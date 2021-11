Rockista tuli keski­luokkainen riemu: viimein konsertti­liput maksavat saman kuin korkeammat taiteet, kirjoittaa Oskari Onninen.

Monelle pandemian päätös on se hetki, kun viimein tulee mentyä elävän musiikin pariin.

Ei tarvitse ymmärtää taloustieteen perusteita kovinkaan nyanssikkaasti hoksatakseen, että keikkatauko lisää kysyntää. Vaan kun tarjonta on rajattua, tuotteen hinta nousee.

Heinäkuussa kyselin lipunhintojen nousupaineista keikkajärjestäjiltä ja kirjoitin HS:ään jutun.

Ilmi kävi, että esiintyjistä oli keikkapaikoille ja festivaaleille tarjontaa enemmän kuin tarpeeksi. Samaan aikaan epäilytti, uskaltavatko ihmiset vielä lähteä liikkeelle. Epävarmuutta kaadettiin erityisesti artistien niskaan.

Tuskin hinnat ainakaan nousisivat, oli haastateltujen yhteinen linjaus.

Viime viikolla törmäsin mainokseen: Anssi Kela tekee jälleen niin kutsutun elämäkertakonsertin, jossa muistellaan menneitä oikein lavasteissa. Paikka on sama Bio Rex kuin edellisellä kerralla loppuvuodesta 2019.

Entä se lipun hinta? Joulukuussa 2019 konsertit myivät loppuun 39 eurolla, nyt pyynti on 46,50 euroa. Kahdessa vuodessa konsertin arvo on noussut liki viidenneksen.

Olavi Uusivirta soitti Tavastialla maaliskuussa 2020 juuri ennen kuin Suomi laitettiin kiinni. Sisäänpääsy: 23 euroa. Joulukuussa Uusivirtaa pääsee katsomaan Tavastialle 33 eurolla. Hinnannousua on yli 40 prosenttia.

Kaikilla hinnat eivät ole nousseet yhtä rajusti. Ellinooran suosio on kestotähtiluokkaa. Levynjulkistuskonsertista Tavastialla piti kaksi vuotta sitten maksaa vähintään 26,5 euroa, nyt 29,5.

Eikä hintojen korottamisessa ole mitään moralisoitavaa. Ei ole ahneutta pyytää tuotteestaan markkinahintaa, vaan on tyhmyyttä olla pyytämättä sitä. Artisteilla on varmasti painetta paikata liikevaihtoaan pandemiakatastrofin jälkeen.

Joillekin pandemia on ollut taloudellinen katastrofi, mutta varsinkin keskiluokkaiselle kansanosalle kotona kykkiminen on jättänyt löysää rahaa. Sitä he ovat sitten parhaansa mukaan kaataneet osakkeisiin, levyihin, taiteeseen, kuka mihinkin.

Nyt tämä säästäminen ja käyttämättä jääneet kulttuurisetelit pääsevät purkautumaan kulutukseksi.

Pandemian kestopuheenaihe on ollut kulttuurin arvostus. Lipunhintojen nousu todistaa, että ainakin kuluttajien silmissä arvostus on nousujohteista – jopa niissä määrin, että hinnat alkavat sulkea vähävaraisempia yleisön ulkopuolelle.

Isojen kotimaisten poptähtien konsertit maksavat nykyään saman kuin muu, kalliinakin pidetty esittävä taide. Reilulla kolmellakympillä pääsee kelpo paikoille Musiikkitaloon kuuntelemaan, kun Helsingin kaupunginorkesteri tykittelee Mahleria. Samassa hintahaarukassa ovat teatteriliput.

Rockista on tullut keskiluokkainen riemu. Populaari matalakulttuuri on noussut samalle viivalle ”korkeampien” taiteiden kanssa.

Viimein, joku voisi sanoa.