulavalta jäätiköltä ja kolmas merestä, joka sen myötä nousee.

The Killersin tuotantoa erehdyttävästi muistuttava avauskappale Tides kertookin isyydestä, jota Sheeran lähtee levyllä purkamaan. Tidesin lisäksi biisien nimet, kuten Stop The Rain sekä Collide ikään kuin leikkivät ilmastotematiikalla, mutta aiheesta laulajalla ei kuitenkaan tunnu olevan mitään sanottavaa.

Sen sijaan muistojen kaistaa kulkevassa Collidessa tilataan pizzaa suoraan lentokoneeseen. Kornius on Sheeranin kohdalla harmittoman söpöä.

Shivers kaikkine pussailu- ja kuutamokliseineen sekä Bad Habits, The Weekndiä muistuttava kasaria hönkivä tasapoljentopaukutus, julkaistiin singleinä massoille. Ne eivät mielestäni tuo esiin Ed Sheeranin todellista taikuutta herkkänä henkilökohtaisena biisinkirjoittajana.

Albumilta julkaistu kolmas single Visiting Hours, jonka Sheeran on omistanut menehtyneelle ystävälleen Michaelille, sen sijaan koskettaa. Biisissä ei kuitenkaan ole samaa eloisaa tempoa, eikä siihen voi tehdä Tiktok-tansseja, joten Sheeranin mittakaavassa single jopa hieman floppasi.

Overpass Graffiti on instrumentaationa kuin kopio Dua Lipan Be The One -hitistä muutaman vuoden takaa. Sheeranin kertomuksen mukaan se on kirjoitettu akustisesti, ja Fred Gibson on sitten tuottanut rummut. Se on Sheeranille ominainen tapa tehdä musiikkia ja mahdollistaa kappaleiden esittämisen akustisenakin soolona.

Tuntuukin, että biisinkirjoitus on aina kunnossa vaikka jää välillä diskorumpujen jyräämäksi.

Artisti on parhaimmillaan kappaleella First Times, jolla hän muistelee ensimmäisiä kertoja vaimonsa kanssa, ja toivoo niitä tulevan vielä miljoona lisää. Kappale on hyvä kuvaus aikuistumisesta ja lakkaamattomasta tarpeesta kokea uutta, mikä pitää eloisana. Sheeranin tapauksessa se pitää myös kuolemanpelon poissa.

The Joker and the Queen on kerrassaan upea klassisesti sovitettu balladi, joka leikkii korttipakan tematiikalla. Sam Romanin pianosävellys toimii Sheeranille kuin leikkikenttänä, jolla hän levyllä palaa jälleen omimmilleen.

Equals on isyyden lisäksi täynnä Sheeranin julkisuuskuvan käsittelyä. Hän purkaa kohua kuningatar Elisabetin lapsenlapsen Beatricen miekkaleikistä, jossa Sheeran sai arven kasvoihinsa, ja Photograph -kappaleen ympärillä pyörivästä plagiointioikeudenkäynnistä.

Sheeran kokee, että julkisuuden myötä kaikki hänen yksityisimmätkin hetket kaivetaan esiin. Hän puhuu myös elämäntavastaan ilman puhelinta, mikä tuntuu nykymaailmassa lähes absurdilta, varsinkin pop-artistille.

Hänen ominta maastoaan on traditionaalinen akustinen pop, jota briteissä on osattu tehdä saumattomasti Elton Johnista Adeleen. Jälkimmäisen paluusingle on osoitus perinteisen popin suuresta kysynnästä.

Vertailu on siinä mielessä relevanttia, että välillä tuntuu kuin Sheeran koittaisi ujuttautua saappaisiin, jotka eivät hänelle oikein sovi.

